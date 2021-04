AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

El adiós al “Toro” Macedonio

Nerviosismo en la Presidencia

Noé Ramos rumbo a la alcaldía

La próxima alcaldesa de González

Carlos Lara, avanza a paso veloz

A poco más de un mes para la elección intermedia y las preferencias electorales en las entidades en donde se renovarán las gubernaturas, están moviéndose en contra de los candidatos del partido fundado por el Presidente de la república ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR- MORENA, las alarmas y los focos rojos se prendieron en Palacio de Gobierno.

Y si a eso le agregamos, que ni MARIO DELGADO, ni el propio AMLO y ni FÉLIX SALGADO MACEDONIO pudieron doblegar y acalambrar tanto al INE como al Tribunal Electoral, este último que ratificó retirarle la candidatura a SALGADO, por lo cual- MORENA tendrá que nombrar de manera urgente a otro candidato en Guerrero. Lo más valioso en este caso, es que se les hizo justicia a las mujeres.

Junto con “El Toro”, se quedó también sin candidatura RAÚL MORÓN OROZCO, ahora ex aspirante de Morena a la gubernatura de Michoacán, la cual fue en un inicio quitada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Con lo anterior, asociado a escándalos de corrupción, tanto en MORENA como en la Presidencia de la República, más la descarada venta de candidaturas y negocios de amigos y de familiares de quienes ahora ostentan el poder nacional, es más que claro que una buena parte de la ciudadanía está ya decepcionado del partido y de los políticos que conforman la famosa 4T.

En una elección de Estado, en donde todas las canicas que tiene el gobierno federal las ha puesto al servicio de los candidatos a través de los llamados servidores de la nación, incluyendo apoyos a jóvenes, adultos y la campaña de vacunación contra el Covid-19, se esperaría que arrasaran en los próximos comicios del 6 de junio, sin embargo, eso no va a ser posible por el hartazgo tempranero que tiene la ciudadanía ante el desastre que prevalece en la economía, en la inseguridad pública y la mortandad derivada de la pandemia y que muy a pesar de la vacunación, se sigue muriendo mucha gente que contrae ese perverso Coronavirus.

A eso, además hay que agregarle que existen entidades, distritos y municipios cien por ciento agrícolas y ganaderos, son poblaciones rurales que se encuentran en el olvido por parte del gobierno federal.

No hay apoyos al campo, y los pocos recursos que destinan a los ganaderos a través de programas que manejan a su antojo los servidores de la nación y los delegados de la 4T- van a parar a manos de amigos y familiares de quienes ocupan un cargo o alguna candidatura de MORENA.

Otro tema fundamental que les está pegando fuerte a los candidatos que abanderan al partido del Presidente- está relacionado a la salud.

La ciudadanía padece la carencia no solamente de medicinas, sino también de médicos y de clínicas en municipios rurales y hasta en la ciudad, en donde el IMSS no se da abasto para atender a los derechohabientes, en tanto que el ISSSTE sigue apunto de la quiebra y está en peligro de extinción, pues aparte de enfrenta mismas carencias, de plano sus usuarios no lo usan, pues saben que no hay nada.

Otro tema que le pega a los MORENOS en municipios y entidades rurales, es la desaparición del seguro popular. Bien o mal, la gente se atendía en las clínicas rurales y acudían a consultas, pero en la actualidad, están a merced de la muerte y las clínicas de saludad están abandonadas y sin personal.

El aumento a los combustibles, la falsa promesa de bajar los precios de los mismos y el aumento a los artículos de la canasta básica, más los incrementos a la energía eléctrica, tienen enfurecidos a los ciudadanos, de ahí a que los candidatos del Partido del Presidente se estén llevando en las calles recordatorios maternales. Y si son ex priistas con más ganas los tunden los electores.

Lo que también les molesta a los ciudadanos, es la falsa promesa de que no serían más de lo mismo, pero salieron peor, pues a más viejo estilo del PRI, ahora no solo se reparten despensas, sino vacunas y apoyos económicos de todo tipo, disfrazados de programas asistenciales y aún con ello, tampoco es una garantía de que los beneficiarios de los programas acudan a las urnas para votar por los candidatos de Morena.

En fin, la elección para Morena no ve fácil, sus candidatos tienen muchas cosas en contra, producto de las promesas incumplidas del actual gobierno federal más los escándalos de corrupción de presunta ventas de candidaturas, lo que ha puesto muy pero muy nervioso al Presidente AMLO, quien lejos de querer “carro completo”, lo que en realidad pretende y por lo cual, le seguirá metiendo todas las canicas- es la Cámara de Diputados, pues si su partido pierde, cambiarían los recursos para los proyectos del Presidente, su legislación energética, y hasta el nombramiento de consejeros electorales, entre otras tantas cosas que no le convienen.

DEL ARCHIVERO…

En Tamaulipas, ya lo hemos mencionado en columnas anteriores y lo volvemos a recalcar, será el Partido Acción Nacional (PAN), quien gane la mayoría de las 43 presidencias municipales y el Congreso local, además de recuperar los Distritos Federales Electorales que aún están en manos de ex priistas, vestidos en calidad de mientras de “morenistas”.

Es muy sencillo; Morena no seleccionó a los mejores cuadros para dar una verdadera pelea el 6 de junio. Obsequiaron o vendieron, según se sabe candidaturas a diestra y siniestra. No puede tratarse solamente de un reparto de espacios por colores, no… Por eso la definición de candidaturas es fundamental, porque ahí estará la diferencia, en los rostros y trayectorias, en la capacidad y la sensibilidad de cada mujer y hombre postulados.

Lo que hemos visto en las campañas, es un rechazo. La gente en las colonias, en las calles y en los barrios están muy molestos con lo que ellos llaman la 4T ya se dieron cuenta de que no hubo lo que ellos pregonaron- ¿el apoyo al campo dónde está?, las estancias infantiles, a la pesca, a la ganadería desapareció, simplemente el apoyo en las delegaciones federales no existe, no hay tales delegados y el súper delegado brilla por su ausencia en estos momentos.

Estas y otras posibilidades preocupan al Presidente AMLO, quien, cotidianamente en sus conferencias matutinas, lanza advertencias sobre la forma en la que actuaría, en caso de que los ciudadanos decidan no favorecer a su partido en los próximos comicios intermedios del 6 de junio.

En el Mante, JORGE SALOMÓN GONZÁLEZ y su hijo OMAR salieron en algunas entrevistas para decir que no apoyarán a los candidatos de Morena. Que no votarán por la candidata a la alcaldía PATY CHIO.

De hecho, en la elección pasada, donde la ex regidora y comerciante también fue candidata de ese partido a la alcaldía, de igual manera le negaron el apoyo por venir del PRI.

Posteriormente, le negaron la candidatura al Dr. RIGOBERTO HERNÁNDEZ CARBALLO, quien se fue al Partido Verde, y se llevó a un grupo de arribistas que trataban de controlar al partido del presidente.

Morena quedó fracturado, muy dividido.

En cuanto al Dr. CARBALLO, ciertamente no será alcalde de la urbe cañera, y no, porque este escribano lo diga sino más bien porque su dinero, pequeña estructura e ideas no le alcanzarán para ganar la elección.

Y en cuanto al candidato del PRI, se le ve nervioso a su equipo de asesores y colaboradores. La derrota está anunciada, pero hay satisfacción en los primeros dos candidatos a regidores, pues saben que tienen asegurada su silla en el Cabildo. Los afortunados serán FEVER TAMAR GONZÁLEZ GÓMEZ y BRUNO DÍAZ, de quien nos dicen, desplazó a JESÚS MANUEL CASTILLO ZAPATA. Aunque a decir vedad, de estos dos últimos, no se hace uno.

SÚPER CHEMO SALAZAR, le anda echando muchas, pero muchas ganas a su campaña política, trae lo suyo, lo mismo que JAVIER CHIU “EL GÜERO”, este último por Movimiento Ciudadano. Su participación en este proceso electoral se les agradece, ya que cuando menos dan a conocer sus propuestas, en tanto que otros andan corriendo como “loquitos” sin ton ni son, con perdón de los loquitos.

Pero en cambio, es el Arquitecto, NOÉ RAMOS FERRETIZ, candidato del Partido Acción Nacional a la alcaldía de Mante, quien se coloca como puntero y favorito del electorado de la urbe cañera.

Los ojos les brillaban de gusto y regusto a quienes forman parte de este gran equipo de trabajo que a poco más de una semana que dieron inicio a la campaña, el apoyo y respaldo de colonos, campesinos, obreros, amas de casa, jóvenes y hasta niños se ve y se siente.

Las encuestas ya dan por hecho que será NOÉ quien lleve las riendas de la casona de hidalgo y Juárez en el futuro, es el jinete que cabalga en caballo de hacienda rumbo al poder local, sin que ninguno de sus contrincantes le haga sombra.

Por cierto, el ex alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA anda muy activo en el equipo de campaña de NOÉ RAMOS.

En González, desde el inicio de su campaña para la alcaldía, GABY VERLAGE, ha recibido el respaldo y apoyo de diversos grupos (incluidos algunos de Morena), y liderazgos de todo el municipio, sumándose principalmente mujeres y jóvenes, adultos mayores y hombres del campo, quienes ven en la candidata panista la mejor opción para gobernar.

“Eres una mujer valiente, sensible, capaz y que da resultados, como una luchadora incansable; eres la mejor opción, la primera mujer que se convertirá en alcaldesa de González el próximo 6 de junio”, así le aseguran durante sus intensos recorridos casa por casa en colonias y comunidades rurales.

Y finalmente, para concluir con esta columna, le comentamos que en Ocampo, está dando fuertemente la pelea por la presidencia municipal, el candidato independiente, CARLOS LARA, pues es de llamar la atención que en estos días se le ha estado sumando a su campaña mucha gente del llamado Vergel tamaulipeco.

Impresionantes muestras de apoyo recibió en el poblado Adolfo López Mateo, donde dio a conocer sus propuestas y proyectos con la finalidad de que a Ocampo le vaya bien en los próximos años. La campaña de Don CARLOS LARA va viento en popa.

