Desde Houston

Como en todas las contiendas políticas, las encuestas realizadas por distintos medios u organizaciones están a la orden en torno a los aspirantes a las candidaturas, y lo curioso de esto es que cada encuesta tiene su propio ganador.

No puede haber credibilidad en las famosas encuestas, ya que hasta el momento no han sido acertadas y cada supuesto encuestador tiene a un candidato o aspirante que es el que Tamaulipas quiere y la verdad es que los ciudadanos preguntan entre quienes se realizan estas consultas ¿?

La verdad es que, en mi propia encuesta, ninguno de los aspirantes cuenta con la total aceptación popular y solo tienen el respaldo de sus partidos y de los espacios que los medios brindan a las opiniones de sus allegados y de quienes tienen compromisos personales con ellos.

En estos momentos los que suenan como posibles candidatos están primeramente enfrentando una lucha interna para lograr cubrir los huecos de ausencia total de simpatías del grupo que liderea los grupos, válgame la redundancia, mejor dicho de los pastores que conducirán al rebaño a los lugares de abundancia o al despeñadero, situación que se ha venido mostrando fielmente en cada periodo de administración ejecutiva en el estado.

En Houston, haciendo un esfuerzo por salvar la vida a quienes no les importa morir, el alcalde Silvester Turner está ofreciendo pagar 100 dólares aquellos que se apliquen la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus y 150 dólares a quienes se apliquen la segunda dosis.

Esto como es natural no es del agrado de quienes responsablemente se vacunaron oportunamente y están exigiendo el mismo trato, cosa que veo un tanto difícil.

Pero no importa que no alcancemos nada quienes ya nos vacunamos y si se diera el caso, con gusto dono la cantidad que sea para que se la den a alguien para que acepte vacunarse y así posiblemente no solo salvarle la vida sino también salvar del contagio a muchas personas…. Bueno, por hoy es todo, ¡hasta la próxima!