Tendencias

Osca Contreras

Diputados de MORENA revisaran reformas

Si los diputados de Acción Nacional creen que la próxima legislatura les respetará las reformas y modificaciones que le están haciendo a la constitución política de Tamaulipas, no deben confiarse mucho, es seguro que los diputados de MORENA van revisarlas y les harán los cambios necesarios para que afecten a los tamaulipecos.

Y si creen que los legisladores de MORENA no harán los cambios legislativos porque les pondrán candados para que no los realicen, habremos de recordar que cuando Andrés Manuel López Obrador tomó posesión de la presidencia de la República, envió a la Cámara de Diputados la modificación de la reforma energética y la cancelación de la reforma educativa, que para los diputados del PRI supuestamente eran intocables.

Recordamos que ambas reformas legislativas fueron aprobadas por los 32 Congresos estatales y ni así, los diputados de oposición pudieron evitar que López Obrador y la bancada de MORENA hicieran los cambios legislativos en Constitución Política de México.

Decían los priistas que estas dos reformas le darían al sector energético de México un papel destacado en el contexto internacional, que llegarían las grandes empresas petroleras, las generadoras de energías limpias y que alrededor de ellas cientos de negocios y miles trabajos se generarían.

Sin embargo, esto no se cumplió ya que fue muy poco el tiempo en que estas reformas estuvieron vigentes y las empresas extranjeras no invirtieron lo que habían planeado y la educación, nunca logró lo que se proponía, de tal manera que cuando la 4T las derogó no pasó nada en el país.

Les comentamos esto porque los diputados panistas del Congreso de Tamaulipas o son muy ingenuos o ignorantes, porque hasta creen que esas reforma que están aprobando vía fast track quedarán vigentes y no serán cambiadas o derogadas.

Y es que los diputados de MORENA van a revisar a fondo estas reformas, así como también la expropiación y venta de terrenos en La Pesca, las concesiones que hicieron en la Laguna del Carpintero, en la Biosfera del Cielo y hasta en Playa Miramar, donde las tierras afectadas por GobTam en la mayoría de los casos, son propiedad del gobierno federal.

Lo que pasa es que se van a construir y a establecer negocios que están vinculados con los panistas en el poder y es necesario que los diputados de MORENA estudien y revisen muy bien estas ventas y concesiones, porque podrían estar sustentadas de manera irregular cuando todos esos predios son de los tamaulipecos.

En fin, el acabose es que ahora los diputados panistas pretenden que el Fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, se quede hasta el 2032 en el cargo, dizque para “dar certeza y estabilidad a la naciente Fiscalía General de Justicia y permitir que el encargado pueda reelegirse libremente”, así que es posible que aprueben esta iniciativa, pero también es seguro que la deroguen. Así de simple.

Para finalizar, la señora Aída Féres de Nader, presidenta del Sistema DIF Tampico presentará este jueves en la Casa de la Cultura su Tercer Informe de Labores correspondiente a la administración 2018-2021 y ha expresado:

“Hemos trabajando con mucho cariño y con gran intensidad por el bienestar de los diferentes sectores de la población, principalmente de las familias en estado de vulnerabilidad, los adultos mayores, las personas con discapacidad; las niñas, los niños y los adolescentes que viven en condiciones difíciles; y lo hemos hecho con total responsabilidad y con el único propósito de servir.”

La presidente del DIF Tampico reconoció que con el respaldo del gobierno municipal, del sistema DIF estatal y de todos los sectores productivos del puerto, ha sido posible construir, ampliar y modernizar guarderías infantiles, casas de cuidado diario para los adultos mayores, el Centro de Rehabilitación Integral y el Velatorio-Crematorio, entre otros espacios.

Finalmente, la señora Aída Féres de Nader destacó el apoyo que en todo momento ha recibido de su esposo, el alcalde de Tampico, Chucho Nader y de la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, Sra. Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca.

De salida. El senador Américo Villarreal Anaya se reunirá el próximo viernes con un numeroso grupo de victorenses a quienes les dará a conocer los avances que los senadores de MORENA han logrado y es posible que ahí mismo y en confianza con sus paisanos, se abra y les confirme su aspiración de ser el próximo candidato al gobierno de Tamaulipas.

A este evento asistirán un amplio grupo de ex funcionarios públicos cuya experiencia, conocimiento y responsabilidad, podrá ser de mucha utilidad a quien al parecer tiene todo para ser el próximo candidato de MORENA y gobernador de Tamaulipas y ya les platicaremos qué dijo y como estuvo este encuentro entre victorenses.