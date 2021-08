SEÑAL POLITICA

Por: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

–DIAZ ORDAZ SERA EJEMPLO ESTATAL

-APOYO A EX BRACEROS SIGUE PENDIENTE: HEREDIA

-COEP TAMAULIPAS PREPARA ENCUENTROS REGIONALES

GIOVANNI BARRIOS UNA PIEZA IMPORTANTE EN MORENA

SIN DUDAR EN LO ABSOLUTO, GIOVANNI BARRIOS MORENO, personaje del derecho, la empresa y la política social de Reynosa, cuenta con un importante respaldo social de ciudadanos que, si bien no son meramente militantes del Partido MORENA, si lo son simpatizantes del proyecto de transformación del presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.

Su vigencia de ir por la dirigencia estatal del partido MORENA le abre las puertas al mismo partido para clarificar lo que viene en el 2022.

Si bien el relevo de la dirigencia estatal a cargo del maestro jubilado ENRIQUE TORRES MENDOZA se hace necesaria.

Una convocatoria vendrá a marcar el parteaguas de este cambio de dirección.

BARRIOS MORENO, oriundo de Reynosa, quien promueve el proyecto de nación desde un liderazgo juvenil en inicios del proyecto obradorista.

Lo identifica su lucha política que durante varios años ha llevado siempre en favor de un cambio verdadero por lo que no hay que perderlo de vista en su intención de participar en lo que viene.

TEMA DE LOS EX BRACEROS DEBE SER RETOMADO POR EL GOBIERNO: HEREDIA

UN POLITICO Y líder natural como es MARCOS HEREDIA MEDRANO, dirigente de la UGOCM Reynosa.

Dijo que el programa de apoyo económico a los ex braceros debe retomarse por parte del gobierno federal de ANDRES MANUEL.

Aseveró que se encuentran dando seguimiento a uno de los programas ambiciosos de la UGOCM, unión general de obreros y campesinos de México.

Pues son alrededor de 3 millones de hombres y mujeres que trabajaron en Estados Unidos entre los años 1946 y 1964 y que en una notificación realizada al presidente LOPEZ OBRADOR se ha comprometido a atender a este rubro de ciudadanos.

Asegura el dirigente UGOCEMISTA que en Reynosa solamente asciende a cinco mil ex braceros que recibieron su apoyo hace algunos años, pero en el gobierno de FELIPE CALDERON se canceló y quedaron como mil quinientas personas pendientes solamente en esta ciudad fronteriza.

EL Dirigente municipal de UGOCM dijo que se encuentran en pláticas con la secretaria de gobernación para que sean mandados llamar por las autoridades para retomar este importante programa nacional.

Sería un total de 38,000 pesos al cuestionársele sobre la cantidad de apoyo económico que recibirían quienes aún están con vida de aquellas fechas.

COEP TAMAULIPAS INTEGRA MAS MUNICIPIOS

Como asociación civil se reunirán con varios de los actores políticos que estarán en el jugo de la sucesión de gobierno del estado.

SABEN ESCUCHAR y asi lo harán. Es por ello, que en próximos dias integrantes del Consejo de Organización Estrategia y Participación Asociación civil estarán reuniéndose a partir del mes de agosto con quienes han dicho quieren ser gobernador del estado de Tamaulipas.

El color no importa, lo que importa dicen los de COEP TAMAULIPAS es que quieran trabajar y cambiar el mal rumbo que ha tomado la entidad.

Dijeron en el seno de la dirigencia estatal de COEP que esperan tener la respuesta de los diferentes actores políticos que han señalado y manifestado que quieren gobernar a Tamaulipas.

DIAZ ORDAZ TIENE GRANDES PROYECTOS

EL MUNICIPIO FRONTERIZO, tiene grandes proyectos como dijo su alcaldesa NATALY GARCIA emanada de las filas de la 4T y que dentro del proyecto de nación ha tenido y desarrollado una actividad fortaleciendo el gobierno que encabeza el presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.

Es la alcaldesa electa de este fronterizo municipio que cuenta ya con proyecciones importantes para que desarrolle ampliamente y modernice más Díaz Ordaz.

Sin soltar nombres aún de quienes serían sus principales colaboradores, la presidente municipal electa NATALY GARCIA se encuentra con todos los ciudadanos y actores políticos y sociales que hay del municipio demostrando la inclusión, la suma de esfuerzos para hacer un gobierno a partir del primero de octubre con presencia y esencia social que fortalezca al gobierno que decidió la ciudadanía tener.

SENADORA TAMAULIPECA TAMBIEN PUEDE SER ABANDERADA

GUADALUPE COVARRUBIAS, senadora tamaulipeca, se anota con fuerza para ser la nominada por su partido MORENA.

Militante fundadora del Partido MORENA, ha sido consejera local y estatal asi como integrante del consejo nacional del partido en mención, candidata a diputada federal por el distrito VIII con sede en Tampico de donde es originaria y donde fue maestra y directora de una secundaria federal.

Es secretaria de la comisión de cultura y de la niñez del senado de la República y quien como senadora empuja fuertemente con el senador RICARDO MONREAL la posibilidad de desaparición de poderes del estado de Tamaulipas ante la situación jurídica que se vive.

LUPITA como le llaman con aprecio sus simpatizantes ha iniciado algunas acciones en el estado de Tamaulipas para fortalecer los lazos de la cuarta transformación y que esta llegue al estado donde las condiciones le son adversas al momento a dicho proyecto que encabeza el presidente LOPEZ OBRADOR.

ALCALDESA ELECTA DE NLD PROYECTARA GESTION DE RECURSOS ANTE GOBIERNO FEDERAL

CARMEN LILIA CANTUROSAS, acudiría a la ciudad de México para realizar diversas reuniones en dependencias con la finalidad de agilizar negociaciones y gestionar recursos para ampliar de 8 a 16 carriles el Puente «Comercio Mundial» y la modernización de la antigua garita del kilómetro 26.

CABE MENCIONAR que La presidenta municipal electa de Nuevo Laredo informó que se reuniría con autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), específicamente en Aduanas para tratar estos dos temas.

Menciona que «Somos líderes en el comercio internacional en esta frontera y vamos a pelearlo para que nuestra ciudad sea competitiva a bajar recursos del gobierno federal».

En días pasados sostuvo una reunión con altos mandos de Laredo, Texas, donde se abordó la necesidad de ampliar a 16 carriles el Puente «Comercio Mundial», proyecto estancado desde hace dos años por apatía de las autoridades mexicanas. «Fue muy triste saber que el tema de los carriles adicionales lo tenían como cerrado, porque las autoridades mexicanas nunca le dieron seguimiento a este tema desde el 2019», expresó la alcaldesa electa.

FUTUROS FUNCIONARIOS

HUGO RESENDEZ SILVA y ELISEO GARCIA LEAL, serán funcionarios de primera línea en la administración de EDUARDO GATTAS BAEZ, LALO como le llaman con aprecio los victorenses ya lo comentó que será el primero secretario de ayuntamiento quien tiene una importante trayectoria política dentro de varios años en el gobierno local y estatal asi como en la vida política estatal.

Fue dirigente juvenil en 1994 como dirigente de la juventud popular revolucionaria; asi como dirigente juvenil de la capital del estado y coordinador en la estructura del congreso del estado de Tamaulipas y más tarde de la secretaria general de gobierno como ex director y funcionario del ITACE en el sector educativo a nivel estatal sin dejar de mencionar que es un profesional del derecho y con la capacidad para dirigir tan importante posición del gobierno municipal entrante.

En el caso de ELISEO GARCIA LEAL, su llegada a la COMAPA es sin duda como gerente general donde ya ocupó el mismo encargo público.

Cargo de 1990 a 1999 que ocupó en los gobiernos del ING. AMERICO VILLARREAL GUERRA Y MANUEL CAVAZOS LERMA titulares del poder ejecutivo y posteriormente un trienio mas cuando mandara en el gobierno local ALEJANDRO ETIENNE LLANO.

ELISEO GARCIA LEAL es persona seria para estar al frente del organismo y no como el mercenario político FRANCISCO CHAVIRA MARTINEZ promociona a FRANCISCO ARELLANO CONDE que no entregó buenas finanzas en el cargo de secretario del área en mención dentro de la estructura del partido fuerza por México hasta hace algunos meses.

EDUARDO GATTAS estoy seguro que no aceptará que el fulano de nombre Francisco Chavira se entrometa en su gobierno.

PANISTAS IGNORADOS

NO HAY DUDA que en el PAN de Rio Bravo han ignorado a individuos como ROGELIO ZAPATA TORRES, ABELARDO IBARRA, entre otros elementos que dizque trabajaron por su partido y la realidad es que han sido agachones porque nunca dijeron nada cuando les imponen a los candidatos a los diferentes cargos de elección popular, pero ellos asi viven en felicidad haciéndose de la vista gorda.

Ahora que habían llegado los vientos de cambio fueron a los panistas estos los que menos consideraron y si ningunearon por alguna razón seguramente.

NUESTRA SOLIDARIDAD

Y QUIEN SE NOS ADELANTO EN EL CAMINO de la vida en dias es JOSE ALBERTO LOPEZ FONSECA, ex diputado local y ex regidor del PAN además de ex dirigente estatal del PAN Tamaulipas y quien ocupaba el cargo de director regional de la secretaria de gobierno del estado de Tamaulipas.

No se dejaron esperar la serie de condolencias a sus familiares ante el deceso del reconocido panista tamaulipeco.

Asi mismo hago espacio para enviar nuestra condolencia a la familia ALONSO PEREZ, en lo particular a su hijo PEDRO ALONSO PEREZ, por la irreparable perdida de su señora madre DOÑA MARIA DORA PEREZ DE ALONSO, deseando una pronta resignación a demás familiares.

