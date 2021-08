Desde Houston

Casi despejadas todas las dudas en cuanto a la legitimidad del triunfo del PAN en el municipio, solo falta esperar los tiempos, mejor dicho, los vientos de cambio que finalmente llegaron y empezarán a soplar en los primeros días del mes más hermoso del calendario, octubre precisamente.

Después del periodo que tienen de gracia los impugnadores o impugnantes para recurrir a otras instancias, esperemos que finalmente en el tiempo y forma marcados por la ley electoral, Maybella Ramírez reciba el documento que le declare presidente municipal electo por decisión de la mayoría de los ciudadanos.

También espero que tan pronto tome posesión de su cargo y después de recibir las felicitaciones de sus compañeros de partido, les despida y también retire definitivamente a varios individuos que aun cuando presumen ser profesionistas, la verdad es que son solamente estorbos y además son causa de distanciamiento entre pueblo y gobierno.

No necesito mencionar sus nombres, solos se pondrán en evidencia al final de esta columna con sus comentarios y divagaciones propias de su egolátrica prepotencia, siendo más respetuoso en su manera de hablar y de dirigirse quienes no tuvieron la oportunidad de cursar una carrera.

Ojalá que el nuevo gobierno municipal no solamente retire de la nómina a quienes no realizan nada por la ciudad y que simplemente se han dedicado a participar en las campañas políticas tomándose fotografías con los candidatos y con el gobernador para poder recibir un cheque quincenal y su vale de gasolina y me estoy refiriendo a quienes trabajan en dependencias oficiales en donde devengan un salario.

Por cierto, que hay inquietudes entre los ciudadanos, principalmente quienes congenian con el gobierno panista debido a que no saben quién será el próximo líder natural que defenderá a capa y espada los derechos de la comunidad poniendo por los suelos a las autoridades municipales que no cumplen con sus conciudadanos como fue el caso de Chuy Galván como defensor y Pepe Ríos como el que no cumplió.

También queda en suspenso si Chuy Galván continuará como líder activista, lo que es esperado por la población ya que difícilmente habrá quien supere el trabajo y el valor demostrado por Chuy al enfrentarse a los delincuentes con uniforme y prácticamente echarlos del municipio.

No se olviden que la vacunación para las personas de 18 a 39 años y rezagados inició ayer 11 de agosto y tendrá vigencia hasta el 14 del mismo, según tengo entendido las madres que están “amamantando” también son candidatas a la vacuna.

Aquí quiero aclarar que esto es lo que se recomienda en Houston, la verdad no sé cuál es el protocolo que se sigue en México, pero lo recomendable es acudir, aunque no estés segura…. Por hoy es todo, ¡hasta la próxima!