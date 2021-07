RELOJ POLITICO

“DESTAPAN” EN MATAMOROS A AMERICO VILLARREAL.

IMPUGNA CABEZA DE VACA SUS CUENTAS CONGELADAS.

Durante su intensa gira que realizo el senador AMERICO VILLARREAL ANAYA, a Matamoros junto a DIEGO HERNANDEZ, coordinador Nacional de la Consulta popular de juicio a los ex presidentes, fue “destapado” como candidato a gobernador por ESTHELA BORJAS, diputada local suplente de diputada GUILLERMINA SANCHEZ.

Desde luego que causo sorpresa el destape hecho por la morenista aunque todos saben que el senador junto a otros grupos de aspirantes a candidatos al gobierno de Tamaulipas en eso anda y con el pretexto de andar promoviendo la consulta popular para enjuiciar a los ex presidentes se están placeando por todos los municipios de Tamaulipas.

El resto de los aspirantes que andan en el periplo en buscar llevar a cabo sus reuniones con los organismos activos de cada municipio para ser tomados en cuenta cuando llegue la fecha en se hagan las encuestas para seleccionar a quien de los más de media docena de aspirantes salga el bueno.

Los candidateables que andan promoviendo la consulta popular del próximo 1º de agosto son, Senador AMERICO VILLARREAL ANAYA, quien ese mejor posicionado le sigue el director de Radio, Televisión y cinematografía, RODOFLO GONZALEZ VALDERREMA, diputado federal ERASMO GONZALEZ ROBLEDO, el delegado federal de los programas de bienestar JOSE RAMON GOMEZ LEAL JR, son hasta el momento los mas mencionados y desde luego existen otros pero se le llevan más calmada no tan intensa como los antes mencionados.

Desde luego que la promoción que se viene haciendo de la consulta popular la cual desde luego está autorizada por el propio el dirigente nacional de morena y el presidente de México AMLO, quien es el autor del enjuiciamiento que se les hará los ex presidentes.

Regresando con el tema del senador en su visita a Matamoros se le cuestiono sobre si buscaría la candidatura de morena por la gubernatura de Tamaulipas, a lo que respondió “Estoy preparado”, pero también quiero decirles que me siento honrado por representar a los Tamaulipecos en el senado de la República y dijo que la candidatura dependerá del posicionamiento y simpatías que los Tamaulipecos expresen a su debido tiempo en las encuestas.

Por lo pronto el senador AMERICO VILLARREAL ANAYA, es el primer aspirante destapado. Falta ver qué pasa con el resto de los aspirantes que todos van en unidad de con el senador o cada quien jalara para su causa.

En otra orden de ideas, el gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, y sus familiares, interpusieron senados recursos de revisión en contra de la negativa de un Juez Federal para levantar el bloqueo de sus cuentas bancarias personales.

El Mandatario, junto con su hermano JOSE MANUEL GARCIA CABEZA DE VACA y su madre MARIA DE LOURDES CABEZA WATTEMBARGAR, promovieron cada uno por separado los recursos ante el tribunal colegiado, en busca de revertir la decisión del juzgado séptimo de distrito, notificado el 7 de julio pasado.

En otro tema, en cuestiones políticas rumbo a la elección constitucional del 2022, CABEZA DE VACA, no les trae todas consigo, ya que el dirigente nacional del PAN, MARKO CORTES está convencido que la sombra del gobernador es perjudicial para quien postule como candidato y por tanto hay una férrea lucha política por quien será el candidato del PAN al gobierno de Tamaulipas y la dirigencia nacional trae como gallo al alcalde de Tampico, JESUS NADER, el gobernador trae a dos gallos CESAR VERASTEGUI EL TRUCO y GERARDO PEÑA FLORES, cuál de ellos será el bueno.

En mas temas políticos, se habla que el ex alcalde priista de Reynosa, OSCAR LUEBBERT se la jugara con RODOLFO GONZALEZ VALDERRAMA, como candidato a gobernador de morena esa noticia fue filtrada hace unos días.

Cambio de tema, quien subió en redes sociales el lamentable accidente sufrió en sus vacaciones en Oaxaca es la candidata perdedera del PAN en Nuevo Laredo, YAHLEEL ABADLA, donde una ola la aventó contra una roca y le produjo severas heridas en la cara, que tuvo que ser hospitalizada y será operada.

De Nuevo Laredo reportan que no es cierto que el ex alcalde CARLOS CANTU ROSAS será candidato a gobernador de Morena, como amigos suyas subieron a redes sociales de la candidatura del ex alcalde quien como se sabe esta exilado en el lado americano por el actual gobierno estatal.

El Covid 19 no respeta y otro personaje victima de la maldita pandemia es el ex presidente nacional del PRI y ex gobernador de Guerrero, RENE JUAREZ CISNEROS, tenía apenas 65 años y lo venció el COVID 19.

