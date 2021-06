David Ed Castellanos Terán

El ajuste de cuentas

El origen de una guerra interna, un ajuste de cuentas entre las células políticas y corruptas de la 4T. “Los Ebrad” y “Los Sheinbaun”, dos trayectorias políticas bañadas en chapa de oro con una enorme capa de mortal pátina. La tragedia de la línea 12, no es su única corrosión.

A través de sus cuentas de Twitter, los jefes de ambas células cuatroteístas, se pronunciaron en contra de una investigación del NYT relacionada a la corrupción y falta de mantenimiento al Metro de la Ciudad de México, la mortal línea 12.

Pero Claudia y Marcelo, no debieran preocuparse por el periódico, sus conocimientos y equipos, tendrían que ocuparse de los ataques internos provenientes de alguien que quiere descarrilarlos de la “Línea Presidencial”; ellos saben quién es, pero hay cierto respeto, saben muy en el fondo que trastocarlos también es una permisión presidencial.

“Dado que son dos de las principales figuras del partido gobernante, se espera que tanto Sheinbaum como Ebrard, busquen la bendición de López Obrador para postularse a la presidencia en las elecciones de 2024 y sucederlo en el poder”, refiere una pequeña fracción de la investigación de: Natalie Kitroeff, Maria Abi-Habib, James Glanz, Oscar Lopez, Weiyi Cai, Evan Grothjan, Miles Peyton y Alejandro Cegarra.

Si es cualquiera de estos dos el que juegue en la sucesión, deberá dejar empeñada una costosa factura política que hoy, solo el presidente Andrés Manuel López Obrador puede ignorar o cobrar; pero bueno, lo primero es terminar de acabarlos o llevarlos de rodillas ante el presidente, pero pareciera que es lo primero, y eso sin mencionar que Ricardo Monreal es el único en la 4T con la astucia para ponerlos en cuatro.

En otro fragmento del entretenido reportaje, se subrayan los nombres de tres personajes allegados al presidente, los dos políticos y un empresario mexicano que se siente agusto al lado del poder.

“Más allá de lo que establezcan las investigaciones oficiales, el colapso conlleva enormes consecuencias políticas, no solo para Ebrard y Slim (que anteriormente fue un gran accionista de The New York Times Company). Si se tratara de un asunto relacionado con el mantenimiento, los votantes podrían culpar a Claudia Sheinbaum, la protegida del presidente, quien ha supervisado el metro en su calidad de jefa de gobierno de la Ciudad de México en los últimos dos años.”

Seguramente a Claudia Sheinbaun y Marcelo Ebrard, no les gustará morir entre los fierros retorcidos y los escombros derrumbados de la tragedia de la línea 12, pero ambos fallaron y a un mes de lo sucedido, aunado a los resultados electorales que enfrentan Claudia por un lado y Marcelo por por el otro (colateralmente a través de Mario Delgado), el recuerdo de las víctimas mortales y los graves problemas de salud que enfrentarán para toda la vida los otros involucrados, estarán vigentes hasta que López Obrador, los indulte o sepulte de cara al 2024.

En la intimidad… El tampiqueño Rodolfo González Valderrama, titular de la Radio Televisión y Cinematografía (RTC), y su paisano el Senador Américo Villarreal Anaya, ya enviaron sus avanzadas a Tamaulipas, considerando que a la alianza de Morena le alcanza con el 38 por ciento de la votación obtenida el domingo 6 de junio para ganarle la gubernatura al PAN; que sin aliados pudo conseguir 37 puntos porcentuales, según los votos contabilizados en el mapa de los municipios obtenidos.

