Desde Houston

Cuando los noticiarios dieron a conocer que la Comisión Municipal de Salud de Wuhan (provincia de Hubei, China) informó sobre diferentes casos de neumonía en la ciudad, que luego determinaron que eran causados por un nuevo coronavirus; pensé que las cosas quedarían allí (en China).

Los medios difundieron que de esa manera probablemente dió comienzo lo que se convirtió en pocas semanas en la pandemia, y aún así pensé que solamente sería un escándalo noticioso y después quedaría solamente una enfermedad viral más en el mundo que se controlaría con paracetamol, naproxen o mejorales.

Pero empezaron a morir familiares, amigos y conocidos, así como muchas personas en todo el mundo y eso me hizo caer en cuenta que la amenaza en contra de la vida de la humanidad era real y me produjo estar urgentemente preparado para recibir la vacuna y estar siempre a la defensiva contra un apretón de manos, un abrazo y los besos en la mejilla.

Utilizar uno y hasta dos tapabocas, también usar el gel antibacteriano en todo momento, tomar los picaportes de las puertas con guantes o desinfectar la mano de inmediato; limpiar además «el carrito” del mandado y desinfectar todos los productos traídos del supermercado con un afán que ralla en la exageración.

A estas alturas, la pandemia no ha parado y la tozudez de los gobiernos es uno de los factores que ha permitido su acelerado crecimiento que ha asesinado a millones de personas en todo el mundo y sigue presente.

No veo cuando pare o al menos disminuya la agresividad del coronavirus para que al menos podamos vivir con algo de tranquilidad y no con el temor permanente de recibir el contagio y no poder sobrevivir nosotros ni nuestras familias.

En otros temas. En Tamaulipas, al acercarse el mes de octubre, fecha en que Pepe Ríos dejará de ser alcalde, también crece la incertidumbre en San Fernando en donde incluso ya se cruzan apuestas si, Jesús(Chuy) Galván, cumplirá la promesa realizada públicamente de darle una «chinga” al todavía alcalde Jose Ríos.

Chuy Galván se ha distinguido por su manera directa de hablar, y más cuando piensa que está haciendo lo correcto, y durante un video publicado en su perfil hace varias semanas vertió esta amenaza en contra del alcalde de Ciudad San Fernando, Tamaulipas, aunque creo que fue solamente un desahogo; recuerde usted que anteriormente también durante un video, enojado por un paciente grave al que supuestamente no atendieron en el hospital le dijo al gobernador que no le extrañara que quemaran el nosocomio con toda la gente adentro.

Las maravillas del poder de Dios quedan de manifiesto en el planeta Marte, de donde el rover Curiosity de la NASA sigue enviando imágenes impresionantes a la Tierra nueve años después de aterrizar en Marte.

En las imágenes del llamado planeta rojo se pueden observar montañas de miles de pies de elevación y colinas rocosas de cuatro pisos de altura junto con campos de arena negra, las que son parte de lo captado por el robot.

¿En cuántos meses acabaría el ser humano con las bellezas de Marte? Ya veo a miles de personas destrozando las montañas marcianas para extraer materiales o abriendo sus entrañas para construir carreteras y así mismo abriendo grandes hoyos para utilizar las bellas arenas, pero esperemos que eso no ocurra…, Por hoy es todo, ¡hasta la próxima!