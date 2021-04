Tendencias

Oscar Contreras

El desafuero es decisión de Tamaulipas

Si los diputados de MORENA aprueban quitarle el fuero al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, la Fiscalía General de la República no hará nada en su contra, no podrá actuar de inmediato, ya que el Congreso de Tamaulipas será quien defina el destino que tendrá este proceso legislativo, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 111.

Es decir que al terminar el juicio de procedencia, como también se le conoce al desafuero, la presidencia de la Cámara de Diputados deberá comunicar al Congreso de Tamaulipas, la decisión que tomaron los legisladores de MORENA para que los legisladores locales procedan a homologar la decisión.

Desde luego que el Congreso estatal será notificado para que a su vez los diputados analicen y discutan si procede el desafuero contra el gobernador García Cabeza de Vaca y después determine lo que hayan decidido en su mayoría.

Así que este proceso acaba de iniciar y todos aquellos acelerados que desean que el proceso de desafuero termine, tendrán que esperar un poco más, porque antes los diputados tamaulipecos harán su trabajo y lo más importante es que la decisión que se tome en la Cámara de Diputados, podrá cambiar en el Congreso de Tamaulipas.

Es importante comentar que el Pacto Federal exige la pérdida de un doble fuero (a nivel federal y a nivel estatal) para que después quien sea enjuiciado puedan ser vinculado a proceso, es por esto que volvemos a comentar, que como último paso le corresponderá al Congreso de Tamaulipas determinar si existen elementos para llevar a juicio al mandatario.

En fin, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca está pendiente del caso y se muestra tranquilo, sabe que al proceso de desafuero le faltan etapas y podrá demostrar que las acusaciones en su contra no tienen sustento. Su abogado así lo ha señalado y habremos de esperar lo que deciden los legisladores -federales y locales- porque García Cabeza de Vaca aún tiene muchas posibilidades -de acuerdo con la ley- de salir bien librado de todo este asunto.

Cambiando de tema. Rodolfo “El Chilango” González Valderrama habló ante algunos candidatos chapulines de MORENA y les dijo que si llegan al Congreso de Tamaulipas deberán cuidar que el dinero de los tamaulipecos esté al servicio del pueblo y no se apliquen en el gobierno.

Algo así como lo que hace Andrés Manuel López Obrador con el dinero de los mexicanos y lo aplica donde le da la gana, sin pedirle opinión a nadie, lo cual es un acto centralista, antidemocrático y aprender esto, en nada beneficia a los tamaulipecos.

Dice El Chilango que la nueva forma de gobernar del Peje-Tirano debe llegar a Tamaulipas lo cual quiere decir que el 90 por ciento de las obras se otorguen de manera directa, que la secretaria de la Contraloría promueva la corrupción como lo hace la Función Pública federal y que se apoye a los violadores para que lleguen a cargos de elección popular.

Finalmente, Chilango comenta que el dinero de los fideicomisos se destinó a la salud y la educación, pero esto parece algo irreal porque los niños con cáncer dejaron de recibir sus medicinas y las mujeres solteras no tienen donde dejar a sus hijos porque López Obrador desapareció las guarderías.

La verdad, es que sólo quiénes están cerca del AMLO le ven lo noble de sus decisiones, pero de lejos sólo se ve que su interés en Tamaulipas es dejar sin agua a Tampico, no invertir en infraestructura hidráulica que necesita Ciudad Victoria y que el campo y los ganaderos dejen de producir porque desapareció los apoyos agrícolas. ¿Qué les parece?

Para finalizar, en la gira “privada” de AMLO por la Refinería Francisco I. Madero se confirmó que al señor de Palacio Nacional le molesta que los ciudadanos protesten por sus derechos políticos y le pidan que el dinero del “fondo de cesantía y vejez” de los trabajadores del IMSS les sean devueltos.

Estos dos temas al Peje no le gustan que se los traten en sus giras y creemos que las exigencias de los auténticos morenistas no serán escuchadas, ya que la imposición de Chapulines le dejó a MORENA grandes ganancias y los trabajadores del IMSS deberían proceder legalmente para que recuperen el dinero por cesantía y vejez ya que el gobierno no sabe dónde está. ¡Inusitado!

Y claro que la mentira más esperada de la gira es que el gobierno federal ya no comprará gasolina, pero primero, dijo AMLO, se tendrán que modernizar las refinerías y saben cuándo sucederá esto, pues cuando acabe el Tren Maya, el aeropuerto Santa Lucía y la Refinería Dos Bocas, o sea, nunca… ya lo verán.

De salida. Se anuncia que el kilo de la tortilla aumentará a 22 pesos a partir de este lunes 26 de abril gracias al aumento que ha tenido la gasolina, el gas, el papel, la luz y el agua potable. De esto es lo que deben de hablar los candidatos de MORENA y explicarle a la gente, porque se tienen estos aumentos si AMLO dice que vamos bien… ¿Será?