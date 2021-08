Desde Houston

Mucha tristeza causó en Tamaulipas la noticia sobre el fallecimiento del periodista Rubén Dueñas, quien al parecer murió cuando estaba frente a su computadora, realizando lo que fue su pasión; la redacción. Mis condolencias desde este humilde espacio a su familia y a todos sus compañeros. QEPD Rubén Dueñas.

También causó consternación, solamente que, en Houston, el fallecimiento de un matrimonio que siempre dijo a sus amigos y familiares que no creían en la vacuna contra el COVID-19, lo que ocasionó que al no estar inoculados y sufrir el contagio quedaran a merced del virus.

La noticia difundida en distintos medios escritos, radiofónicos y televisivos informan que primeramente murió el esposo, de 49 años y el pasado 16 de agosto, después de una prolongada lucha contra la enfermedad finalmente la madre de familia de 42 años de edad perdió la batalla, dejando en la orfandad sus hijos menores de edad.

Muy lamentable lo anterior, pero esto debe de servir de ejemplo para nuestra población anti-vacuna, que deben de hacer conciencia y pensar que, por su obstinación, podrían dejar a sus hijos totalmente desamparados como ocurrió en este triste caso en donde este matrimonio perdió la vida por elegir no vacunarse.

Es verdaderamente increíble cómo las personas están viendo la presencia de la muerte en su entorno y aun así siguen renuentes a recibir la inmunización contra el coronavirus, contagio que no solo vino a cambiar nuestras vidas, sino también a mermar en gran medida la población mayor de edad y gran parte de personas relativamente jóvenes.

A mí podría no importarme si te mueres o no por no estar vacunado, pero la verdad es que considero que es mi deber el aconsejarte que te vacunes, que cuides tu vida ya no por ti sino por tus hijos e hijas a quienes dejarás a merced del mundo sin la dirección y el apoyo de sus padres.

Señores políticos, deben de utilizar estrategias durante sus campañas para evitar que sus seguidores dejen a un lado su seguridad por la pasión de partido, es necesario que lleguen al día de las elecciones con un padrón activo y no con unas elecciones en donde muchos electores no participarán por fallecimiento…. Por hoy es todo, ¡hasta la próxima!