¿El Alcalde de Matamoros mete ruido?

Clemente Zapata M.

A pesar de que los candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ganaron el control del Congreso local y los principales ayuntamientos capitalinos, hay una realidad que no se puede ocultar: Morena como partido, no existe en Tamaulipas.

Aunque el “Partido de Estado” en Tamaulipas está constituido como tal, está muy lejos de ser lo que —por ejemplo— en su momento llegó a significar el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que sacaba adelante una elección sin importar el candidato que llevaran, pues la estructura era la que operaba el triunfo.

En ese sentido, haciendo las comparaciones, pero guardando las debidas proporciones, Morena no es un partido generador de votos y los triunfos del pasado seis de junio obedecieron a liderazgos regionales.

Que no se malinterprete el comentario. No se trata de demeritar a Morena ni a cualquiera de sus militantes, pero la realidad no se puede ocultar y el partido logró su triunfo con “candidatos externos” y estructuras muy ajenas al comité estatal del órgano guindo.

Por ello se sospecha que, llegado el momento, personajes como MARIO LÓPEZ (por citar sólo uno, de momento), es decir el alcalde de Matamoros, no guardaría silencio en eso de buscar la candidatura de su partido a la gubernatura.

Es cierto, MARIO LÓPEZ no se ha “movido” sobre ese derrotero que marca el 2022, pero eso no quiere decir que su corazoncito no lata por un proyecto de esa envergadura.

No podemos pasar por alto que Tamaulipas ya ha tenido gobernadores de aquel rincón fronterizo, como MANUEL CAVAZOS y TOMÁS YÁRRINGTON.

Todos saben los factores que en su momento influyeron para que los matamorenses ocuparan la esquina del 15 Juárez durante 12 años, en la entidad, bajo las siglas del PRI.

Esos mismos factores, los aires que soplan y las estrellas se están empezando a alinear para que el nombre de MARIO LÓPEZ suene con un tímido eco que va tomando más y más fuerza, aunque ahora con las siglas de Morena y no del PRI.

Si hablamos de votaciones, la obtenida por MARIO LÓPEZ es la más alta de Tamaulipas y eso es un factor muy importante al revisar el currículum de los prospectos a la grande.

Repito, el alcalde de Matamoros no ha querido hacer ruido. Ha sido discreto. Se mantiene chambeando y no se mueve hacia un proceso que todavía no inicia.

Pero no hay que confundir, MARIO LÓPEZ no se mueve porque ya se movió (y se movieron con él) lo suficiente durante el pasado proceso electoral concurrente y esos casi cien mil votos confirman la tesis.

El Alcalde de Matamoros sabe el camino, pero también sabe que Matamoros no es Tamaulipas, es uno de los 43 municipios y uno de los ocho más importantes.

Para personajes dentro de Morena, que se han estado moviendo de manera abierta, MARIO LÓPEZ les podría meter un susto, pues si de vigencia hablamos, el edil matamorense es más conocido que personajes como RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, HÉCTOR GARZA o ALEJANDRO ROJAS DÍAZ-DURÁN y carga más canicas que los tres personajes juntos.

Todo apunta a que MARIO LÓPEZ entrará al proceso y reclamará un espacio o bien un jugoso premio de consolación condicionando su apoyo a quien sea el candidato guindo.

La historia todavía no inicia y MARIO LÓPEZ entrará a su segundo periodo como Alcalde matamorense, se llevó la más alta votación sin llevar de compañero de fórmula al presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y las estrellas se van alineando de forma tímida, hacia él… ¿Será…? Pendientes…

~~BUSCAN “REVENTAR” A ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO.- Integrantes de la llamada “vieja guardia”, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en el sur de Tamaulipas, le “cantaron un tirito” al diputado federal del séptimo distrito, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, pues están convocando para “reventarle” el evento donde presentará su Tercer Informe de Gobierno.

Este viernes 20 de agosto, el Diputado federal pretende dar un informe sobre su labor legislativa, el tercero, en el hotel Maeva Miramar, a la una de la tarde.

Aunque GONZÁLEZ ROBLEDO quiere cerrar su primer periodo como legislador, para abrir un segundo, toda vez que consiguió la reelección el pasado seis de junio, lo cierto es que dejó muchas cuentas pendientes al interior de su partido.

A través de grupos de WhatsApp y de Facebook, los “Anti-Erasmo” están convocando a manifestarse afuera del recinto donde presentará ERASMO GONZÁLEZ su tercer informe.

Lo acusa de haber vendido al partido, de imponer candidatos del PRI como abanderados de Morena y de “amafiarse” con MARIO DELGADO para poner en venta las candidaturas.

También se le acusa de “traicionar a la base” de andar haciendo negocios con las siglas de Morena y de andar jugando chueco con quienes, en su momento, lo apoyaron para que del PRI se integrara al Partido Guinda.

Con “mucho dolo” aseguran los detractores de ERASMO GONZÁLEZ que si obtuvo la reelección fue gracias a la estructura y apoyo del alcalde ADRIÁN OSEGUERA KERNION, quien también consiguió la reelección. Es decir que ERASMO no las puede “solo”.

De “corrupto” no lo bajan y el tirito ya está cantado. Habrá que ver si las amenazas de “reventarle” su evento se cumplen este viernes o nomás fueron intentos de “acalambre”.

En contraparte, también se comenta que los organizadores de dicha manifestación en realidad lo que quieren es meter presión para que ERASMO GONZÁLEZ “salpique algo”.

Aunque esta última versión se ha difundido por parte del propio equipo del Legislador, en un intento de amortiguar el golpe que viene en camino, ¿Será…?

~~GOBIERNO DE PILAR EN ALERTA POR “GRACE”.- La alcaldesa de Ciudad Victoria, PILAR GÓMEZ, dispuso que todas las instituciones de su Gobierno se mantengan alertas y dispuestas al comportamiento del huracán “Grace” que podría dejar lluvias para la zona centro del Estado… Durante la reunión del Consejo Municipal de Protección Civil, los titulares de las diferentes áreas municipales presentaron avances y los protocolos de supervisión, información y trabajo como la habilitación de albergues, apoyos emergentes, mecanismos de vialidad y el reforzamiento de la funcionalidad de los drenes pluviales… Cabe destacar que el titular de Protección Civil Municipal, FERNANDO CABALLERO RODRÍGUEZ, informó que “Grace” avanza hacia las costas de Veracruz y estaría impactando el viernes por la tarde lo que disminuiría la cantidad de lluvias que pudieran ser de moderadas a bajas para la Capital de Tamaulipas… Es importante comentar que el Sistema municipal DIF dispuso de tres albergues que contarán con las medidas higiénicas recomendadas por la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios… Por su parte la alcaldesa PILAR GÓMEZ dijo que su Gobierno estará muy atento “al comportamiento del huracán y por supuesto a prestar la ayuda necesaria a la población en caso de ser necesario”.

