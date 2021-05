FRANCOTIRADOR

EL GOBERNADOR DE TAMAULIPAS SIGUE TRABAJANDO

Por Óscar Jiménez

La vida ordinaria se complicó en Nuevo Laredo debido a una tromba.

Fuertes vientos y mucha agua causaron enormes destrozos en la infraestructura urbana.

Hay que subrayar que el gobierno del Estado, la CFE, el Ejército Mexicano y demás instituciones no dejaron sola a la ciudad de Nuevo Laredo.

Y también hay que decir que en el caso de la candidata a presidenta municipal de Nuevo Laredo del PAN Yahleel Abdala Carmona, ella se ha sumado de manera personal a la ayuda que se proporciona a los damnificados por la tromba.

Tan ha estado ayudando a los damnificados Yahleel Abdala que incluso canceló su agenda de actos de campaña para dedicarse para coordinar e incluso ponerse al frente de las labores de recolección de desechos y recolección de árboles caídos y de llevar agua potable a los afectados.

De ese modo es la respuesta no tan sólo de la candidata a alcaldesa de Nuevo Laredo del PAN, también del resto de la fórmula electoral del panismo.

Por otro lado, hay que mencionar que mucha expectación causó la instalación de un modulo de oficialía de partes afuera de la Casa Tamaulipas, residencia oficial de los gobernadores del estado, en este caso de Francisco García Cabeza de Vaca.

Esto contradice todo el show que desde las plataformas digitales adictas a la 4T se dice que el jefe del ejecutivo estatal anda o fuera de Ciudad Victoria o hasta del país.

Y no, el gobernador tamaulipeco se encontraba este viernes 21 de mayo trabajando en la casa oficial y hasta ahí llegaron varios secretarios de gabinete, entre los que se pudo ver, por ejemplo, al secretario de educación Mario Gómez Monroy, quien señaló que acudí a una reunión de trabajo con el gobernador constitucional de Tamaulipas.

Vaya pues, que el gobernador constitucional de los tamaulipecos se encuentra al frente del gobierno estatal, ejerciendo su encargo institucional y dando viabilidad a las soluciones gubernamentales.

Total, para los que andan de despistados pregonando en las plataformas digitales que el jefe del ejecutivo de Tamaulipas anda en ranchos, Nuevo York o no se en cuántos lugares más…y no, no, sí estaba hasta este viernes en la residencia oficial de los gobernadores en la capital estatal.

EL CISEN DEL FRANCO

…Reporta el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que “la función de las y los jueces federales es defender los Derechos Humanos y la Constitución. Seguiremos garantizando su autonomía. Un Poder Judicial independiente es esencial en la democracia.

