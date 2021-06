LETRAS PROHIBIDAS

El cierre de Pilar…

Clemente Zapata M.

La candidata del Partido Acción Nacional (PAN), a la Alcaldía de Victoria, PILAR GÓMEZ, realizó una impresionante campaña que sorprendió a todos, pero más a sus adversarios a quienes les dejó el ojo cuadrado.

Tuvo menos de seis meses en el Gobierno de la Capital para convencer de que traía ganas de trabajar pero sobre todo de ofrecer resultados y siempre dar la cara.

Su campaña comenzó con dudas y por lo evidente no se puede negar; algo light, con “timidez” pero desde el primer día y hasta la fecha PILAR GÓMEZ comenzó a sumar y a sumar.

Podrá gustar o no la dama, podrá simpatizar con ella o no, pero nadie le puede negar sus ganas de chambear desde que llegó a la Alcaldía de Victoria y los “ovarios” que le metió a su campaña.

Se fajó y bien. Se paró con firmeza, con solidez y se echó a cuestas una campaña que se antojaba difícil, complicada, accidentada, llena de lodo y lejos de amedrentarse le salió la fortaleza que caracteriza a las mujeres que, echadas para delante, vencen cualquier adversidad.

La radiografía de las encuestas demuestran que la campaña de PILAR GÓMEZ vino de menos a más, por ello ahora se ubica en el primer lugar en las preferencias electorales, muy alejada de su más cercano perseguidor.

La Candidata del PAN a la Alcaldía de Victoria, cerró su campaña ante más de 25 mil victorenses, quienes con puntualidad se dieron cita a la fiesta en agradecimiento para ratificar su apoyo.

Es importante comentar que PILAR GÓMEZ tuvo el acierto de invitar a su cierre de campaña a valores de la música victorense como el joven ALEX GUERRA, el experimentado grupo Cihua y combinarlo con una de las agrupaciones de moda: la Banda Trakalosa de Monterrey, que en conjunto prendieron a toda la raza.

PILAR GÓMEZ, en su cierre, confirmó que a lo largo de su campaña la población de Ciudad Victoria reafirmó su deseo de pintarse de azul este seis de junio.

Su invitación va más allá de votar por unas siglas, por una figura; invitó a votar por las mujeres, por los hombres, por las niñas y los niños, por las y los jóvenes que forman parte importante de su proyecto de Gobierno.

PILAR GÓMEZ también demostró que sabe trabajar en equipo, que no dudó en tomar de la mano a sus compañeros y hacer talacha electoral juntos.

Por tal motivo en todo momento compartió espacio con MARIO RAMOS, candidato a la diputación local del distrito 14, y ARTURO SOTO, abanderado del distrito 15.

Es importante comentar que el Candidato del PAN a la Diputación federal del distrito 05, ÓSCAR ALMARAZ SMER, no pudo compartir escenario con PILAR GÓMEZ y el resto de la fórmula, por cuestiones fiscales.

El propio ÓSCAR ALMARAZ desmintió algún rompimiento y, por el contrario, señaló que la fórmula del PAN es la más completa, está unida y muy sólida de frente al seis de junio.

Por tal motivo ALMARAZ estuvo abajo del presídium, el día del cierre, pero como invitado especial, echándole porras a sus compañeros de fórmula.

Entre los comentarios de los asistentes, se pudo comprobar que se quedaron con buen sabor de boca pues la agrupación musical La Trakalosa de Monterrey, los complació en todo momento.

Además, los talentos locales también hicieron una buena presentación, como ALEX GUERRA, joven participante de “la Voz Kids”, quien interpretó melodías del agrado de todos y los integrantes del grupo Cihua los pusieron a bailar

PILAR GÓMEZ hizo una profunda campaña. Sacudió conciencias y presentó un proyecto de Gobierno a toda la población a los sectores productivos de la sociedad y por ello tras su cierre de campaña se ubica con más del 30 por ciento y puntera en las preferencias electorales, dato que se podrá comprobar este seis de junio… Pendientes…

~~ACTIVARÁ UAT VERANO PRESENCIAL.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), pondrá en marcha el programa de Verano Práctico Presencial y el período de clases en línea, en las diferentes facultades y unidades académicas. Lo anterior fue confirmado por el rector JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, en la Reunión del Colegio de Directores efectuada en la modalidad a distancia desde el edificio Centro de Gestión del Conocimiento del Campus Victoria. Durante la reunión, el Rector de la UAT abordó la ejecución del plan piloto que permitirá implementar los mecanismos para monitorear las incidencias que pudieran presentarse en el regreso gradual a clases presenciales. Puntualizó que este período de verano iniciará el lunes siete de junio en dos modalidades: cursos prácticos presenciales y cursos a distancia de materias teóricas. En la sesión de trabajo efectuada mediante la plataforma Microsoft Teams, la Secretaría de Gestión Escolar expuso que actualmente hay registrados 127 grupos prácticos, en los cuales se impartirán las asignaturas teórico-prácticas que durante los períodos 2020-1, 2020-3 y 2021-1, debido a la contingencia, realizaron solamente la parte teórica. Con esto se busca dar oportunidad a los alumnos que por libre elección deseen realizar las prácticas en las distintas escuelas, facultades y unidades académicas a las que pertenecen. Asimismo, se abrirán 515 grupos de clases a distancia, posibilitando la oportunidad para que aquellos alumnos que así lo deseen puedan regularizar hasta tres materias teóricas durante este período de verano. Se detalló que esta semana es de inscripciones, las cuales son gratuitas. El procedimiento de inscripción para las asignaturas teóricas a distancia se realizará en línea, y para las clases prácticas tendrán que hacerlo directamente en sus escuelas.

~~REPUDIAN TEACHERS A RIGO GUEVARA.- El lunes pasado, un grupo de maestros de inglés, conocidos como “teachers”, alzaron la voz para exigir que se les reconozca su antigüedad y se realicen las aportaciones correspondientes al Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (Ipsset). Aunque eran al menos medio centenar de personas que realizaron una marcha por diferentes calles de la Capital, ellos representaban a más de dos mil teachers que aseguran están completamente olvidados por el secretario general de la Sección 30, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ… A pregunta directa de por qué no empleaban la línea de la Sección 30, respondieron que RIGOBERTO GUEVARA nunca ha hecho nada para apoyarlos… Dejaron en claro que se la van a cobrar al momento de elegir al próximo Secretario General de la Sección 30, pues aseguran que “todo se paga”… En resumen, buena parte de los maestros de inglés aseguran que no se sienten representados por el SNTE… Los teachers aprovecharon esta tribuna para decirle a RIGO GUEVARA que “no olvide lo que les está haciendo, porque ellos no lo van a olvidar”… ¡Ay nanita!

~~ALEX MONTOYA PEGA “HOME-RUN”.- Vaya batazo que acaba de pegar el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a la Alcaldía de Victoria, ALEJANDRO MONTOYA LOZANO, justo en la recta final de estas campañas y de cara al día de las votaciones… El abanderado tricolor acaba de sumar a ISMAEL “Rocket” VALDEZ, ex aspirante de Morena por la candidatura a la Alcaldía capitalina, a su campaña… No se puede cerrar los ojos a la realidad, pues la suma de “Rocket” VALDEZ, se suma al apoyo de REYNA GARZA HINOJOSA, ex aspirante también de Morena a una Diputación federal y a la actual regidora capitalina, también de Morena, MARÍA DEL ROSARIO RODRÍGUEZ… No hay necesidad de darle muchas vueltas al asunto para comprender que estas adhesiones a ALEJANDRO MONTOYA le pegan de forma directa al candidato de Morena a la Alcaldía de Victoria, LALO GATTÁS… Por si no se entiende aquí lo desmenuzo: REYNA GARZA representaba para Morena poco más de 60 mil votos, la regidora ROSARIO RODRÍGUEZ, opera el voto cruzado en contra de GATTÁS, y con el “Rocket” VALDEZ, entonces ALEX MONTOYA le pegó batazo con casa llena en el propio campo de GATTÁS, ¿o no?… ¡Ostias tío de la Virgen santa!

