RELOJ POLITICO

POR JO*MAR

TIC TAC

DIRIGENTE NACIONAL DE PRI ACUSADO ANTE EL UIF POR LAVADO DE DINERO Y OTROS.

LLEGA LA BARREDORA A COMAPA, CAE JORGE HERRERA.

El líder nacional del PRI, ALEJANDRO MORENO “ALITO”, fue acusado por la ex secretaria general, NALLEYY GUTIERREZ GOJON, ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que preside DR SANTIAGO NIETO, para pedirle que se investigue por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, evasión fiscal, daño patrimonial en perjuicio del erario público que asciende a varios millones de pesos.

La ex secretaria general junto al ex dirigente del PRI, ULISES RUIZ, fueron los que después de los resultados de la elección del 6 de junio donde el tricolor perdió estrepitosamente diputaciones federales y gubernaturas además de no rendir cuentas del uso de los recursos económicos de las prerrogativas electorales que dan a los partidos políticos.

Después de bloquear la sede del edificio del comité ejecutivo nacional se procedió a la formación de la corriente crítica que encabeza FERNANDO LERDO DE TEJADA, están pidiendo la salida de ALEJANDRO MORENO ALITO y esperar la asamblea nacional para pedir sea renovado el comité ejecutivo nacional en su totalidad.

Pero ahora fueron más duros contra el líder nacional al proceder acusarlo directamente ante el UIF por los delitos antes expuestos por la ex secretaria general del tricolor.

Mientras tanto los priistas inconformes esperan la fecha de la asamblea nacional a celebrarse en septiembre para pedir públicamente la salida de ALITO y todo su comité ejecutivo nacional y convocar a elecciones para una nueva dirigencia nacional.

En otra orden de ideas, sorpresivamente llego la barredora a la comisión municipal de agua potable (Comapa) en Reynosa y el primero en caer fue el gerente administrativo técnico, JORGE HERRERA BUSTAMANTE, quien al principio se negó a hacer entrega de la oficina alegando que no solo el consejo general de comapa y no al gerente general, ALFONSO GOMEZ MONROY, por al final hizo entrega de la oficina a su suplente ING SERGIO CAMERO.

Se comento en corrillos de comapa que este es el inicio de la limpia que se hará de funcionarios que trabajaron durante la gestión de ex fallido candidato a la presidencia municipal, JESUS MARIA MORENO EL CHUMA, donde impero la corrupción en todos los departamentos de la para municipal de agua potable.

Inclusive se dice que la nueva administración municipal podría iniciar una investigación a fondo en contra del ex gerente general CHUMA MORENO, por la desviación millonaria que desvió durante el tiempo que estuvo al frente.

En otro tema, sin no hay algún contratiempo por los efectos de la tormenta tropical GRACE, que se pronostica llegue a Tampico el viernes por la madrugada, se tiene todo listo para el informe legislativo del diputado federal ERASMO GONZALEZ, donde toda la clase política de Morena estará presente entre ellos los alcaldes y diputados electos.

La presencia de los alcaldes y diputados se debe a que en el informe legislativo estará el dirigente nacional de Morena, MARIO DELGADO CARRILLO, para cuerpear al diputado federal de Madero.

Después del informe habrá una comida con los morenistas de Tamaulipas y después será la instalación de la coordinación política del congreso local donde se perfila como el próximo presidente el diputado ARMANDO ZERTUCHE ZUANI.

En cuanto a la tormenta GRACE, al decir del servicio meteorológico Tamaulipas se salvo de daños que pudiera causar la tormenta, pues no habrá lluvias abundantes ni fuertes vientos pues llega totalmente debilitado.

Cambio de tema, un grupo mujeres tamaulipecas en la política actual donde las diputadas federales, NOHEMI ALEMAN y OLGA JULIANA ELIZONDO, prácticamente destaparon a la DRA MAKI ORTI, como posible candidata para la gubernatura de Tamaulipas.

Hicieron un llamado junto con otras féminas a dar el apoyo a la alcaldesa de Reynosa y exhortaron a alzar las voces, sumándose cientos de mensajes de apoyo como la mejor carta de Morena para Tamaulipas.

Por cierto quien está subiendo en las encuestas es el DR RODOLFO GONZALEZ VALDERRAMA, quien en la encuesta de la revista hora cero de Reynosa sigue en segundo lugar con una aceptación del voto de 20.5% y en primer lugar el senador AMERICO VILLARREAL ANAYA, con 26.3%, MAKI ORTIZ 14.3% JOSE RAMON GOMEZ LEAL JR con 12.45.

En otro tópico, amaga la 4T regresar el cobro de la tenencia como impuesto federal, el auditor especial de gasto federalizado en la auditoria superior de la federación, EMILIO BARRIGA DELGADO, propuso “regresar al pasado de cómo funcionaba” el cobro de la tenencia vehicular, para sea un impuesto federal y se quite esa atribución a los estados.

Esa es la propuesta del funcionario ahora falta la última palabra, la del presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, si a la aprueba o no.

TIC TAC nada puede ganarle al reloj. POR AHÍ NOS ENCONTRAREMOS.

G MAIL joel@tiempoahora.net