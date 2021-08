DESDELAFRONTERA – Regresamos

Agradeciendo a Dios por la segunda oportunidad de vida.

A un par de días de cumplir un mes desde que inicié con los síntomas de Covid, hoy puedo decir, regresamos.

El Covid me ha dejado muy dañado los pulmones, aunque ya respiro bien y me siento mejor, aún me daña mucho el hacer esfuerzo, principalmente el caminar o platicar.

Inicié con una semana de tos y congestión nasal, pero desde hace tres semanas mi salud empeoró y mi lugar de recuperación se concentró en mi cuarto y el patio, desde hace tres días ya camino un poco y platico, pero solo por momentos.

El neumólogo me ha advertido que el proceso de recuperación de mis pulmones será muy, pero muy lento, varios meses, para más o menos volver con mi vida cotidiana, sin cansarme.

De todo el proceso de recuperación, hubo dos noches en que pensé que no lo lograría, pero nunca perdí la Fe.

Agradezco a todos, sé que de una forma u otra estuvieron conmigo, gracias.

Seguiré con mi tratamiento, seguiré echándole ganas, mientras les pido que se cuiden mucho, que usen las medidas sanitarias, que, a pesar de estar vacunados, como yo, el virus puede causar estragos en su cuerpo.

Sigo vivo, hoy puedo decir, regresamos.

ARTURO SANMIGUEL, TERCER INFORME

Para el 9 de septiembre, el alcalde ARTURO SANMIGUEL, tiene contemplado dar el Tercer Informe de Gobierno del Municipio de Nuevo Laredo.

Debido a los protocolos por la pandemia, la ceremonia será a puertas cerradas, solo con unos pocos invitados.

Como parte de las acciones realizadas, SANMIGUEL adelantó que dejará a su sucesor una ciudad mejor con finanzas sanas, donde se bajó la deuda, que dejaron los gobiernos priístas, en más de 400 millones de pesos y sin solicitar ni un solo préstamo.

De igual forma la obra pública se está realizando sin contratiempos, para que al final de la administración no haya obra que heredar.

SANMIGUEL también adelantó que se intensificó la obra de bacheo, donde cada vez se envían más cuadrillas, ante la petición de los ciudadanos.

Debemos reconocer que, con ARTURO SANMIGUEL, Nuevo Laredo ha mantenido un ritmo constante de crecimiento, al grado que la propia oposición ha reconocido su trabajo.

APOYA CARMEN LILIA VACUNACIÓN CONTRA COVID

La Presidenta Municipal Electa, CARMEN LILIA CANTUROSAS, mantiene el apoyo para que los jóvenes mayores de 12 años se vacunen contra el virus del Covid19.

En esta ocasión la Jornada de Vacunación se llevó a cabo en el Puente Colombia, a donde asistieron los jóvenes que fueron registrados previamente.

La jornada de vacunación fue encabezada por el Doctor VICTOR TREVIÑO, quien confirmó que las vacunas son donadas por proveedores estadounidenses.

Sin duda es de gran ayuda esta jornada de vacunación, principalmente porque nos encontramos en la fase más crítica de contagios, con la variante Delta que es altamente contagiosa.

MOYO PRESIDENTE DEL CONGRESO

EL Diputado Local neolaredense, FELIX “EL MOYO” GARCIA, fue designado nuevo Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, además de ser el coordinador general de la bancada panista.

Con esto FELIX “EL MOYO” demuestra su capacidad como legislador, al ser seleccionado para ocupar el puesto más alto del Congreso Tamaulipeco.

Su designación se da después que GERARDO PEÑA brincó por la plurinominal al Congreso Federal.

FELIX “EL MOYO” GARCIA, tendrá las riendas del Congreso durante todo este tiempo que falta para que dé inicio la nueva legislatura.

Felicidades al “MOYO”, sabemos que hará las cosas bien… ¿Qué? ¿no?… NOS LEEMOS.

Comentarios pedropnatividad@gmail.com

#NuevoLaredo

#PANNuevoLaredo

#PRINuevoLaredo

#PANTamaulipas

#PRITamaulipas

#morena

—

LIC. PEDRO PEREZ NATIVIDAD

PERIODISTA

www.hoylaredo.net

CEL Y WHATSAPP: 867 2123600

FACEBOOK: Pedro Perez Natividad

TWITTER: @Pedropnatividad

Email: pedropnatividad@gmail.com