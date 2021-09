T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

DOCTORA, NO LE MIENTA MAS A REYNOSA

X.- “¡Mal drenaje, falta de agua” y socavones por doquier”, distinguen a nuestro pueblo…!

X.-Alcaldesa, eso no es trabajar en unidad con familias de sectores populares ¿o sí?

X.-¡Familias de Reynosa, “no merecen más engaños”, necesitan hechos, no mentiras…!

SI LA DOCTORA Maki Ortiz, “fuera honesta y respetuosa con el pueblo de Reynosa”, merecería la admiración, el reconocimiento y respeto de las familias de todos los núcleos poblacionales de esta pujante comunidad fronteriza, a las que hoy, como en la mayor parte de los 5 años de su Gobierno “las ha venido engañando y ofendiendo”, al expresar públicamente que trabaja en unidad con el Gobierno Federal, para hacer obras de bienestar social y (tal vez en parte tenga razón). Pero en lo general en las colonias populares de Reynosa, “las familias viven bajo lamentables esquemas de abandono”. Porque se carecen de los más elementales servicios públicos, citándose como un innegable ejemplo “el mal estado del drenaje sanitario” y, la falta de agua en numerosas colonias del sector poniente de la ciudad, por citar un ejemplo.

COLONIAS como la San Valentín, Nuevo México, Buganvilias, las Jarachinas y otras más que aquí señalaremos, (ubicadas por la carretera a Monterrey), además de los Almendros, Valle Soleado, Pirámides, Rincón de las Flores (por la salida a San Fernando), sin olvidar otras por el libramiento Colosio como Loma Blanca, Unidad obrera y más comunidades de Reynosa, es donde “las familias, viven el acentuado abandono”, gracias a la indiferencia e irresponsabilidad de la alcaldesa de Reynosa Dra. Maki Ortiz Domínguez, la que a pesar de tener en el olvido a miles de familias, se luce afirmando “lo inaudito e increíble”, porque en la cruda realidad, “en Reynosa no se vive como Maki, pinta a esta ciudad”.

MAKI cree o considera que, “con expresar mensajes halagüeños”, convence a la gente pero no, eso ya no puede, ni podrá lograrlo. Porque la verdad del abandono de Reynosa, “está en las calles y avenidas de la ciudad”. Y si ha hecho obra pública, (que bueno), pero eso, (no es hacerle un favor al pueblo, es su obligación), porque para el desarrollo de obras de bienestar, hay un presupuesto que, obviamente debe transparentar, (pero ni en esto le ha cumplido a las familias de Reynosa), porque (Maki, tiene pendiente la cuenta pública 2019), de cuyo antecedente ya hemos dado cuenta y proyectaremos corroborarlo, para que el pueblo de Reynosa, se percate y confirme que, “MAKI, TODO EL TIEMPO LES HA MENTIDO”. Salvo que la Jefa del pueblo pueda demostrar lo contrario y que bueno que lo hiciera, para que demuestre honestidad y transparencia, porque “los rasgos de corrupción e impunidad, han venido predominando en su gobierno”, pues eso es lo que, sin cortapisas, se refleja en el escenario político local.

Y POR SU AMBICIÓN política que es lo que, A LA ALCALDESA MAKI ORTIZ más le importa en estos momentos, “se mantiene aferrada a desbancar a los Morenos”, para que el CEN de MORENA, “la haga su candidata a Gobernadora” en el 2022, como IGUAL CONCERTÓ la candidatura a alcalde, para que su hijo CARLITOS, fuera candidato de Morena y ese mismo esquema negociador, (nos dicen) es el que ya ha formalizado (con su amigo) MARIO DELGADO CARRILLO.

PERO HAY que reiterar que, “la orfandad o el abandono en que Maki Ortiz, tiene a Reynosa”, a la doctora eso es lo que menos le importa, ahorita. Y por ello, “anda haciendo mucho ruido” declarando en medios “trabajar en unidad” con el Gobierno Federal, para que, quien manda en el país, la escuché y “mande a freír espárragos” a los que por méritos o lambisconerías, todo el tiempo han estado al lado del Presidente Andrés Manuel López Obrador, olvidándose la alcaldesa “atender los graves problemas que, sufren las familias de Reynosa”, porque la ciudad, atraviesa por una terrible odisea que, evidentemente afecta la salud de la ciudadanía, al verse “los derramamientos de aguas negras” por todos los rumbos del pueblo, con alcantarillas destapadas, otras sumidas y unas más cubiertas con llantas, para que la gente evite caer en esos peligrosos lugares que, puede pueden provocar la muerte.

PERO ESO no es todo, porque también hay “socavones” por distintos sectores de Reynosa, que son la prueba irrefutable del evidente abandono en que la Dra. MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ tiene la ciudad. Y si ahora que esta señora es Presidente Municipal de Reynosa y “en 5 años, no ha demostrado capacidad de servicio y apoyo” a las familias, porque “no ha podido optimizar los servicios públicos en Reynosa, “MENOS PODRÍA DAR BUENOS RESULTADOS DE TRABAJO Y BENEFICIOS” A LAS FAMILIAS DE TODO EL ESTADO, cuyo detalle nos lleva a la reflexión de que, “MAKI QUIERE EL PODER POR EL PODER” para MANEJAR A SU ANTOJO, LOS DINEROS DE LOS PUEBLOS y, seguirse sirviendo del espacio público y continuar viviendo del erario, como ha quedado demostrando, al vivir ella y su familia placenteramente en los Estados Unidos, en una colonia exclusiva de la ciudad de Misión, Texas, Porque “Maki gobierna Reynosa, pero no vive aquí” y por esta razón, “no sabe cómo las familias proletarias sufren los embates de los malos servicios públicos” que hay aquí en Reynosa, gracias a la irresponsabilidad de ella que, como alcaldesa la señora Ortiz Domínguez, “a pesar de no poder con el paquete”, dice tener a Reynosa como ciudad de Premier Mundo, pero la verdad es que, en Reynosa se vive en medio de la inmundicia social. Los hechos así lo muestran y delatan a MAKI ORTIZ.

