Dictan en la UAT conferencia sobre sustentabilidad social y derechos humanos

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – El Comité para el Desarrollo Sustentable de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) presentó la conferencia virtual “Sustentabilidad social: derechos humanos, equidad y diversidades”, que abordó la relación del cuidado medioambiental y las garantías individuales de las personas.

La conferencia fue impartida, mediante Facebook Live, por la Dra. Victoria Valdebenito Mac Farlane, académica de la Facultad de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile.

La ponente, doctora en Educación por la Universidad de Western, Australia, dijo que la sustentabilidad social es un concepto que está en interdependencia con los sistemas ambientales, económicos y sociales, y es uno de los pilares que debe tener el desarrollo sustentable.

“La crisis pandémica agravó los índices de afectación al medioambiente —advirtió— porque las mascarillas están inundando los mares, sumándose a la contaminación que ya era alarmante. Y si la sustentabilidad medioambiental empeoró, también lo va a hacer la social, porque están interconectadas, junto a la económica”.

Entre los elementos que incluye la sostenibilidad social enumeró la equidad, el empoderamiento, la accesibilidad, la participación, el intercambio de ideas, la identidad cultural y la estabilidad institucional.

Señaló que los derechos humanos son una forma de llevar a la práctica la sustentabilidad social hasta un cierto punto, pues no todos los aspectos están cubiertos por ellos. “Aseguran un mínimo de principios para el reconocimiento y el respeto de las personas en distintos contextos”.

“La sustentabilidad no atañe solo a lo biológico. Tenemos que pensar en términos de justicia social, porque ser sustentable socialmente es ir, al fin y al cabo, por el planeta.

Si no hablamos de paz, si no hablamos de integrar a los distintos tipos de personas, a las diversidades, y si no hablamos de asegurar derechos sociales, no todos vamos a tener cabida en el planeta.

En un planeta donde los recursos se están haciendo cada vez más escasos, lo ecológico también está atravesado por las desigualdades sociales”, puntualizó.

Por su parte, la Dra. Yolanda Mendoza Cavazos, Secretaria Ejecutiva del Comité para el Desarrollo Sustentable de la UAT, al presentar a la expositora ante el público virtual, comentó que esta actividad es parte del compromiso de la Universidad con el desarrollo sostenible y la Agenda 2030 en la llamada “Década de Acción”; precisó que dicha agenda responde a un plan aprobado en 2015 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que refleja la aspiración de la comunidad internacional de alcanzar un futuro sostenible para todos.

Recalcó que la UAT, mediante las políticas del Rector José Andrés Suárez Fernández, contribuye a todo ello a través de la investigación, la innovación y la vinculación, esenciales para coadyuvar con la sociedad a enfrentar los desafíos en materia medioambiental.