Dos por ciento de matrícula escolar en Madero se quedará sin calificaciones.

Cd. Madero, Tamaulipas. – Un total del dos por ciento de la matrícula escolar que existe en el municipio de Madero, es el que se quedará sin calificaciones en este fin de ciclo escolar, debido a distintas circunstancias.

El jefe de la oficina para el desarrollo regional de la educación, Cruz Alberto Sáenz Hernández, dijo que muchos de los alumnos no son localizados, debido a que salieron de la ciudad o alguna otra situación.

Dijo que por ello es que el tercer trimestre puede quedarse sin evaluación, pero el estudiante debe someterse a una regularización para lograr cerrar sus calificaciones.

«El alumno puede quedarse sin evaluación en este tercer trimestre, terminando el ciclo escolar 2020-2021 pasando al siguiente ciclo escolar, en el cual va a haber un proceso de recuperación para aquellos alumnos que no fueron localizados, para poder emitir una calificación, esto es más trabajo para el maestro y para el administrativo, pero con esto hay una certeza para aquellos alumnos que no pudieron ser evaluados, porque no tenían un equipo para conectarse o X o Y situación que presentaron de manera personal».

Señaló que son 33 mil alumnos en Ciudad Madero, a quienes se les evalúa de acuerdo al programa establecido por las autoridades, con clases en línea y las actividades que les fueron encargadas.

Añadió finalmente, que el proceso de evaluación se encuentra establecido y aprobado a través de los consejos técnicos, por lo que únicamente se buscará aplicarlos para concluir el ciclo escolar.