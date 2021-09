LETRAS PROHIBIDAS

El ex Geño de oro, ¿ya no brilla…?

Clemente Zapata M.

El rumor inició de forma tímida, pero fue arreciando con el paso de las horas. El nombre de un personaje que llegó a ser el “corazón” de Tamaulipas volvía a ocupar un espacio en el firmamento mediático de la entidad, el pasado fin de semana… y todavía…

El ex gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, conocido por muchos como “El Geño de Oro”, obtenía su “libertad”; pero sólo de uno de los cuatro procesos que pesan sobre su persona.

Un reducido sector de capitalinos se alegró con esa verdad a medias de que “obtenía su libertad”; otro sector se sintió demasiado “acalambrado” con su supuesta liberación.

Nuevamente las apuestas se corren sobre su pronta libertad y están divididas, pero independientemente de las tres carpetas de investigación que todavía tiene el ex gobernador, hay una “muy pesada”.

Estados Unidos mantiene un proceso para extraditarlo pues, según los gringos, el ex gobernador HERNÁNDEZ FLORES tiene cuentas pendientes allá, por andar haciendo chapuzas con dinero de dudosa procedencia.

La situación no es tan simple como para ser pasada por alto, pues se presume que los gringos tienen grueso expediente donde aparece el ex gobernador y que fue elaborado por versiones y documentos aportados por sus socios en México.

No hay que perder de vista la siguiente fecha: Mediados de marzo del 2017, cuando MÓNICA ANDREA ROCA PÉREZ fue detenida en el aeropuerto de Los Ángeles, California, y de ahí trasladada a Corpus Cristi, Texas, para que se enfrentara a un Juez de la Corte del Distrito Sur.

Esta dama (MÓNICA), presuntamente con la complicidad de su hermana y su madre (MARCIA), las tres ligadas a los ex gobernadores priistas EUGENIO HERNÁNDEZ y EGIDIO TORRE, presuntamente fundaron una empresa en 2009 para triangular fondos del Gobierno de Tamaulipas a cuentas del hoy ex gobernador HERNÁNDEZ.

Quienes conocen a fondo el caso y están “letrados”, aseguran que una cosa son los delitos que enfrenta el ex “Geño de Oro” en México y otra cosa muy distinta la profunda investigación en los Estados Unidos que reclaman su extradición.

Finalmente, los rumores de que el Gobierno de la Cuarta Transformación tenía la intención de concederle un indulto no resultaron ciertos.

En la fuerte ruptura entre la Federación y el Estado, con el tema del desafuero, la liberación de EUGENIO HERNÁNDEZ pudo haber sido una “divisa” en eso de aplicar “manita de puerco” al Gobierno tamaulipeco, pero ni se le tomó en cuenta pues sigue preso.

Por otro lado, y saliendo un poco de contexto, no se puede pasar por alto aquel “favor” que el Gobierno de DONALD TRUMP le hizo al presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, con la liberación del ex secretario de la Defensa Nacional, SALVADOR CIENFUEGOS ZEPEDA.

Al General en retiro, que fue Secretario de la Defensa durante el sexenio de ENRIQUE PEÑA NIETO, lo detuvieron en el aeropuerto de Los Ángeles, California, un 16 de octubre del 2020, acusado de cargos sumamente pesados, pero liberado un mes después…

¿Qué tiene que ver esa liberación del ex secretario, con EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES…?, para entenderlo hay que decir lo siguiente: SALVADOR CIENFUEGOS es poseedor de secretos del Estado Mexicano y de agencias de Estados Unidos, de manera que su silencio fue la llave de su liberación y punto.

En ese sentido, el ex gobernador tamaulipeco, EUGENIO HERNÁNDEZ no posee secretos de Estado o alguna información de peso que pudiera servir al Gobierno de la Cuarta Transformación como para impedir su extradición ahora en los tiempos del presidente gringo JOE BIDEN; incluso, así como están de “frías” y a veces tensas las relaciones México-EU, la extradición del ex gobernador sería un gesto de buena voluntad.

Y aunque a HERNÁNDEZ FLORES se le quiera conceder peso electoral y económico de cara al 2022, lo cierto es que, aunque la “libre” en México, se antoja difícil que los gringos “se la perdonen” y el hecho de que varios personajes ligados a él se alejaron de las intenciones de viajar a Estados Unidos desde antes de la Pandemia, comprueban la tesis de que hay muchas cosas pendientes del otro lado de la frontera para el grupito que encabezó.

En resumen. El ex gobernador HERNÁNDEZ FLORES fue abandonado por el priismo nacional y al priismo tamaulipeco le resulta “incómodo”. No tiene nada que ofrecer a la Cuarta Transformación, pues su grupo está completamente fragmentado tras diez años de que abandonaron el poder…

Además, el tiempo ya se le vino encima y el Gobierno de Estados Unidos lo reclama. Aunque pudiera aportar recursos económicos a las campañas del 2020, no hay garantía de indulto con los gringos volando sobre su persona, como buitres a su presa… Pendientes…

~~CUMPLE SANMIGUEL Y RENUEVA VIALIDADES.- El alcalde de Nuevo Laredo, ARTURO SANMIGUEL CANTÚ, entregó a los vecinos de las colonias Reforma Urbana y Villas de Sanmiguel, calles pavimentadas de concreto hidráulico que habían solicitado por años a otras administraciones. La inversión en estas dos obras superó los cinco millones de pesos. El Edil acudió primero a cortar el listón inaugural en la calle Quitó, entre Atenas e Irlanda, en la Reforma Urbana, la cual fue pavimentada con material de gran durabilidad a la que le fueron invertidos dos millones 200 mil pesos. Posteriormente SANMIGUEL CANTÚ se trasladó al fraccionamiento Villas de San Miguel, en donde entregó la repavimentación con concreto hidráulico de la calle San Hilario, entre San Armando y San Esteban, obra a la que se le destinaron dos millones 368 mil pesos, para cumplir con los habitantes de este sector que demandan mejores vialidades.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… Contrario a lo que se ve y escucha de la alcaldesa MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, de que ella es la “todopoderosa” de Reynosa, la realidad es muy distinta si se habla de pesos, centavos, números y operación política… Cuentan que cuentan que el Gobierno federal, sí, el de la Cuarta Transformación, tiene los perfiles, es decir las fortalezas y debilidades de cada aspirante del Movimiento de Regeneración Nacional y entre éstos la radiografía de MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ… También cuentan que una cosa es lo que presuma en encuestas la Alcaldesa y otra cosa la realidad de lo que ella vale, electoralmente hablando, pues al parecer lo más que pudo arrimar en la pasada elección del seis de junio no rebasó los 15 mil votos y el resto se debió a una estructura ajena a ella, operada desde Palacio Nacional, a través de los programas de asistencia social… Saque conclusiones… ¡AyWey!

++CUENTAN QUE… Muchos cuidados deben tener, al interior del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), los cuatro precandidatos punteros en las preferencias por la candidatura a la gubernatura de Tamaulipas, ya que podrían ser víctimas de una guerra sucia por parte de sus pares… Cuentan que cuentan que uno de esas personas que se sabe que si no gana arrebata, es HÉCTOR GARZA GONZÁLEZ y hasta se cuenta que es el autor intelectual del “fuego amigo” en contra de por lo menos tres de los cuatro firmes suspirantes, ya que la idea no es subir, sino hacerlos que caigan, una extraña forma de entender eso del “piso parejo”… También cuentan que sus intenciones ya se adivinaron en importantes oficinas de la Cuarta Transformación, por lo que el lodo que lanza podría ser regresado… ¡Ostias tío de la Virgen santa!

Gracias… Nos leemos hasta mañana

