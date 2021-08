Desde Houston

Desgraciadamente el Programa para el Bienestar de las personas adultas mayores (65 y más) está siendo aprovechado por personas acomodadas (de lana) de la ciudad, varios de ellos comerciantes, pequeños propietarios y hasta empleados federales que gozan de salarios por varios miles de pesos quincenales.

Me dicen (no los vi) que personalidades muy conocidas en San Fernando, entre estas un ex candidato a la presidencia y prominente agricultor, así como un licenciado que ocupa un alto cargo federal están registrados en este programa que fue creado para apoyar a los adultos mayores en situaciones precarias.

Esto no me causa ningún asombro, ya que siempre ha pasado en nuestro querido pueblo en donde quienes manejan estos programas los dirigen a sus amigos que no tienen ningún problema económico y a los verdaderamente necesitados les ponen una y mil trabas y requisitos dejándoles fuera de los apoyos; incluso muchos fueron dados de baja del programa.

Recuerdo hace algunos años cuando se suscitaba alguna contingencia natural que ameritaba la distribución de víveres(despensas), estas no se repartían ni oportuna mucho menos equitativamente y eran guardadas las sobrantes en alguna bodega particular a disposición del alcalde en turno y sus allegados, mientras las familias pasaban hambre y penurias.

Después del huracán o tormenta, las despensas y víveres aparecían en el basurero debido a la falta de sensibilidad del gobierno municipal que en la mayoría de los casos y ocasiones ha actuado de esta manera, lo anterior era fácil saberlo, ya que siempre el gobierno este tipo de situaciones también las politiza, y las despensas se reparten en bolsas con siglas y logotipos.

De nuevo se repite este fenómeno, ahora bajo las siglas de un partido diferente, pero cuyos representantes al final de cuentas son renegados del Partido Revolucionario Institucional, partido que abanderó a esas administraciones municipales insensibles de las que hablo.

¿Que quiénes son los acomodados que están recibiendo el apoyo del programa 65 y más? Les prometo que por lo menos les daré algunos nombres, también les diré quién es el alto funcionario federal que también está recibiendo este estímulo económico, el hecho de no decirlos ahora es que quiero darles más nombres de estos personajes de nuestra querida ciudad…. Por hoy es todo, ¡hasta la próxima!