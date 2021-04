Difiere Olga Sosa de AMLO; INE Me ha Tratado Bien en Elecciones Donde he Participado

*Afirma que la autoridad electoral ha hecho bien su labor, al menos en la zona sur

Francisco Herrera Hanz

A diferencia de la opinión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien pretende reformar al INE desde el congreso de la unión, luego del rechazo de varias candidaturas de Morena, la abanderada a la alcaldía de Tampico, Olga Sosa Ruiz, avaló la buena labor que ha hecho la autoridad electoral en la zona, pues al menos «A mi me han tratado muy bien en las tres elecciones que he vivido en la ciudad».

Al preguntarle su opinión sobre el tema, que en el ambiente político ha causado una serie de juicios en contra y a favor, la también legisladora federal con licencia, dejó en claro que el INE ha llevado a cabo un buen trabajo en la ciudad, pues ha sabido llevar elecciones a buen puerto, incluso dónde ella salió airosa hace apenas un par de años con unos meses.

«Las elecciones que yo he vivido me trataron siempre bien, no ha pasado lo mismo con otras candidaturas de Morena de manera reciente», apuntó

Sosa, dio su voto de confianza a la autoridad qué por muchos años ha ponderado la vida democrática de este distrito y el país.

«Me mantengo al margen del tema, sin embargo no ha pasado lo mismo en el plano nacional», remarcó

López Obrador mencionó hace apenas unos dias la posibilidad de mandar una inicitiva o generarla en la bancada de Morena para darle un giro importante a la labor de la autoridad electoral, que actualmente se encuentra inmersa en medio de descalificaciones y opiniones encontradas.

Finalmente, la candidata de Morena a la presidencia de Tampico, solicitó que en la cuarta elección que participa, el INE sea quien insista en piso parejo entre los candidatos que hoy participan en la búsqueda de la curul en San Lázaro