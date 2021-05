DESPLOME DEL METRO IMPACTO MAS A GOBIERNOS EXTRANJEROS

LA@RED

Rubén Dueñas

De la gran tragedia del Metro ocurrida en la Línea 12 en el Distrito Federal, cuyo número de muertos hasta ahora suman 25, además de 79 lesionados, dieron cuenta en su portada los principales diarios impresos del mundo y al parecer también impactó más a varios presidentes y jefes de estado, que al gobierno de México y diarios locales.

Entre los mandatarios que hicieron llegar a México sus condolencias por el colapso ocurrido en la estación Olivos de la Línea 12 del Metro en la Ciudad de México, están los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden; de Rusia, Vladimir Putin; Francia, Justin Trudeau, además de los gobiernos de Alemania, Reino Unido, Argentina y España, a los que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheimbaum, dio las gracias por su solidaridad.

De los importantes diarios del mundo que le dieron vuelo a la noticia anotamos a The Financial Times, The Wall Street Journal, The New York Times y El Clarín, de Argentina, noticia que creemos conmovió al mundo. Pero, pero, pero, en México como que le bajaron volumen a la nota, ya que el percance en nada favorece al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que confía en ganar las elecciones del próximo 6 de Junio.

Según Loret de Mola a tres horas de ocurridos los hechos el presidente AMLO todavía no había enviado ni siquiera un tuit relacionado con el accidente. Pero peor nos la contaron y hasta dudamos que sea cierto, que cuando sucedió el desplome de la Línea 12 del Metro el mandatario nacional estaba dormido, pero hubo orden de que no se le despertara y no lo despertaron.

En las redes sociales circuló un mensaje de la señora Beatriz Gutiérrez Muller para hacer llegar su pésame a los familiares de las víctimas, que murieron en el percance, pero lamentablemente lo dirigió a las personas fallecidas, por lo que no escapó de la crítica pese a ser la esposa del señor presidente de México.

Por cierto en las redes sociales son muchas las voces que han criticado al presidente López Obrador por su desinterés en la gran tragedia que a decir verdad sentimos que conmovió a muchos mexicanos. “Pero al presidente le vale”, remarcan.

Según el presidente AMLO sobre del desplome de la Línea 12 del Metro se va a hacer una investigación a fondo, para fincar responsabilidades. Sería capaz de proceder en contra de Claudia Shelinbaum y Marcelo Ebrard Casaubón, no lo creo, ni lo espero. Pero ya le pusieron el ojo a Mancera y yo agrego a Mario Delgado Carrillo, que fuera el jefe de las finanzas cuando don Marcelo proyectó la construcción de la Línea 12.

Para los que lo siguen dudando el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acaba de participar de manera virtual en la sesión plenaria de cada mes de la Mesa de Seguridad en Ciudad Mante, el que se unió a éste enlace desde las oficinas que tiene en la Casa Tam, en Ciudad Victoria, desde donde se mantiene trabajando a lo largo de ésta semana.

La reunión de trabajo en la que participo Cabeza de Vaca la encabezó la coordinadora de la Mesa de Seguridad en Ciudad Mante, Yolanda Barrera González y el director de México SOS, Orlando Camacho Nocenta.

En su cuenta oficial de Twitter el gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, agradeció la participación y colaboración de los representantes de la Secretaría de Gobernación, Guardia Nacional y SEDENA.

También de la Fiscalía General de la República (FGR), Centro Nacional de Inteligencia, Fiscalia General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) y Secretaría de Seguridad Estatal (SSP), entre otras instancias estatales y federales.

López Obrador asegura que el INE solo recibió 33 mil 698 solicitudes de voto extranjero para las elecciones del 6 de junio, siendo que solo en Estados Unidos viven alrededor de 38 millones de Mexicanos, lo que para él evidencia el fracaso del INE. “Son aparatos creados para no permitir la democracia”, remarcó.

Alguien le debe de decir al macuspano presidente que de los mexicanos cuyo voto reclama para el 6 de junio, se fueron de México porque ya estaban hasta la madre de tanto rollo y vivían o viven todavía muy pinchemente por el bajo salario que venían percibiendo. No se fueron de México agradecidos con su gobierno, porque éste es precisamente el causante de su miseria o desgracia y todavía quieren que voten por sus candidatos.

Además de los 38 millones de mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos una buena parte no sabe ni votar porque nunca lo hicieron en México, porque no creen en los políticos ni en la política. De esos mismo 38 millones de mexicanos, creemos que entre 11 y 12 millones son ilegales y tienen miedo ir a votar por temor a que los agarre la migra y los regrese a México, que es su querido rancho grande.

Por eso nos parece muy acertado y oportuno que el sector empresarial de Yucatán haya pedido al gobierno federal que cese sus ataques al Instituto Nacional Electoral (INE), ya que es un organismo que tiene credibilidad y confianza de la población mexicana en los procesos electorales desde hace tres décadas, dijo el presidente de COPARMEX Mérida, Fernando Ponce Díaz.

“El INE es fundamental para el proceso electoral y por eso desde hace 30 años cuenta con el respaldo de COPARMEX porque garantiza elecciones libres y limpias; lamentamos los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador”, remarcó.

Consideramos una buena noticia el que la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) invita a profesionales que desean continuar su preparación académica a participar en el proceso de admisión para los programas de posgrado que se ofrecen en el Campus Victoria.

La promoción de las convocatorias 2021 para la selección de estudiantes corresponde a los programas de: Especialidad en Telecomunicaciones e Informática; Maestría en Ciencias, Sistemas Agropecuarios y Medio Ambiente.

Los programas que oferta la FIC están reconocidos por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) y cuentan con becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

El proceso de selección para la maestría y el doctorado tiene las siguientes fechas : registro y entrega de documentos hasta el 31 de mayo, exámen EXANI II EK 3 de julio, exámen psicométrico del 7 al 11 de junio y exámen TOEFL del 21 de junio al 9 de julio.

