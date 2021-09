Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza

Dudas ciudadanas de la elección 2022

Parece que la mayor duda que tienen los ciudadanos de Tamaulipas sobre las elecciones del año que viene, no es que serán para cambiar de Gobernador de la entidad, debido a que, los tiempos constitucionales así son, más bien quieren enterarse si todos los partidos postularán candidatos para que haya muchos o bien, su serán dos o tres debido a las alianza que ya se cocinan, adicional a ello, también creen que es una buena oportunidad para que haya candidatos independientes y no saben porque eso no aparece en la escena de arranque del proceso electoral que se dio el pasado domingo.

Los ciudadanos creen que los partidos están en crisis y que las candidaturas independientes podrían hacer la diferencia en la elección del 2022, aunque parados en la realidad, aquí no existen las condiciones que se dieron hace poco más de seis años en Nuevo León, donde sí hubo postulación de independiente, Jaime Rodríguez Calderón, mismo que ganó las votaciones a los del PAN y del PRI que estaban en una disputa muy nivelada por el cargo.

No se sabe tampoco el nivel de atracción que tenga la elección del año que viene, porque será solo de gobernador y no es la más cercana a los ciudadanos, dado que, son las votaciones para presidentes municipales las que los ciudadanos consideran más cercanas, aunque la de gobernador tiene impacto, porque se generan eventos políticos y de proselitismo más grandes que involucran a todas las corrientes que hay en los partidos políticos al detonar expectativas de solución a las demandas que no se alcanzaron a resolver con el trabajo de las autoridades actuales.

Llama la atención que las elecciones de gobernador se consideren ya como secas, es decir, en las que muchos deben de participar, pero no se reparte nada electoral, es decir, ni siquiera algo plurinominal, aunque, es seguro que haya compromisos a futuro mediato entre los actores del proceso, porque las alianzas entre partidos tendrán ese sentido, empeñar cargos plurinominales para las votaciones que siguen y definir si habrá repartición de candidaturas grandes y medianas para el 2024.

Porque solo se elige gobernador, las alianzas o coaliciones son obligadas, máxime cuándo el partido que no es gobierno en la entidad, el Movimiento de Regeneración Nacional busca la alternancia para la izquierda, luego de que hace seis años, el PAN la logró para la derecha al sacar al PRI de la jugada, así que, no será nada raro ver que los dos partidos que dieron la pelea en el 2016 aparezcan con un objetivo común, evitar el avance de la izquierda.

Los ciudadanos también quieren saber si la elección no será presionada por fuerzas externa a las que están dedicadas a la política y eso quedará para que cada persona pueda sacar sus conclusiones una vez que la contienda se desarrolle, con la idea de que nadie quiere que haya líos de ninguna naturaleza.

Como en otras ocasiones se ha dicho, la moneda está en el aire y los ciudadanos a la expectativa para tratar de entender los movimientos que lleven a cabo los partidos políticos y la razón por la que, los ciudadanos con ganas de ser gobernadores no aprovechen la coyuntura de armar candidaturas independientes.

Los otros.

El Instituto Electoral de la entidad que tiene a su cargo el consejero Juan José Ramos Charre, hizo un llamado a las empresas que trabajan encuestas sobre preferencias electorales y sus resultados, para que se ciñan al Reglamento en el cual, su principal punto es el registro ante la autoridad electoral, antes de que inicien sus acciones y eviten las sanciones establecidas en las Leyes Electorales.

Es cualquier tipo de encuesta, sondeo de opinión que tenga que ver con los prospectos a las candidaturas de todos los partidos.

Por cierto, en las sesiones recientes del Consejo General Electoral de la entidad, se tomaron acuerdos que tienen que ver con el desarrollo del proceso, entre los que destacan el aplazamiento de la fecha para la recepción de documentos de todas aquellas personas que quieren ser consejeros Distritales en las 22 demarcaciones en que está dividida la entidad para efectos del trabajo electoral. Es una modificación a la convocatoria dada a conocer hace unos días, porque señalaba el día 15 como la fecha para la recepción de los documentos y la ampliaron hasta el 30 de este mismo mes.

Por otro lado, poco se ha sabido de la fecha en la designación de las tres consejeras y consejero que faltan en el IETAM, debido a que concluyeron su período para el cual fueron designadas, la Doctora María de los Ángeles Quintero Rentería, la Mtra Nohemí Argüello Sosa y el Mtro Oscar Becerra Trejo, quienes de hecho dejaron sus oficinas desde antes que se llegara la fecha de conclusión de funciones.

Esto no quiere decir que el IETAM no funcione porque faltan tres integrantes en el Consejo, es solo que, también hay límite para que eso suceda y desde el INE tiene que darse respuesta a la definición de los nuevos y, como el proceso ya está en marcha deberán de empaparse del proceso de forma rápida, puesto que, deben de incorporarse a la toma de decisiones al interior del organismo colegiado.

La presencia de miles de migrantes de diversas nacionalidades en la frontera de Tamaulipas tiene a las autoridades estatales un tanto preocupadas, porque, sí los había, pero, no en esas cantidades y el asunto es que ya están allí, porque llegaron en vehículos que fueron pagados por ellos, con la idea de pedir asilo político en los Estados Unidos.

Frente a esas situaciones, las autoridades municipales de la zona fronteriza consideran mantener vigilancia permanente, para que no tomen los lugares públicos como sus sitios de espera para enfilar a los Estados Unidos y también deben de revisar la situación de los alberguen que es del algún tipo de atención, ya que, de lo contrario se podrá en riesgo a los habitantes de las ciudades tamaulipecas.

Desde Nuevo Laredo hasta Matamoros, hay demasiados migrantes, más, muchos más que las cifras normales de otras épocas del año y de otros años también. Es una situación que genera mucho movimiento en las ciudades y nadie quiere saber de repercusiones negativas y menos relacionadas con la seguridad pública.