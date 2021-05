Candelero

El caso de Cabeza de Vaca, es un episodio inédito en la política mexicana

Abraham Mohamed Z.

Está por reventar el caso del desafuero del gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para bien o para mal, tanto del Presidente López Obrador como del Gobernador tamaulipeco.

Al presidente le urge que capitule o sea detenido el gobernante norteño y también sus coacusados, pues así se debilitará la estructura política-electoral del PAN al perder a su líder estatal y llevándose de encuentro en su caída al PRI y PRD con los que está aliado.

Y ya no tendrían tiempo para recuperarse pues estamos a dos semanas del 6 de Junio, día de las elecciones.

El plan con maña es para que AMLO con MORENA y paniaguados se apoderen de Tamaulipas ganando más diputaciones y Alcaldías, y luego la gubernatura en septiembre del próximo año 2022 aplicando un reprobable autoritarismo.

Pero uhhhhh…si por angas o mangas, no se diera la desaparición de Poderes, ni tampoco pidiera licencia o aprehendieran a Cabeza de Vaca, a sus familiares y amigos inodados en los delitos graves que les imputan la UIF y la FGR y que son delincuencia organizada y lavado de dinero, tal vez no ocurriría el agandalle electoral que se quiere conseguir para Morena. (Perdón, pero esto lo tenía que decir, porque si no, me ahogaría con mi propio vómito).

Además pienso, con mínimo riesgo de equivocarme, que atrás de la permanente imagen de valentía del gobernador Cabeza de Vaca defendiendo sus derechos y exigiendo el respeto a la soberanía del Estado, no hay temor, pero si está muy preocupado, y no por su suerte o futuro, o por los triunfos electorales o por el bienestar de los tamaulipecos o por la paz política en Tamaulipas, no, nada de eso, repito que está muy preocupado por el riesgo que corren de ser también apresados su madre, su esposa, su suegro, sus hermanos, su cuñado, sus grandes amigos que son muchos empresarios, funcionarios, Alcaldes y políticos, porque para el gobierno federal están involucrados como presuntos delincuentes. (Para detenerlos el gobierno de México utilizaría la Ficha Roja de la Interpol si están en el extranjero).

Más no me atrevo a comentar, pero debo darte enseguida lo que, según sé, está en proceso.

Si no hay Acuerdo Institucional entre PAN y sus aliados como lo planteó Monreal y que el principal punto sería la solicitud de licencia de Cabeza de Vaca o que el Congreso nombrara un gobernador sustituto, entonces se procederá a instrumentar la desaparición de Poderes siguiendo la norma del Art. 76 de la Constitución Federal donde en su Ley reglamentaria estipula en su Fracc. V las causales para llegar a eso y que son:

1) Quebrantar los principios del régimen federal.

2) Abandonar el ejercicio de sus funciones, a no ser que medie causa de fuerza mayor.

3) Estar imposibilitado para el ejercicio de las funciones inherentes a su cargo con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos, que afecten la vida del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico.

4) Que se prorroguen en sus cargos después de fenecido el período para el que fueron nombrados y no se hubieran celebrado elecciones para elegir a los sustitutos.

5) Promueven o adoptaren forma de gobierno o base de organización política distintas de las fijadas en los Arts. 40 y 115 de la Constitución General de la República.

Está claramente estipulado que el proceso de desaparición de Poderes es una facultad única del Senado donde Morena es mayoría, pero se advierte que los senadores no están facultados para hacer tal solicitud, sino que deben hacerla específicamente los senadores, diputados federales y ciudadanos originarios del Estado, en este caso, ciudadanos tamaulipecos. A Cabeza de Vaca le aplicarían la Causal 1 que es “quebrantar los principios del régimen federal”, o sean los fincados en el Pacto Federal de los Estados Unidos Mexicanos.

Y como a los senadores Morenos les urge con su plan “resolver el Caso Tamaulipas”, por lo cerca que están las elecciones, y a los senadores del PAN, PRI, PRD y MC les vale gorro el “Acuerdo Institucional” planteado por Monreal y que es la solicitud de licencia de Cabeza de Vaca o que el Congreso del Estado le retire el Fuero y que nombre gobernador sustituto, cosa que reiteran, no harán, según afirmó hoy el presidente de la Legislatura tamaulipeca, Félix Fernando García Aguiar, la cuestión se le complica a Monreal líder de los “morenos”.

Por cierto, Cabeza de Vaca de inmediato agradeció a los senadores aliados a los panistas su rechazo al uso faccioso de las instituciones y obvio que su gratitud también es para sus diputados locales.

Ante semejante rechazo, te aseguro que a la voz de ¡ya! los cabilderos de Monreal operan para conseguir que legisladores federales y ciudadanos tamaulipecos presenten la solicitud de desaparición de Poderes con lo que la Comisión Permanente, al estar en receso el Congreso, llame a Período Extraordinario a los Senadores para darles a conocer el caso y que tras el voto de las dos terceras partes de los legisladores, es decir, por mayoría calificada, se determine si se acepta o no la procedencia de declarar la desaparición de Poderes. Pero, ya te dije, el rechazo para ello ya lo dieron los senadores panistas, priistas, perredistas y emecistas.

Sin embargo, no hay confianza de que el rechazo a Período Extraordinario de Sesiones se mantenga y, en el supuesto de que se diera, entonces el asunto de la petición de desaparición de Poderes se enviaría a una Comisión que pudiera ser la de Puntos Constitucionales, Gobernación o Justicia que sería la encargada de emitir el dictamen correspondiente en un lapso de 3 días.

Posteriormente el Presidente de la República tendría que enviar su propuesta y en caso de que no lo haga, el Congreso federal decidiría a quien aprobar como Gobernador Provisional que convocara a elecciones en Tamaulipas.

Como interpreto la situación y con la asesoría de experimentados constitucionalistas, concluyo que Monreal no la tiene fácil para lograr el consenso que requiere en el Senado para conseguir la desaparición de Poderes en mi querido Estado, pero como todo lo inesperado puede ocurrir, y más entre nuestros políticos….más vale esperar.

Sin embargo, aunque se mantenga como gobernador con fuero Cabeza de Vaca, eso no garantiza que los agentes de la FGR apoyados por el Ejército o la Guardia Nacional, cumplimenten la orden de aprehensión que obsequió el Juez de Control en contra suya y de los demás inodados en el caso, por lo que el Congreso de Tamaulipas acordó denunciarlo penalmente por considerar –precisando- que en el caso particular del gobernador, la medida del juzgador violenta la soberanía del Poder Legislativo estatal.

Te informo que mediante un Punto de Acuerdo que se alcanzó en la sesión de este jueves, la LXIV Legislatura aprobó presentar denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), contra las y los servidores públicos o quienes hayan participado en la solicitud, omisión o, en su caso, el cumplimiento de la orden de aprehensión.

El punto de Acuerdo deja en claro que se vulneró la resolución de un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la que se desprende que el Gobernador mantiene su fuero. El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Tamaulipas, Félix Fernando “Moyo” García Aguiar, presentó la iniciativa y esta fue dispensada de trámite.

Dijo que el Juez actuó contra un servidor público que goza de fuero y no ha sido separado de su cargo, por lo que podría incurrir en probables delitos contra la administración de justicia y en el desempeño de sus funciones.

Vamos a ver cómo termina este inédito episodio de la vida política de México…