            < Dice Soto que Gustavo le hace la tarea

1.- Arturo Soto Alemán candidato del PAN a diputado local nos compartió durante un encuentro casual, que se siente desde ahora ganador y parte de esos resultados, considera que son producto del desempeño de Gustavo Cárdenas Gutiérrez que con su estratégico barrido combate al PRI y a Morena, esto le abre camino en su ruta al triunfo electoral. Ambos compiten por la misma curul, la que corresponde al XV Distrito.

Adversarios desde tiempo atrás, a partir de que en 2013 el PAN entregó a Soto la candidatura a la Presidencia Municipal de Victoria, la cual Gustavo también buscaba, el empresario hotelero se sintió defraudado en virtud de que consideró que presentaba mayor trayectoria partidista que Arturo, y en esas condiciones fue que cambió de partido.

En ese 2013 compitieron por la Presidencia Municipal Alejandro Etienne por la alianza PRI-PVEM-Nueva Alianza, Gustavo Cárdenas por Convergencia por la Democracia (hoy Movimiento Ciudadano) y Arturo Soto por el PAN.

Los resultados en las urnas dieron el triunfo a Etienne, pero el 2º lugar en votación fue para Gustavo y en tercer lugar quedó Arturo Soto. El caprichoso destino los pone nuevamente frente a frente, será interesante ver si Gustavo logra mantener las preferencias por encima del panista.

Soto comentó que el discurso acartonado de Cárdenas Gutiérrez ya no convence, veremos de qué cuero salen más correas este 6 de junio. Hagan sus apuestas.

2.- Pilar Gómez, candidata del PAN a la alcaldía victorense, no se fue por el camino fácil “del acueducto”, una obra que no puede ofrecerse de manera irresponsable como lo hace Eduardo Gattás. Gestionar el recurso está más en manos de los diputados federales que de los alcaldes, estos proponen y los legisladores disponen. Y precisamente el candidato por el V Distrito del PAN, Oscar Almaraz planteó en ese mismo evento dos alternativas, una institucional y otra por la vía privada, pero además no es algo que se pueda resolver en un fast track como lo ofrece el morenista.

El comentario surge después de la celebración del Foro Político Canaco 2021 al comparar las exposiciones de los dos candidatos punteros en la elección municipal de Victoria, Pilar Gómez y Abraham Gattás y en el que también participaron los abanderados a una diputación federal. Encontramos propuestas realistas en el caso de la candidata panista quien midió muy bien el alcance de los compromisos que se adquieren frente a un organismo representativo en la sociedad civil como es la Cámara anfitriona, esa postura despierta confianza porque es realista, responsable y manifiesta de alguna manera conocimiento del terreno donde se aspira gobernar.

Con todo respeto para el candidato Gattás, que ofreció “sus palancas” por ser de Morena, está dando por hecho que la Cámara de Diputados va a permanecer como ahora, olvida que “ya se van” el próximo 30 de agosto y hay un diagnóstico negativo para el partido guinda en la integración de la próxima legislatura.

Pero ofrecer no empobrece, cumplir es lo que aniquila y ese es el lema del morenista.

Por otra parte Pilar y Eduardo coincidieron en los siguientes puntos, canalizar la obra pública a las empresas de esta capital para que el dinero se quede en Victoria y reactivar su economía; rehabilitación de la infraestructura urbana y mejorar la calidad de los servicios públicos. Estos últimos temas son prioritarios.

La candidata por su parte planteó cuatro puntos diferentes e importantes: ofrece una administración honesta que genere confianza en la población; transparencia en el uso de los recursos públicos; reingeniería financiera para mejorar infraestructura y servicios, lo cual quiere decir administrar mejor el presupuesto y quizá una muy importante es “involucrar a la población en las acciones de gobierno”.

3.- Consumidos 22 de los 45 días de campaña, los candidatos que buscan las alcaldías ya dieron color, los rezagados difícilmente se pondrán a la cabeza de la competencia electoral, es el tiempo de la guerra cuerpo a cuerpo de los punteros, es el tramo de la guerra sucia, y esta se intensificará conforme avanzan los posicionamientos.

De igual forma van en incremento los golpes bajos, y también al alza los que se manifiestan víctimas de esa guerra sucia para justificar su descenso.

Es la etapa de confusión.

Todo esto ocurre sólo entre los punteros, le tocó su turno a Yahleel Abdala Carmona candidata del PAN a la alcaldía en Nuevo Laredo, la mejor posicionada en esa ínsula; el Victoria el golpeteo contra Pilar Gómez no es novedad, la tomaron por su cuenta los adversarios desde el primer día y no la han podido detener.

Los candidatos de partidos menores ni sudan, ni se acaloran, es decir ni son blanco de ataques, ni impulsan agresiones severas a sus oponentes, saben que no van a llegar y concluida la jornada electoral, van a regresar a sus actividades normales y que necesidad de crearse un mal ambiente.

El elector esta vez estará influido por fake news (noticias falsas) un fenómeno al que ya le dedican espacio los académicos que estudian el procedimiento político, a pesar de ser tan viejo como el ejercicio mismo de la política.

Basta recordar Joseph Goebbels, padre de la propaganda nazi, quien creo el concepto que hasta ahora está vigente, “repite una mentira mil veces y se convertirá en una realidad”, de tal manera que hay que ser suspicaz y distinguir una versión falsa de una verdadera.