EL FRANCOTIRADOR

EL FAVORITO

Por Óscar Jiménez

Ya estamos hablando mucho de los aspirantes a ser candidatos a gobernador de los diferentes partidos políticos en Tamaulipas.

Aunque para ser correctos, hay que decir que los únicos partidos que llaman la atención de la población en general son dos, el PAN y MORENA.

El PAN porque es el partido que gobierna en la actualidad en Tamaulipas, y MORENA porque es el partido en el poder presidencial en México y porque en las pasadas elecciones de Tamaulipas sacó muy buenos números.

Por ello hay que subrayar que dentro del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en Tamaulipas Adrián Oseguera Kernion es el favorito, primero para llevarse la candidatura a gobernador y después para ganar la justa constitucional.

He platicado con muchos morenistas del sur de Tamaulipas y de la zona centro del estado, y me dicen que se pronuncian por el actual presidente municipal de Madero Adrián Oseguera Kernion y me comentan por qué se inclinan a su favor:

Señalan que Adrián Oseguera ha demostrado carácter y temple para gobernar una ciudad como Madero y que por eso es la mejor pieza electoral de MORENA en nuestra entidad.

Le atribuyen sencillez en el trato personal e institucional y una buena vocación de servicio que ha demostrado durante la pandemia del Covid-19, ya que ha ayudado a los que menos tienen, a los más desfavorecidos socialmente.

En fin, que una gran porción de la militancia de MORENA se identifica con el calificado como el mejor alcalde de MORENA en el país por las empresas encuestadoras.

De tal modo, que con seguridad el nombre de Adrián Oseguera Kernion se escuchará cada día más conforme pasan las semanas y se llega el tiempo de que MORENA seleccione candidato a gobernador.

Y mientras eso sucede también hay que mencionar que según reportes institucionales hay buen manejo de las finanzas públicas en el gobierno maderense y ha habido un frontal e integral combate al Covid-19, además que ha rescatado, desde el área de la infraestructura social, a colonias como El Polvorín, Delfino Reséndiz, Obrera, Primero de Mayo, El Blanco, entre otras.

Además, hay que subrayar que desde el DIF Madero la señora Ana Cristina Organista de Oseguera está haciendo también un buen trabajo, aplicándose sobre todo a socorrer a los grupos prioritarios, que son los de más necesidad.

En fin, no cabe duda que la selección del candidato a gobernador de Tamaulipas en el partido de Andrés Manuel López Obrador, se hará en tiempo y forma, pero ya hay un favorito de la militancia de ese partido y ese, todo indica que es Adrián Oseguera Kernion.

EL CISEN DEL FRANC

…Reporta la delegación de Programas Federales para el Desarrollo en Tamaulipas que la población de 18 a 39 años de edad en el Altiplano tamaulipeco, serán vacunados contra el Covid-19 del 27 al 31 de julio del año en curso.

osjinuf@gmail.com