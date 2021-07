Desde Houston

Una nueva balacera en Houston dejó a un hombre muerte y varios lesionados, esto ocurrió en un pequeño restaurante bar por la calle Houston Rosslyn en donde quedaron los cuerpos tirados hasta que llegaron las autoridades. Esto es el pan nuestro de cada día sin que al parecer exista una pista de los pistoleros para que la policía pueda capturar al o a los autores de este atentado que ya cobró una vida, no obstante, a que las autoridades ofrecen recompensas hasta de cinco mil dólares. En Tamaulipas, sin duda alguna la pandemia podría ser el pretexto que muchos presidentes municipales que deberán de rendir su último informe de gobierno utilicen para no dar el rostro a su pueblo debido al nulo trabajo llevado a cabo.

Méndez, Cruillas y San Fernando sin duda alguna son los municipios que tendrán mayor problema para alterar un informe de nula administración municipal en donde destacan más los reclamos de las comunidades más que nada por la represión en contra del ciudadano y no por obras.

San Fernando es de los tres municipios el de mayor problema debido a que en dos períodos consecutivos no pudieron cumplirse las promesas de la primera campaña política realizada por Pepe Ríos, si no me cree solo visita los campos pesqueros en donde no solamente no les cumplió las promesas, sino que les quito lo que ya tenían y les destruyó algunos accesos a sus comunidades, pero bueno, hay esperar el recuento de obras en papel que este año pudrían no ser hechos sino solo letras. “NADA QUE VER”

En mi azarosa vida he convivido con altas personalidades de la política y de la alta alcurnia estatal y local (en Tamaulipas) y de diferentes extractos sociales y nunca he podido comprender desde donde viene la educación. Personas que jamás pisaron un aula escolar se conducen de una manera educada, expertos en los temas de política, social y de sus actividades, pero siempre dentro de un marco de respeto absoluto.

En campañas políticas siempre ocupaban los primeros lugares debido a que su carismático trato aportaba a cualquier candidato miles de votos debido a que ellos marcaban el camino a seguir a sus compañeros que confiaban ciegamente en ellos. Antonio Figueroa Rea, Jose Alvarado Mendoza, Feliciano Sánchez, Antonio de la Cruz, Manuel Morales, Raúl Coronado, Miguel Garcia Arreola, Dona Mona, la señora Matilde entre un gran número de hombres y mujeres que eran auténticos líderes eran valiosos promotores en ejidos y la ciudad. También conozco a muchos activistas de traje, corbata, botas exótica y sombrero de Lana egresados de prestigiosas universidades y presumen de su amistad con altos funcionarios municipales, estatales y federales y que realmente son unos patanes. Solo con ver la manera en que irrumpen en cualquier lugar basta para saber que el hábito no hace al monje debido a que sin menor reparo le mientan la menta a quien no está de acuerdo con ellos y definitivamente solamente dejan ver sus desequilibrios mentales… Bueno, por hoy es todo, ¡hasta la próxima!