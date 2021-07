La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

DIPUTADOS DEL PAN PIDEN CANCELAR CONSULTA POPULAR CONTRA CINCO EX PRESIDENTES, DOS PANISTAS Y TRES DEL PRI

En Tamaulipas los diputados locales de PAN aprobaron hacer, un exhorto dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, donde le piden cancelar la consulta popular para castigar a los últimos cinco expresidentes de México, que cubrieron el llamado período neoliberal, dos del PAN Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa; y tres del PRI, Carlos Salinas De Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León y Enrique Peña Nieto.

Supuestamente el próximo 1 de agosto el Instituto Nacional Electoral (INE) pondrá en marcha ésta consulta a los mexicanos, para que decidan si quieren o no, que se castiguen los excesos y abusos en que hayan incurrido los cinco presidentes, desde Salinas hasta Peña Nieto.

Pero, pero, pero, ya filtraron la argucia: de que AMLO no puede cancelar la convocatoria porque él no la ordenó y al cuento le agregan que además el presidente no participará porque “él no es partidario de la venganza”.

También dicen que hay un contrasentido en la actuación del INE ya que promovió una controversia constitucional para hacer derogar el decreto de la consulta, pero como fue un esfuerzo infructuoso, ahora le tocará por ley, organizarla y ejecutarla.

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) de Tamaulipas, dice en su exhorto que la consulta “es una aberración y un gasto innecesario” y propone que los 500 millones de pesos que se gastarían en el evento, se canalicen al combate contra el cáncer infantil.

Apelando al sentido común, los panistas agregan en su propuesta, que LA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA NO ESTA SUJETA A CONSULTAS, SIMPLEMENTE SE EJERCE.

Agregan que MORENA QUIERE QUE LA CONSULTA SEA UN EJERCICIO DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, LA QUE DETERMINE HACER O NO COMPARECER A LOS CINCO MANDATARIOS MEXICANOS ANTE JUECES PENALES, PARA QUE RESPONDAN POR IRREGULARIDADES QUE SE LES IMPUTAN, COMETIDAS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.

En éste sentido si habría mucho que castigar, el FOBAPROA por ejemplo, la subasta a precios regalados de empresas del gobierno, como Teléfonos de México, las concesiones mineras, empresas aéreas, etcétera.

Además, se persigue el propósito de castigar la corrupción que se practicó durante esos cinco sexenios, por parte de los hermanos Bribiesca Sahagún, por ejemplo, los contratos de Odebrecht, la violencia desatada por el crimen organizado, a resultas de una mala estrategia gubernamental.

Por cierto, un Juez Federal le acaba de negar al gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca la petición de una copia digital de la orden de aprehensión girada en su contra, por la presunta comisión de tres delitos graves, federales.

El representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con ésta decisión, dijo, el juez federal protege la información confidencial que consta en el documento y que podría ser usada en beneficio de terceros y en detrimento de la justicia.

Cabeza de Vaca está en un tris de ser aprehendido pues fue despojado del fuero, aunque una maniobra legaloide lo protege, pero no será permanentemente.

El director de Human Rights Watch (HRW) en las Américas, José Miguel Vivanco, opina sobre del tema que los expresidentes mexicanos deberían ser investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) SI HAY PRUEBAS EN SU CONTRA, SIN NECESIDAD DE UN REFRENDO, porque de no ser así se convierte en un “circo político”.