DOCTOR JOAQUÍN JUÁREZ DURÁN; ACTIVO POLITICO DE MORENA QUE DEBE SER TOMADO EN CUENTA.

Por María Esther Rodríguez Tovar

El Doctor Joaquín Juárez Durán es un político que reúne las cualidades suficientes y de sobra para ser tomado en cuenta por el partido político MORENA, del cual es militante y fundador desde el año 2016 en que inicia su militancia al interior del partido de sus amores.

Baste decir que ya para el 2018 había realizado un gran trabajo entre la gente para lograr la precandidatura a la alcaldía de Tampico, siendo las elecciones es más votadas para sacar candidato a las alcaldías, sacando el Doctor Juárez Durán 24 votos

Sin embargo el delegado en aquel entonces y en una decisión que hasta la fecha no se justifica, decide irse por una candidatura externa en la persona de la ex priista Rosa Muela quien pierde la elección y esa fue la razón de peso por la cual no puede participar en esta elección el Doctor Joaquín Juárez Durán, quien desde siempre y desde sus inicios ha apoyado a Morena.

Entre las muchas cualidades que distinguen al Doctor Joaquín Juárez Durán, hombre de buen corazón es su altruismo innato, ya que lo mismo ayuda con alimentos, medicamentos y hasta operaciones a gentes de escasos recursos y vulnerables.

Tam bien proporciona ayuda a personas que le solicitan apoyo con libros medicamentos y de cirugías a bajo costo.

También y apoyando la educación y superación académica se hace cargo de gastos de estudios y compra de libros de dos estudiantes universitarios; se suman a esta serie de esfuerzos el patrocinio a un comedor para personas de escasos recursos y que se encuentra en situación de calle y además les proporciona atención médica y medicamentos.

También dotó de herramientas a boleros y vendedores de dulces ambulantes para que pudieran ayudarse en su economía en estos difíciles tiempos de pandemia.

Siguiendo la tónica y filosofía del presidente de México Andrés Manuel López Obrador de ayudar a la gente del pueblo y en especial a los más pobres, el Doctor Joaquín Juárez Durán viene apoyando desde sus inicios la política implementada por el presidente en la llamada Cuarta Transformación y que tiene como lema principal » no mentir, no robar y no engañar».

El Doctor Joaquín Juárez Durán ha conquistado a pulso las simpatías y el respaldo de mucha gente y comités que lo apoyan en numerosas colonias y por distintos puntos de la Ciudad y puerto de Tampico algunos de estos en las colonias populares, como Pescadores Sauce México, Garza Leal, Esfuerzo Obrero, Niños Héroes, Tancol, Arenal Cascajal y Morelos; son más de 35 comités los que apoyan en su caminar político a este hombre que se distingue por su humanismo, bonhomía y altruismo.

Las razones es por las cuales no ha podido participar como candidato han sido principalmente por la falta de voluntad política de quienes en su momento han tenido en sus manos la decisión de nominar a los candidatos; como lo fue el delegado que decidió cambiar el género de los participantes y en este caso se perdiera la elección y la participación de Rosa Muela terminó en derrota y rotundo fracaso.

Morena debe aprovechar la fuerza política y el liderazgo del Doctor Joaquín Juárez Durán.