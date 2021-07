La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

DETIENEN A SICARIOS QUE MATARON AL PRESIDENTE DE HAITI

Autoridades haitianas reportaron la muerte de cuatro presuntos asesinos del presidente de Haití, Jovenel Moise, y dos más fueron arrestados; la Policía dijo que sus fuerzas realizan un operativo en la capital, Puerto Príncipe.

“Los dos sicarios detenidos están bajo nuestro control y los tres policías que habían sido tomados como rehenes fueron recuperados”, dijo el director general de la policía haitiana, León Charles, en un comunicado, por televisión.

Reveló que la Policía persiguió a los asesinos inmediatamente después del ataque a tiros contra Moise y su esposa, que sobrevivió, en su residencia de Puerto Príncipe en la madrugada del miércoles.

El asesinato pone alerta porque podría traer más caos al inestable país caribeño, ya acosado por la violencia de las pandillas, la inflación en alza y las protestas de los partidarios de la oposición que acusaron a Moise de aumentar el autoritarismo.

El primer ministro interino, Claude Joseph, aseguró que la Policía y el Ejército tenían el control de la seguridad.

Haití, por cierto, es el país más pobre de América, tiene una historia de dictadura y agitación política. Las calles de Puerto Príncipe estaban vacías y tranquilas. En una entrevista con la Associated Press, Joseph pidió una investigación internacional sobre el asesinato, dijo que deberían celebrar elecciones programadas para finales de éste año y se comprometió a trabajar con los aliados y opositores de Moise.

“Necesitamos a todos y a cada uno para hacer avanzar al país, dijo Joseph. Aludió a los enemigos del presidente, describiéndolo como “un hombre de coraje”, que se había opuesto a “algunos oligarcas” en el país y creemos que esas cosas no están exentas de consecuencias”.

En entrevista al presidente de Rusia, Vladimir Putín, le preguntaron como es posible que en Rusia no se pueda difundir la ideología de género en las escuelas y no se pueda hacer proselitismo homosexual. Es ejemplar, dijo Putín.

“En Rusia no se discrimina, no se persigue, no se encarcela a ningún adulto por ser homosexual”, remarcó Putín.

Añadió que hay actores, deportistas y artistas que son homosexuales y nadie los persigue y los discrimina, pero no vamos a tolerar que adoctrinen a los niños en una ideología que es contraria a la familia porque la base de una nación es la familia. Si el niño se convierte en adulto al llegar a los 18 años y decide ser homosexual es una decisión suya, pero no vamos a tolerar que a la familia la destruyan desde abajo, haciendo proselitismo con niños que aún no tienen un criterio suficiente para distinguir en un sentido o en otro, remarcó.

El senador Ricardo Monreal dijo que aún faltan dos años para la convocatoria para la sucesión presidencial que emita MORENA, adelantó que llegado el momento va a buscar la candidatura y de paso pidió a MORENA piso parejo en la sucesión presidencial, esto luego de que el presidente destapó a varios integrantes de su gabinete como sus posibles sucesores en el 2024.

Por cierto, la detención del empresario Baltazar Higinio Reséndez Cantú, del que se desligó el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, no causó el impacto que se esperaba y su efecto ha sido solamente mediático.

Cabeza de Vaca compartió en su cuenta de Twitter una respuesta al diario Reforma que publicó la nota; en su aclaración el mandatario estatal asegura que no guarda ninguna relación con Reséndez Cantú y con determinación rechazó el sentido de la nota “que sin mostrar la más mínima prueba documental, lo atribuye como mi operador”.

La gobernadora electa de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, que su puestamente ganó con las siglas del PAN, en la reunión que acaba de tener con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la que duró poco más de una hora, reveló haber acordado con él mandatario mantener una relación de comunicación y de confianza para trabajar de manera coordinada especialmente en el combate a la pobreza, la inseguridad y atender el tema fronterizo, suponemos, refiriéndose a los migrantes centroamericanos.

La llegada del nuevo Obispo que se viene a hacer cargo de la Diócesis de Victoria, el Arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, dio a conocer que está prevista para el mes de agosto.

El Papa Francisco nombró al sacerdote de Nuevo Laredo, Monseñor Andrés Luis García Soto, nuevo Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México.

García Soto nació el 16 de septiembre de 1973 y es egresado de la carrera de contabilidad de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT). Fue ordenado sacerdote el 5 de mayo del 2007.