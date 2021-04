PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< El esgrima electoral Abdala-Canturosas

< Quien gana y quién pierde en la zona fronteriza

< Cerrada la lucha PAN y Morena en distritos I y III

1.- En un ejercicio de revisión de las votaciones logradas por las dos fuerzas principales de Tamaulipas PAN y Morena en las elecciones federales de 2018, en las que Acción Nacional sólo ganó 3 de 9 diputaciones puede apreciarse que obtuvo una captación de sufragios copiosa en por lo menos otros tres distritos que puede ser recuperados en los comicios del próximo 6 de junio, que con una buena estrategia y mayor trabajo político puede ganar parte del territorio perdido, pese a la percepción social que ubica a la corriente guinda como triunfadora, a su favor tiene una estructura de la que carece Morena.

En lo que se refiere a la disputa por los 43 municipios, la perspectiva es a favor del PAN, quien tiene condiciones para retener la mayor parte de los 31 municipios que actualmente gobierna.

En la elección de hace tres años el PRI no obtuvo ningún triunfo federal y sólo ganó seis municipios todos de muy poca población. El Tricolor está descapitalizado económicamente y presenta un interés ciudadano a la baja; quizá el único distrito que pudiera rescatar es el V por llevar como candidato a un elemento muy conocido y con trayectoria como es Enrique Cárdenas del Avellano.

El discurso de la dirigencia estatal del Tricolor y de algunos candidatos es triunfalista, cosa que se justifica, porque obviamente se participa con el ánimo de triunfar.

Hecha esa aclaración, entremos a los números que nos indican, que distritos perdidos por el PAN pueden ser rescatados por el bando azul en los comicios del próximo 6 de junio, en base a que tuvo una votación copiosa que puede ser mejorada, es el caso del III Distrito donde logró una votación de más de 63 mil 500 sufragios, únicamente 1,309 votos menos que su oponente.

En el IV Distrito de Matamoros, un territorio donde se adjudica un liderazgo a Morena, puede ser rescatable para los azules, que obtuvieron 61 mil 462, contra 66 mil 679 votos de la corriente guinda. Son 5,217 sufragios de diferencia, la cabeza distrital es gobernada por Morena, esta circunstancia crea la perspectiva de triunfo del partido guinda, pero lo que se aprecia es que Acción Nacional no está totalmente en la lona.

En Reynosa que tiene dos distritos federales el 2 y el 9, se ve pintado de guinda, no por la operación del partido, sino por la inyección económica que la alcaldesa Maki Ortiz tiene preparada para sacar adelante a todos sus candidatos, de esto ya hablamos en la colaboración anterior.

En Nuevo Laredo en los comicios federales pasados el PAN ganó con Salvador Rosas Quintanilla, quien va por la reelección. En esa ocasión Morena se quedó atrás por sólo 868 sufragios, este antecedente de resultados tan “cerrados” nos dan idea de que las elecciones en ese municipio será de las más competidas, tanto por la alcaldía, como en las tres diputaciones locales y la federal que estarán en juego el 6 de junio.

Una lucha cerrada también se dio en 2015 cuando el PAN obtuvo 600 votos más que el PRI, pero la candidata a la diputación federal, que era Yahleel Abdala, logró revertir los resultados con los votos de la frontera chica.

2.- En las elecciones de este año son factor determinante las y los candidatos a las presidencias Municipales, por ser la figura política más cercana al ciudadano y por consiguiente hay mayor interés en su elección, dicho de otra manera los candidatos a alcaldes o alcaldesas son el factor de mayor influencia en el voto ciudadano, de esa manera en Nuevo Laredo se dará una de las peleas más afanosas por el sufragios, son mujeres las abanderadas de las tres principales corrientes políticas y además hay una historia de competencia entre los Abdala y los Canturosas que examinaremos más adelante.

Por lo pronto anote Usted que en Nuevo Laredo las tres principales candidatas son Yahleel Abdalá Carmona por el PAN, Cristabel Zamora Cabrera del PRI, ellas dos ya fueron confirmadas en el pasado reciente en las urnas electorales y ocuparon una diputación federal, mientras que Carmen Lilia Canturosas de Morena, actual diputada plurinominal local, se estará probando por primera vez y cuyo principal recurso es una historia de éxito ligada al nombre de Carlos Canturosas.

La fortaleza de Acción Nacional en ese punto fronterizo está en sus candidatos y en el gobierno municipal, cuyo alcalde con licencia, Enrique Rivas Cuellar, principal operador político, hoy es candidato a la diputación local por el 1er distrito y probablemente el presidente de la próxima Legislatura local. Sus compañeros de fórmula son Félix “Moyo” García Aguilar e Imelda Sanmiguel Hernández por el 2º y 3er distrito, respectivamente, y la pieza clave en el tablero del ajedrez electoral es Yahleel que va por la alcaldía.

3.- La competencia entre los Abdala y los Canturosas data desde el 2003 cuando el padre de la hoy candidata del PAN a la presidencia municipal, el priista José Manuel Abdala de la Fuente derrotó a Carlos Canturosas.

En el 2015 Yahleel, hija de J. Manuel Abdala compitió con Carlos Canturosas al que derrotó, por eso es muy atractiva esta competencia para los habitantes de Nuevo Laredo, porque se volverán a medir las fuerzas de una Abdala contra otra descendiente de los Canturosas.

En esta terna de opciones, es Yahleel la de mayor trayectoria y experiencia, con antecedentes de ser oradora exitosa, por haber presidido el PRI estatal y figurado como candidata a senadora aunque no ganó, pero si triunfo en 2015 como ya referimos y ocupó una curul en la Cámara de Diputados.

En 2º lugar, la priísta Cristabel, a la que en este momento no la hace fuerte su partido y que ya ganó una elección federal por el 1er Distrito. En cuanto a Carmen Lilia, ostenta menor trayectoria de las tres, sin embargo sus simpatizantes le apuestan al apellido, a la historia de Carlos Canturosas por haber ganado al PRI la presidencia municipal por primera vez (1975), aunque eran los arreglos que desde la cúpula hacia el Tricolor para barnizar de democracia las elecciones.

El otro factor de empoderamiento de Carmen Lilia es portar las siglas de Morena, que en 2018 con el impulso del candidato presidencial logró una votación copiosa y muy cercana a la del PAN aunque no ganó, ya mencionamos que 868 votos hicieron la diferencia.

Ese es el panorama electoral en la zona fronteriza.

4.- Los alcaldes que pedirán licencia en busca de su reelección, podrán reintegrarse, si así lo desean, al día siguiente de los comicios, es decir el 7 de junio. Algunos optarán por el suplente, como hizo Enrique Rivas Cuellar, sin dar oportunidad a ningún argumento de contradicción a las corrientes de oposición, esa sería una buena opción en Victoria, donde por cierto la demanda de controversia constitucional interpuesta por el abogado Luis Torre Aliyán contra el nombramiento de Pilar Gómez va a llegar cuando ella ya esté en plena campaña.

El caso pinta para que no proceda la demanda porque existió un acto de pleno ejercicio de las facultades del Congreso local, pero fue un recurso mediático que facilitó el golpeteo y la proyección del actor (gestor de la demanda) en el plano social, y no pasó a más, porque usted lo sabe, <golpe que no mata fortalece>.