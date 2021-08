RELOJ POLITICO

POR JO*MAR

TIC TAC

DIPUTADOS DE MORENA VAN CONTRA AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO JORGE ESPINO.

DESAIRAN CONSULTA, PARTICIPAN SOLO EL 7.07% DE LA LISTA NOMINAL.

Los próximos diputados locales de Morena van contra, JORGE ESPINO ASCANIO, Auditor Superior del Estado, al considerar que es una “tapadera” de alcaldes y funcionarios del Partido Acción Nacional.

El diputado local, JUAN VITAL ROMAN MARTINEZ, señalo que para combatir la corrupción se necesita transparencia, el actual auditor no la garantiza.

No importa que si el auditor, JORG ESPINO, fue designado por siete años “Si no actuó el u otros funcionarios conforme a la ley, no actuaron a favor del pueblo se van a tener que ir”.

ROMAN MARTINEZ, agrego que las cuentas públicas de los 43 ayuntamientos serán revisadas a fondo, así como de las secretarias estatales y organismos descentralizados, para que aclaren los gastos.

También el destino de los préstamos bancarios por 15 mil millones de pesos ese monto más 4,500 millones de pesos que hizo el gobernador, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, que fueron aprobados por el congreso de mayoría panista y el resto de los diputados incluyendo priistas y morenistas que tienen en bancarrota al gobierno de Tamaulipas.

Preciso que buscaran hacer una limpia de funcionarios corruptos, lo cual “va hacer un proceso largo, van a meter amparos, pero vamos a darle seguimiento a este tipo de situaciones”.

En otro orden de ideas, el consejero presidente del INE, LORENZO CORDOVA, informo que un porcentaje entre el 89.36% y 96.28%, voto por el “SI” en la consulta popular que se realizó este domingo, mientras que entre 1.38 y 1.58% votaron por el “NO” en tanto los votos nulos alcanzaron entre el 2.19 y 9.21 por ciento.

CORDOVA, detallo que el porcentaje de participación en la consulta popular, en el corte de las 20.30 horas fue de 7.07 y 7.74 por ciento.

Para que los resultados sean vincula torios para las autoridades se necesitaba al menos el 40% de participación ciudadana.

Para el PRI, PAN y PRD la consulta fue fracaso total, el presidente, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, este contento con el resultado pues según él es el inicio de la democracia que más adelante el pueblo se acostumbrara.

Todavía no se termina el computo de la consulta ciudadana del domingo y el presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, ya piensa en el siguiente ejercicio de este tipo; la revocación de mandato que será el año próximo en marzo.

En otro tema, el gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, presento una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la orden de aprehensión que fue dictada en su contra por la Fiscalía General de la República, por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La solicitud del gobernador de Tamaulipas no fue admitida a trámite por los ministros integrantes de la comisión de recesos del máximo tribunal, y le exigieron algunos requisitos que no específica técnicamente detalladamente para que pueda ser admitida la controversia presentada.

Cambio de tema, quien estará hoy martes en Reynosa es el ex presidente del congreso, RAMIRO RAMOS SALINAS, quien al parecer es el único que levanto la mano y que quiere ser el candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas en el 2022.

En sus redes sociales RAMIRO RAMOS, ha manifestado que quiere abanderar al PRI rumbo a la gubernatura de Tamaulipas y al parecer escogió Reynosa para iniciar periplo electoral.

En un principio se dijo que había duda que el PRI participara en la elección gubernamental ya que aun no se sabe si participara con candidato o ira en alianza con el PAN y si así fuera el partido en el poder en Tamaulipas impondría a su candidato y el PRI no tendría candidato propio.

Pero este día en su visita RAMIRO, aclarará todo en la conferencia de prensa que tendrá en centro hotel de la zona dorada.

Por cierto, si otra cosa no sucede el aspirante al gobierno por el PAN, el diputado local GERARDO PEÑA FLORES, estará hoy, pero por su lado en Reynosa como parte de su gira que realiza por todos los municipios de Tamaulipas.

TIC TAC nada puede ganarle al reloj. POR AHÍ NOS ENCONTRAREMOS.

