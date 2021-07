Directivos se llevan artículos de valor de escuelas para evitar robos.

Cd. Madero, Tamaulipas. – Por recomendación de la secretaría de educación, para evitar se registren robos, se pidió a los directivos que se llevarán a resguardo, los equipos de valor.

Edgar Avalos Domínguez, director de educación en el municipio de Madero, señaló que esta recomendación se hizo a todos los directores de las escuelas y en la gran mayoría, decidieron tomarla, para evitar que se registran pérdidas en el plantel por los robos que pudiera suscitarse.

Expuso que son los equipos de cómputo, de sonido, proyectores, entre otros, los que fueron llevados a resguardo fuera de las escuelas.

«Fue una recomendación que se le hizo a los directores, la mayoría lo asumieron, por no decir que todas las escuelas, el no dejar objetos de valor en las escuelas para que no fuera vulnerable para el robo, equipos de cómputo, proyectores, equipos de audio, lo que ellos consideraron que es de valor y que no lo pueden estar vigilando, se lo llevan algunas áreas para resguardarlo de una manera más segura».

Destacó que las escuelas tienen vigilancia por parte de corporaciones de seguridad, pero principalmente por los veladores, quienes incluso toman evidencia de la supervisión que realizan para enviarla a las autoridades.

Añadió Ávalos Domínguez, que esto ha dado buenos resultados, pues no se tiene reportes de robo, solo de algunos hechos vandálicos en escuelas del municipio.