Hipódromo Político

Por Carlos G. Cortés García

¿EL GUASÓN? ES FIFÍ. NO SE JUNTA CON LAS IZQUIERDAS

Personajes muy cercanos a Héctor Martín Garza González estaría pensando en gobernar Tamaulipas con sus amigos y socios priístas y no con cuadros de MORENA, a quienes ni conoce ni tolera.

Es un secreto a voces que Héctor Martín Garza González, mejor conocido en el argot político como “El Guasón”, es un hombre que sueña con ser gobernador de Tamaulipas. Sin embargo, dista mucho de que sus aspiraciones y deseos se concreten en el corto plazo, porque no tiene lo que se necesita para ser candidato y menos gobernador. Así lo demostró en 2016, cuando compitió en la elección para Gobernador de Tamaulipas y donde con dificultad logró poco más, poquísimo, del tres por ciento, para mantenerle el registro de MORENA.

El Guasón no es bien querido ni entre los propios morenistas ni entre la sociedad tamaulipeca, a quien no convence. Y menos debe ser calificado como un hombre de izquierdas. Y, por el contrario, está distanciado con muchos de los hombres de izquierda que conforman el Movimiento de Regeneración Nacional. Así, salió disparado de la Secretaría de Educación y lo reubicaron en la Secretaría de Gobernación e, igual que en la SEP, salió disparado, como tapón de sidra de la dependencia que preside la ministra Olga Sánchez Cordero, por el carácter rijoso y petulante que, desde siempre, caracterizan a “El Guasón”.

Y como no se puede negar la cercanía y el afecto del presidente López Obrador para con el reynosense, tampoco se puede negar que el inquilino de Palacio Nacional sabe que “El Guasón” no es la opción para encabezar los esfuerzos de su partido, MORENA, en las elecciones del próximo año, lo que en palabras llanas significa que Héctor Martín Garza González está fuera de la contienda por la candidatura y no está ni en los planes del presidente de México ni del presidente del partido.

“El Guasón”, al igual que “El Perrito Pantorrillero”, Alejandro Rojas Díaz Durán, son tan poca cosa para MORENA que, de haberlos querido encumbrar, los hubieran convertido en diputados, federales o locales, y, entonces sí, estarían en la antesala de la gubernatura. Pero no. Ni para eso dieron estos dos personajes. No son tomados en cuenta y todo lo que hacen o dicen les es inclusive a quienes mandan en el país y en MORENA. Que impacten a otros y les muevan el tapete, es otra historia. Pero en estos dos personajes no hay político candidateable alguno, ni Alejandro ni Héctor Martín, tienen futuro político en el corto plazo

Si acaso, “El Guasón” seguirá siendo el administrativo de Tatiana Clouthier en la Secretaría de Economía y el “Pantorrillero” seguirá siendo Senador Suplente de Ricardo Monreal, que en términos prácticos eso y nada son dos nadas, y seguir cobrando su miserable sueldito de setenta mil pesos que por la generosidad del zacatecano se le da a su “colaborador” para que siga jaloneando de los pantalones a sus adversarios. La decisión de quien será el candidato de MORENA al Gobierno de Tamaulipas ya está tomada y el personaje en cuestión no es ni “El Guasón” ni “El Pantorrillero”. Tiempo al tiempo.

1. Por cierto y hablando de Alejandro Rojas Díaz Durán, el “Perrito Pantorrillero” originario de la Ciudad de México, sigue tirando dinero a manos llenas en Tamaulipas. Ahora, cambió su estrategia de los mensajes telefónicos llamando y presentando una grabación con su voz. Si fuera cierto que es tan honesto y tan transparente, diría cuanto lleva gastado y quien le esta pagando los gastos y con qué objetivo lo hace, porque él sabe, bien que sabe, que no es elegible como candidato porque no es originario de Tamaulipas ni tiene residencia en el Estado. Y con ello está prácticamente

El otro tema, es que Rojas Díaz Durán a donde va promete: lo mismo hospitales que cambiar la constitución del estado, obras faraónicas de infraestructura y dar empleo a todos. El prometer no empobrece, el dar es lo que aniquila, diría la Nana Goya. El tipo no tiene ni la más remota idea de lo que está diciendo ni de donde saldrá el recurso para todo lo que ha ofrecido.

Y por todo lo que está haciendo el morenista Rojas Díaz Durán en Tamaulipas, el periodista Gildo Garza, quien sí es ciudadano tamaulipeco, lo denunció ante la Fiscalía General de la República y ante la Fiscalía de Delitos Electorales; ante la presunción de hechos posiblemente constitutivos de delito en la modalidad de actos anticipados de campaña y utilización de recursos de procedencia ilícita para promover su imagen.

Esto por no estar declarados y no ser tiempo electoral hasta el próximo 12 de septiembre como lo mandata la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas en su artículo 204, párrafos primero y tercero.

En su denuncia, Garza expuso que “Rojas Díaz Duran, no puede ser candidato por Tamaulipas, ya que es originario de la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, además de que no cuenta con carta de residencia en Tamaulipas con por lo menos 5 años de estadía en alguna ciudad del estado, además de que no cuenta con credencial del INE de Tamaulipas”.

Asimismo, Gildo Garza acusa que “Rojas Díaz Durán ha gastado cientos de miles de pesos en promocionar su imagen en el estado, con recursos que no ha transparentado, además de estar cobrando ilegalmente en el Senado de la República como senador suplente, sin constitucionalmente merecer ese recurso público”.

“Todo ello le impide, legalmente, ser candidato, -asegura Gildo- así que no tiene por qué engañar al pueblo tamaulipeco”. Para mayor y mejor referencia, los folios de las denuncias ante la Fiscalía General de la República es CEDAC-059807-2021-08-WEB y ante la Fiscalía Especializada Para la Atención de los Delitos Electorales 2100027800-010155.

Así pues, sería bueno que Alejandro Rojas Díaz Durán empezara por decir cuanto lleva gastado y de donde salieron los millonarios recursos para hacer actos anticipados de campaña. Eso debe ser un acto de honestidad y de transparencia, porque los ciudadanos tamaulipecos tenemos derecho a saberlo, y él tiene la obligación de informarnos. ¿No lo cree Usted?

