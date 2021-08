La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

DON ARTURO SALDIVAR, UN HOMBRE EJEMPLAR, RECHAZA AMPLIAR SU PERIODO COMO PRESIDENTE DE LA SCJN

Vaya toda mi admiración y respeto, para un hombre ejemplar, Don Arturo Saldívar, el que siendo Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó ampliar su período al frente del máximo tribunal en México del 2022 al 2024.

En abril pasado la Cámara de Diputados acordó ampliar por dos años el mandato del titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien recibió el respaldo público del presidente Andrés Manuel López Obrador, en medio de fuertes críticas de la oposición por la supuesta inconstitucionalidad de la medida.

La extensión de la gestión de Arturo Saldívar recibió el aval en lo general del pleno de la Cámara Baja, al aprobar el dictamen de reforma judicial. La propuesta abarcaba dos años más como ministro presidente en la Corte, es decir hasta el 2024.

“Yo no estoy aquí por cargos”, dijo el honesto funcionario, quien explicó que su único compromiso es con la Constitución y con los Derechos Humanos, ese es mi único compromiso, de tal suerte que quiero informar que concluiré mi mandato como presidente de la Corte el 31 de Diciembre del 2022, cuando termina el período para el cual fue electo por mis compañeros”, dijo, lo que le valió el aplauso y reconocimiento de muchos mexicanos, compañeros y amigos.

Durante el mensaje que ofreció a los medios, el ministro presidente Saldívar Lelo de Larrea, agradeció la confianza y el apoyo que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, le expresó respecto a la ampliación de mandato en la Suprema Corte.

Por cierto, el mensaje se da en el marco de la crisis que se vive en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en donde el magistrado José Luis Vargas fue depuesto tras una votación de sus compañeros, quienes eligieron al magistrado Reyes Rodríguez en su lugar.

“Renunciaré si todos los magistrados hacen lo mismo”, dijo José Luis Vargas.

“Mi decisión ya está tomada, con independencia de lo que resuelva la Corte”, agregó el ministro presidente a pregunta de la prensa.

La tarde del 4 de agosto el magistrado Reyes Rodríguez fue nombrado presidente del TEPJF. Pero a la mañana siguiente López Obrador expuso en su matinal conferencia de prensa un supuesto tweet del magistrado en el que insulta al presidente. Aseguro Reyes Rodríguez que éste es falso y compartió la denuncia que hizo al respecto ante la FGR en octubre del año pasado.

Zaldívar aclaró que ésta conferencia de prensa se da horas antes de que el ministro Franco presente formalmente el proyecto ante la Corte. Ante la crisis en el TEPJF, el ministro presidente de la SCJN, Arturo Saldívar, consideró que la permanencia del magistrado, José Luis Vargas, “ya no es viable”.

“No hay condiciones para que él siga en e cargo, que el dice sigue ostentando y me parece que con realismo y responsabilidad debería de dar un paso al lado y permitir que se retome el canal de institucionalidad por el Tribunal y que la mayoría decida quién debe ser la presidenta o presidente del Tribunal, dijo Saldívar en conferencia de prensa.

Por cierto, el experimentado politólogo y académico, José Woldenberg, afirmó categórico que la organización de la famosa consulta popular del pasado domingo resultó bien, porque el INE tiene capacidad para ello y más. Remarcó que el Instituto se necesita una autoridad electoral “que no se apegue a las demandas del presidente”, como lo publicó El Universal.

El Coneval dio a conocer que aumentó en 3.8 millones el número de pobres en México.

Alejandro Díaz Durán, al que MORENA le acaba de quitar sus derechos políticos, luego de criticar la posible alianza con el Partido Verde, criticó a John Ackerman, el autodenominado “periodista de izquierda”, a quién señaló de no tener carrera educativa para ejercer en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Según Rojas Díaz, Ackerman no tiene registrado su Doctorado en e Registro Nacional de Profesionistas, por lo que no debería estar ocupando una plaza del mayor nivel en la UNAM.

El sector educativo será considerado como actividad esencial, lo que permitirá el regreso a clases presenciales en México, aseguró el Subsecretario de Salud, Hugo López Gatell. Remarco que con la modificación se espera que el próximo 30 de agosto los alumnos puedan volver a cases presenciales, a pesar de que el semáforo esté en rojo.

La pugna entre Estados Unidos y México por el tráfico de armas, las que en grandes cantidades finalmente año con año vienen a dar a México, es un problema que data de muchos años atrás, algo semejante al narcotráfico, con el que ambos países se benefician. Por parte de la misma sociedad norteamericana ha habido reclamos, pero al parecer es muy fuerte el compromiso del gobierno estadounidense con los fabricantes de armas, sin que haya avances sobre del tema.

Días atrás el gobierno de México presentó una demanda contra 11 empresas fabricantes de armas, por el supuesto de facilitar el tráfico ilegal. La CNN tuvo acceso a la demanda presentada ante la Corte Federal del Distrito de Massachusewtts. En el histórico documento el gobierno mexicano argumenta que casi todas las armas recuperadas en escenas del crimen (entre el 70 y 90 por ciento fueron traficadas desde Estados Unidos. “Por décadas el gobierno y sus ciudadanos han sido víctimas de la cantidad mortal de armas letales y de estilo militar que circulan desde EEUU a lo largo de la frontera hacia manos criminales en México”, señalaron.

Todavía se desconocen los alcances que ésta denuncia puede tener en la relación bilateral. Hasta ahora el gobierno estadounidense no se ha pronunciado sobre la demanda. Solo el gremio de la industria armamentista ha hablado contra la demanda señalando que no tiene sustento y que sus ventas respetan la ley estadounidense.

“El Gobierno Mexicano es el responsable del rampante crimen y de la corrupción dentro de sus fronteras”, dijo la organización en un comunicado.