Desesperada madre de familia pide les devuelvan a sus hijas

Por Diana Alvarado

Una residente del fraccionamiento Arboledas del municipio de Altamira dio a conocer públicamente la angustiosa situación que vive en estos momentos al ser retenidas sus dos hijas por su propia madre y ex esposo.

Vianey Soni Zúñiga, explicó que hace un mes decidió salirse de la casa de donde vivía propiedad de su madre, en donde radican también una hermana, un primo, sus pequeñas y el ex esposo que decidió quedarse en dicho lugar.

Y es que, tras años de vivir en un ambiente hostil, decidió cambiar de residencia, debido a que la religión que profesaba su familia -testigos de jehová- no le permitían realizar diversas actividades y quien era su pareja no quiso apoyarla en la mudanza.

Dijo que, al momento de salirse de la casa de su madre, no le permitieron llevarse a sus niñas de 11 y 6 años de edad; por lo que interpuso una denuncia por el delito de retención de menores, sin embargo, el proceso para que le sean devueltas llevaría un año.

“Estoy desesperada la verdad quiero ver a mis hijos, no me lo permiten, cuando me salí de la casa con mi madre y mi ex esposo no pude llevármelas. Yo las amo y lucharé por ellas, yo soy su mamá y quiero que me las devuelvan”, dijo.

Comentó que le están haciendo daño psicológico, toda vez que le hablan mal de ellas entre su madre y su ex esposo “que no puedo cuidarlas, que no les haré bien, las dejaré abandonadas y eso no es cierto yo puedo cuidar de mis hijas, dicen eso porque no estoy de acuerdo en su religión y no quiero que mis hijas crezcan con esas creencias”.

Desconoce los motivos por los cuales su esposo decide quedarse en casa de su madre y su hermana a quien responsabilizó de tener encerradas a las menores.

Añadió que iniciaron también el tramite de divorcio voluntario; no obstante, pide que le devuelvan a sus hijas ante alguna situación adversa que les pudiera suceder. Vianey Soni se presentó en la presidencia municipal de Altamira a dará conocer su problemática.