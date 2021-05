CORRESPONDENCIA

El candidato FIFI…

Por José Luis Castillo

Aun no llega a la Presidencia Municipal y Eduardo Abran Gattás y su equipo de trabajo y ya se sienten ganados, ya se creen presidente municipal y funcionarios de la capital del Estado, desde ahora, ignoran, atacan y hacen gala de su prepotencia, de su arrogancia en contra de quienes los elegirán el próximo 6 de junio.

El candidato de MORENA a la presidencia Municipal de Victoria Lalo Gattás, ex priista por cierto, heredo a sus colaboradores su forma y estilo indolente, simplemente es insensible a las peticiones de los electores, hace lo que quiere y como él quiere en los recorridos que realiza por las colonias y sectores rurales del Municipio de Victoria.

La agenda del candidato de MORENA, solo la traen unos cuantos, su equipo oculta sus eventos proselitistas como si ya fuera el presidente Municipal, se les olvida que apenas van al proceso de elección en donde a quien ahora niegan su atención mañana le suplicaran su voto, imagíneselos ya en el poder.

Lalo aprendió bien el oficio y la práctica priista, solo utilizar al pueblo y después a olvidarse de él, tan bien aprendió que ahora al término de sus caminatas entrega despensas a líderes y colonos que lo acompañaron en sus recorridos.

En la calle “Carlos Joaquín Castillo”, de la colonia “Simón Torres”, en las casas marcadas con los números416 y 496, la gente de Lalo Gattás, entregó despensas el pasado fin de semana una vez que el candidato de MORENA había recorrido las calles de la “Betel” y “Tomás Yarrigntong” y hay que anotarlo el personal del INE, por ahí rondaba, ojalá hayan documentado el hecho que constituye un delito electoral.

Existe un hartazgo en contra de los partidos políticos que se han disputado el poder en Tamaulipas, afortunadamente hay opciones, como Gabriela Milla del Verde Ecologista joven entusiasta que busca la presidencia Municipal de Victoria, tiene experiencia y le sabe al tema político, conoce las necesidades de la gente.

La soberbia con la que actúa Lalo Gattás de MORENA y la intolerancia y arrogancia de Pilar Gómez del PAN, abre la posibilidad de dar una oportunidad también al priista Alex Montoya, que es de lo menos peor que tiene el PRI, un hombre nuevo y joven que no trae malicia, solo las ganas de servir a Victoria.

Por cierto que después de la balconeada que se da en redes en contra del candidato de MORENA por haber golpeado y humillado a su esposa, cuyos hechos obran en el expediente 482/2008 de la fiscalía estatal, ahora es la lindura de hijo quien es exhibido en las redes en donde envía un saludazo a los pinch…nacos y jodidos de aquí de Victoria, imagínese la finura y calidad moral de quienes quieren llegar al gobierno de Victoria.

Y para terminar el tema, ¿sabrá Mario Gómez Monroy o Magdalena Moreno, que en las filas del equipo de Lalo Gattás, hay colaboradores, estrategas y mandaderos que todos los días y a todas horas participan en tema y acciones de campaña?, lo cual es válido, lo que no es válido es que cobran horas clase, en la Secretaria de Educación de Tamaulipas, en donde debieron solicitar permiso, de lo contrario constituye un delito y una irregularidad que se debe de castigar, ¿nombres?

DOS.-Y continua la discusión sobre el tema del desafuero cuando el legislador Federal Gerardo Fernández Noroña, insiste que el Congreso de Tamaulipas no tiene ninguna facultad, sobre el tema de desafuero, “el Congreso de Tamaulipas, es informado para que decida en su momento la sustitución y vaya preparando el proceso de elección del sustituto, eso es lo que tiene que hacer el Congreso de Tamaulipas, por eso se le informa, no se le no se le informa para ver si está de acuerdo o no, no es el Congreso de Tamaulipas, órgano revisor de la Cámara de Diputados”, dice.

Y continua fiel a su muy estilo, “Hágame el pinch.. favor, eso es ridículo eso, no es así, de ninguna manera, esa facultad la pueden buscar en la Constitución de Tamaulipas, no la tiene el Congreso de Tamaulipas, pero sobre todo la tendrían que buscar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a los Congresos locales, no se les da semejante atribución, imagínense que puedan revisar las decisiones de la cámara diputados o senadores, pueden en lo que se llama constituyente permanente, pueden si, votar a favor o en contra de una reforma constitucional y se requiere la mitad más uno de los estados para que la reforma constitucional sea válida, pero no tienen ninguna facultad de revisión, pueden aceptar o rechazar la reforma constitucional, pero no tienen ninguna facultad de revisión de ninguna decisión que tome el Congreso mexicano conformado por el senado y la cámara de diputados”.

En relación a esto, ayer de acuerdo a la información difundida por el director de información del Gobierno estatal, fueron más de 25 mil automóviles los que participaron en la mega caravana de apoyo y respaldo al gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, luego de que el Congreso estatal declaró que el mandatario deberá concluir su mandato hasta el último día que le corresponde en octubre del 2022.

Dice el comunicado, de acuerdo con el reporte en los automóviles se encontraban a bordo uno o más ciudadanos, simpatizantes, militantes del Partido Acción Nacional, candidatos a presidentes municipales, a diputados locales y federales además de la ciudadanía en general.