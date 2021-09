DE PRIMERA…. LA DAMA DE LA NOTICIA

EL CAMPO ESTA CALLADITO PORQUE TIENE HAMBRE

ALEJANDRO ROJAS DIAZ DURAN ES UN MENTIROSO

EL CAMPO ESTA EN CRISIS Y LA CANASTA BASICA CADA DIA MÁS CARA

El campo este calladito porque tiene hambre y cuando se tiene hambre no se piensa, hay mucha crisis por todo lo que pasa en este sector tan importante de la vida social del país. Las decisiones no acertadas del presidente aunado al rezago en el que se encuentra, la falta de apoyos, los créditos el agua y más aún las bolas de plagas que atacan muy fuerte, son factores determinantes que tienen bien jodido al sector campesino, fue el sentir de varios ejidatarios agricultores quienes expresaron estos comentarios.

Aunado a los apoyos que se quitaron que se aprometieron y no han llegado se suma el tema del agua para riego; este tema se había estado luchando desde el 2016 pero a seis años siguen igual y todavía peor ya que es un derecho constitucional el uso de esta para riego de parcelas y demás, sin embargo, los Presidentes del país han violado estos derechos que les corresponden a la gente que lleva los alimentos a la mesa.

Que le espera al campo ¡!, es una de las preguntas que se le hizo a MARIO GARCIA QUINTERO, quien ha sido un luchador de este sector y que aunque le han quitado el derecho de dirigir los destinos del Comité Campesino, siempre se pronuncia a favor de su gremio ya que nadie saca la cabeza por ellos.

Su respuesta fue que el campo siempre ha sido explotado, dijo somos 65 productores, muchos, en su mayoría se han ido a Estados Unidos, a mejorar su vida; se han vuelto a los tiempos de antes, de los terratenientes porque no se puede trabajar la tierra sin apoyos y con pura palabrería.

El sector social ha tenido que emigrar, no hay créditos; el kilo de la tortilla ya cuesta 22 pesos porque no hay maíz que se siembre local y se tiene que importar por eso sale más caro, lo mismo ´pasa con el tomate, el huevo y todos los productos de la canasta básica, incluso la carne.

En un año todo ha subido en un 50 por ciento, la canasta básica esta por los cielos porque todo se importa, el país no protege a los campesinos, los agricultores, a ningún sector del campo, recalco GARCIA QUINTERO.

El precio del sorgo se venía peleando desde hace mucho tiempo, es un tema rezago, por lo menos los presidentes de antes buscaban no subir tanto el costo, tanto de este como del maíz para no subir mucho la canasta básica, pero ya se liberó y ahora se sufren las consecuencias.

Con el PROCAMPO, se podía generar un estímulo que les ayudaba en tanto la cosecha se daba, aunque se tenía que comprobar para darle legalidad y poder vender, pero lo que pasa en este momento en este rubro es la peor crisis que se ha vivido en muchos años.

Todos los productos son un círculo, el maíz, el huevo el pollo, la carne, el maíz, el sorgo y sirven para que las familias mexicanas tengan alimentos en la m esa y la repercusión de los apoyos al campo ya se siente en los costos de la comida como el costo tan elevado del pollo.

Sabe usted que han hecho durante las últimas elecciones todos los candidatos y hoy políticos de Tamaulipas, prometer que las cosas podrían cambiar si la gente les da el voto.

Y a tres años de que dio inicio la 4t en México, los agricultores es cuando peor les ha ido a que se les han quitado todos los apoyos, y el cero estimulo ha generado que se tengan que importar productos a precios donde las familias no se pueden alimentar y el grado de pobreza cada día es más alto.

Hace poco tiempo el aspirante que por cierto ni de Tamaulipas es, porque no nació en este estado, aspira a encargo de RICARDO MONREAL ser el candidato a gobernador por Tamaulipas invito a MARIO GARCIA QUINTERO a entablar una plática para que le informara de como están las cosas en este rubro porque no sabe y quiere gobernar este estado, lo cual parece una aberración.

Resulta que cuando se lleva a cabo el encuentro, el suplente de senador, ALEJANDRO ROJAS DIAZZ DURAN, le confiesa, no así como lo expresamos, pero con su plática casi lo afirma que le vale el campo que lo que quería es que le juntara gente.

Vaya, vaya como el personaje de la 4T, el que menciona recalcitrantemente, no robar, no mentir y no traicionar, pretende endulzar el oído de los agricultores con mentiras.

Y claro que si acaso, esperemos que no sea, menos que llegue por mentirosos, ALEJANDRO menos cumplirá porque además le comento que falseo declaraciones en contra del gobernador CABEZA DE VACA, y tuvo que retractarse así que, este sujeto fuera de la contienda por falso, mentiroso y prende fuegos.

Los políticos que preguntan que les hace falta en su colonia, son más falsos porque cuando anduvieron en campaña lo vieron, ya saben solo se hacen majes.

Volviendo al tema de las políticas públicas de esta administración federal enfocadas en apoyo al campo, fue el bajar entre un 20 por ciento el precio del fertilizantes y un 50 por ciento y al momento nada y nadie ha cumplido ni los anteriores.

Lo agricultores teníamos la esperanza de que en este gobierno las cosas cambiaran pero han sido peor y lo que le espera al campo en los próximos tres años es el acabose; los políticos son unos artistas de la mentira, prometen y no cumplen, todos están iguales.

La bandera de meter a los ladrones a la cárcel es buena, pero el otro 80 por ciento de la población que no tiene acceso a las arcas del poder y del billete, requiere apoyos, siendo esta la única bandera que traen en los últimos tres años.

El número de diputados de morena que ganaron el Congreso de Tamaulipas salieron de la gran negociación que se hizo en el estado pero no del buen desempeño por gestionar o algo parecido, comentaron los ejidatarios de Matamoros, quienes buscan de manera desesperada no extinguirse.

MARIO GARCIA QUINTERO, es un agricultor matamorense, se le arrebato el liderazgo del comité campesino en Matamoros, hace algunos años y ahora se encuentra secuestrado y sin beneficio para los agremiados.

