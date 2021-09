Punto Final

Por Raúl Aguilar Romero

Dime con quién andas…

Cd. Victoria, Tam. – Reza un viejo y conocido refrán, “Dime con quién andas y te diré quién eres”, mismo que le cae como anillo al dedo al alcalde electo, Eduardo Abraham Gattás, luego de que diera a conocer en una rueda de prensa a la que desde luego muchos representantes de los medios de comunicación no fueron requeridos gracias al eficiente trabajo del ingeniero metido a comunicólogo, el que ya no diremos su nombre para evitar darle fama.

En la mini rueda de prensa el alcalde electo, Eduardo Abraham Gattás Báez, presentó a su equipo de transición, lo que en el argot futbolístico se denominaría un equipo de tercera división y de cachirules.

Para que quede un poco más claro iremos por partes para hacer referencia a algunos de los integrantes de los que tenemos información fidedigna y que incluso hasta nos consta.

Uno de los nombres que me llamó la atención fue el de Jorge Bello Méndez, quien tiene parentesco con Leopoldo Bello Cano, nada menos que esposo de la texana, aún alcaldesa de esta antes bella ciudad capital y ahora pueblo bicicletero o quizá ya rancho.

Bello Méndez es hijo del ex presidente de la Asociación Estatal de Box, Jorge Bello Villegas, quien fungió durante muchos años como administrador de la Villa Olímpica de Tamatán.

Parte de la historia de Jorge Bello Méndez se le conoce como estudiante de la Facultad de Comercio y Administración, donde constantemente sus catedráticos tenían que despertarlo porque se dormía durante las clases, era común escuchar al docente, “Bellitoooo, despierteee”, no fue desde luego un buen alumno y si obtuvo buenas calificaciones esas no se debieron a su dedicación y esfuerzo, otros factores lo ayudaron.

Hasta agosto de este año, Jorge Bello Méndez fungió como presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) cargo del que fue relevado por David Canales González, desde luego con el primero los empresarios restauranteros enfrentaron la crisis de cierres de sus establecimientos por la pandemia, vaya, su dirigente no tuvo la más mínima estrategia para apoyarlos y evitar lo que sufrieron.

Por eso referimos que el equipo de Lalo Gattás es de tercera división y de cachirules, ya ahondaremos un poco sobre esto último.

Le seguimos, ahora nos vamos con el área de Comunicación Social y Comapa, donde Gattás presentó al Ingeniero Ubaldo Castillo Martínez, harto conocido por los desaires y desprecio que ha mostrado para con los representantes de los medios de comunicación, se le recuerda como el jefe de prensa de Miguel González Salum durante su administración municipal, puesto en el que prácticamente paso de noche.

Zapatero a tus zapatos, muchos le estarían recomendando a Castillo Martínez que mejor se dedique para lo que estudio, porque como comunicólogo su desempeño ha dejado mucho que desear, pues de igual manera no trascendió en la misma función que tuvo en la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, donde lo único que se le conoció fue el andar presumiendo que ya era el nuevo rico de la capital de Tamaulipas.

El tercero en la lista que mencionaremos es nada menos que Alfonso Rizk Rodríguez, quien al parecer será el ganón en el equipo de Lalo Gattás, al menos en las comisiones que tendrá; Secretaría del Ayuntamiento, Secretaría Particular, Dirección de Seguridad, Tránsito y vialidad, y la de Consejería Jurídica, quizá muchos lo hayan olvidado o no quieran mencionarlo, pero a Rizk Rodríguez se le vinculó en las denuncias relacionadas con las empresas factureras durante la administración del ex alcalde Xicoténcatl González Uresti, aclaro, dije que se le vinculo más no le comprobaron nada, pero lo que si es totalmente cierto es que forma parte del Partido Acción Nacional.

Diría mi abuelo, ¿quieren más o les guiso un huevo?.

Pura carnita nos dio Lalo Gattás con la presentación de ese su equipo de transición.

Bueno, vamos a continuar, lo mejor lo dejaremos para el final, de los que nos falta por nombrar se encuentran; Sergio Estrata Cobos para la Contraloría, Unidad de Transparencia, y el tribunal de justicia administrativa; Daniel Fuentes Navarro para tesorería y Administración.

Todos los mencionados tienen un común denominador, son priistas, excepto Alfonso Rizk que es del PAN, y ello significa precisamente lo que sucedió incluso antes de que Gattás fuera elegido como candidato, despreciar a los morenistas para integrarlos a su equipo.

Como dijimos líneas arriba, lo mejor lo dejamos para el final, y nos referimos nada menos que a la panista regiomontana Paola Mata Esparza, quien tendrá la comisión de Desarrollo Urbano, Secretaría Técnica, Obras Públicas, Planeación y Estrategia, desde luego ya se habrán dado cuenta los lectores que la mayor importancia en las comisiones las otorgó Lalo Gattás a los panistas.

Pero eso no termina ahí, Norma Paola Mata Esparza tiene su historia, para quienes no la recuerdan aquí les contaré un poco, empezaremos que no es tamaulipeca, mucho menos victorense.

En el 2015, Mata Esparza entró como reemplazo de Margarita Arellanes como encargada del despacho de la alcaldía de Monterrey, motivo por el cual el Partido Revolucionario Institucional fue en su contra en aquel entonces al considerarlo ilegal.

En resumen, y como lo señalamos al principio, “Dime con quien andas y te diré quien eres”, el refrán le queda perfecto al alcalde electo, va error tras error, no me atrevo a decir que capricho tras capricho por hacerse el que no ve y no oye, pero esa postura no traerá más que desgracias para los victorenses que esperan ver mejores resultados a los que ni siquiera se acercaron el ahora casi beatificado Xicoténcatl González y la sustituta María del Pilar Gómez Leal.

Andamos mal y de malas, todavía ni llega a ocupar la silla de presidencia municipal y muchos victorenses ya nos han manifestado su desencanto y hasta vaticinan que ni siquiera se preocupará por investigar a quienes le antecedieron.

Será el gobierno de Gattás prácticamente gobernador por priistas y panistas, lo que odian los tamaulipecos y los victorenses, de los que ya no querían saber absolutamente nada por todo lo que han hecho con la antes ciudad limpia, ciudad amable.

En esta ocasión omitiremos el espacio denominado El Cierre, se lo debemos para la próxima.

Por hoy aquí la dejamos, el espacio se nos agotó así que le ponemos el Punto Final… nos leemos hasta la próxima, les dejó mi correo electrónico para sugerencias, felicitaciones y reclamos, raul-131@hotmail.com y si le gustan estos comentarios nos agradaría mucho que lo comparta.