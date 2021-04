Desde Houston

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador debe de ser altamente frustrante haber creado un partido y trabajar arduamente para que los mexicanos cobrarán confianza en el para poder alcanzar la presidencia de México para que ahora le sea arrebatado por las personas contra las que tanto ha luchado.

En San Fernando, MORENA puede reivindicarse con Mara Dávila quien tiene buenos pensamientos pero debe dejar a un lado el sentimentalismo y cortar por lo sano con algunos de los posibles integrantes de su planilla que son frutas ya muy pasadas y pueden podrir al resto y convertir su planilla a plantilla y también hacer a un lado algún posible compadre Incómodo.

No pongan nombres en mi boca, si mencionan a algunas personas háganlo a criterio propio, nada puede pasar debido a que el pueblo lo sabe y estos son como Barbarino y como las Monarca que vuelan buscando un mejor acomodo y ponen en práctica el lema en las monarquías; «El rey ha muerto, viva el rey».

Veo las cosas sin ningún apasionamiento ya que solamente me interesa grandemente cómo se va a resolver el caso en esta contienda política en donde increíblemente y sabiendo el estado en que quedará la tesorería municipal, sigue siendo la presidencia el platillo codiciado.

Lo positivo para algunas altas personalidades es que la efervescencia que se vive por las candidaturas para las presidencias municipales, diputaciones locales y las diputaciones federales es que la vista del mundo está puesta en esto y le han restado interés al desafuero o posible desafuero del gobernador de los tamaulipecos.

Queridos ciudadanos, no puedo negar que las encuestas que compañías especializadas y medios de comunicación están realizando son buenas, pero mi consejo es que no se guíen por ellas para elegir su candidato, no hay mejor encuesta y con resultados reales que la que todos y cada uno de los ciudadanos viviremos literalmente el día 6 de junio…. Por hoy es todo, ¡hasta la próxima!

Cirilo Mújica R.