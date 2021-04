Desde Houston

Una buena elección fue la que realizó MORENA al designar el día de hoy a Mara Dávila como su candidata a la presidencia municipal de San Fernando, Tamaulipas; lo que torna muy interesante esta etapa de la política en la que la mayoría de las candidatas a la alcaldía y a la diputación por el 13 distrito son damas.

María Gabriela Robles Martínez y Laura Arvizu Ramírez por Movimiento Ciudadano, Zuliana Castillo y Marta Jiménez por el Partido Revolucionario Institucional, Maybella Ramírez y Marina Ramírez por el Partido Acción Nacional y el día de hoy la designación de Mara Dávila como candidata a la alcaldía por el Movimiento Regeneración Nacional; esto habla de la importante conquista de la mujer en los espacios políticos.

Chuy Galván, e Isaí Vargas tendrán que trabajar mucho para poder lograr superar el gran poder que traen las damas en la política municipal, ya que todas son incansables activistas que han luchado a brazo partido por las causas justas de las familias y por los trabajadores de esta región.

De nueva cuenta me llega desde Cruillas, Tamaulipas una queja anónima que dice:

ANONIMO

Señor Sirilo, yo soy de cruillas tamps y soy una persona inválida y no pude ir a vacunarme y nos habian prometido llevarnos a vacunar a los q no podemos caminar y no nos llevaron no hubo gasolina pa llevarnos x q no les convenia x que se vacunaron x conveniencia gente joven, las vacunas de nosotros se las pusieron ellos pero yo no puedo hablar en público x q me quitan la ayuda de las ‘ y otros beneficios ‘ x favor no me vaya a delatar ‘ esto es confidencial entre ud y yo x que la presidenta es brava y le tenemos miedo saludos y q pase buen dia yo tengo 64 años bendiciones amugo mio.(sic)

Así es, las personas mayores desesperadas porque nadie atiende sus denuncias debido a que la alcaldesa tiene comprados los espacios optan por escribirme y de esta manera dar a conocer a la opinión pública lo que hace la presidenta municipal con las vacunas contra el coronavirus que podría matar a los adultos mayores que no recibirán la vacuna.

Este es el momento para que el Servidor de la Nación recorra las comunidades llevando una brigada de vacunación hasta donde existan personas discapacitadas que debido a su impedimento no pudieron asistir hasta el módulo de vacunación, claro, si es que sobran vacunas después de la indebida aplicación realizada a los trabajadores, amigos y parientes de la alcaldesa…. Por hoy es todo, ¡hasta la próxima!

Cirilo Mújica R.