El hampa política quiere acabar con el INE y la democracia

x.- Posturas de Salgado, Córdova y Monreal.

Abraham Mohamed Z.

Intimidar, amenazar para lograr que les cumplan sus exigencias como los peores hampones, es el grotesco y riesgoso remedo que ahora hacen los mafiosos de la delincuencia permitida y organizada ya en partidos políticos.

Ellos se auto califican como “líderes populares” –más bien populistas- que mañosamente lograron las simpatías y apoyo de quien ejerce el máximo poder nacional.

Y esos rufianes de la política atizan el odio contra 7 de los 11 Consejeros del INE, quienes cumpliendo con la Ley Electoral, les han impedido que la violen impunemente, exigiendo que les restituyan su registro como candidatos de Morena.

Llegan al extremo de incitar a sus compinches con discursos incendiarios, para ir ¿a atacar? los domicilios particulares de los Consejeros electorales, tal como lo hizo Félix Salgado Macedonio.

Con gran preocupación pienso que una turba azuzada como lo hizo el mentado “Toro” con cualquier detalle puede descontrolarse y detonar una inimaginable tragedia que sería el inicio de una barbarie nacional en este proceso electoral que descarrilaría nuestro ya de por sí, muy polarizado proceso democrático.

Hasta ahora, el señor presidente López Obrador, no aparece en escena, simple y sencillamente porque la misma Ley Electoral se lo impide, pero es obvio que no está al margen de lo que acontece.

Salgado debe bajar de nivel sus arengas ya que podría ser acusado como autor intelectual de cualquier fatal desgracia que pudiera cometer alguno de sus contlapaches.

La inquietud y preocupación está latente por lo que pudiera desatarse si la mayoría de los Consejeros del INE ratifican la cancelación del registro de Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena para la gubernatura de Guerrero por las serias amenazas que ha hecho y que se teme pueda cumplir.

Raúl Morón de Michoacán, que está en las mismas condiciones que Salgado Macedonio, lo apoya en sus reclamos, pero no con la rabiosa violencia que trae el guerrerense.

Ambos pueden perder su registro, porque no cumplieron en tiempo y forma con la presentación de sus gastos de pre campaña, tal como lo establece la Ley Electoral, y en esto también tiene gran responsabilidad su partido Morena.

En lo personal considero que el INE si atiende el fallo del TRIFE que avaló su decisión de cancelar los registros -de Salgado y Morón- pero que le pidió “reconsiderar” la penalidad, o sea la cancelación del registro, para evitar males mayores y, para no enfrentarse al presidente López Obrador –que está atrás de todo esto- bien puede “reconsiderar” su decisión imponiéndole una multa a Morena por el incumplimiento del requisito aludido con lo que Salgado y Morón resultarán “ganones“ al recuperar formalmente las candidaturas para gobernar sus Estados, lo cual se decidirá en las elecciones el 6 de Junio.

Pero, con esto, el INE abriría su propia sepultura, integrándose a sus restos los de la aniquilada democracia, para quedarnos los mexicanos solo con la esperanza de las promesas hechas por el presidente López Obrador con la Cuarta Transformación de México para el Bienestar de todos.

En fin…..esperemos a ver qué ocurre….

ADENDUM:

Esto dijo Salgado a “su

gente” afuera del INE:

“Si no se reivindican los vamos a hallar a los 7 (se refería a Consejeros del INE); los vamos a buscar y vamos a ir a ver a Córdova, ¿no le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdova? ¿Cómo está su casita, de lámina negra, que cuando llueve se gotea y moja su cuerpo, cabroncito?”.

Salgado Macedonio aseguró que no permitirá “un atropello” al ser retirada su candidatura y afirmó que cuenta con el respaldo del pueblo.

-x-x-x-x-x-x-

«Ni amedrentamiento,

ni amenazas”: Córdova.

Por su parte, el Consejero presidente del INE; Lorenzo Córdova sostiene que “las amenazas no son propias de los contextos democráticos. Así no funcionan los sistemas democráticos. Si hay quien no lo entiende, pues qué lástima, pero el INE no se va a enganchar en una disputa».

Enfatizó que el único objetivo del INE es aplicar la ley y no es como acusa Salgado y otros simpatizantes de Morena, de que juegue un papel de contraparte de los actores políticos”. Con firmeza reiteró que el INE “es el árbitro del partido”.

-x-x-x-x-x-x-x-

Diálogo, prudencia

y mesura evitan

Confrontación: Monreal.

Es momento de enfriar los ánimos y dirimir diferencias mediante el diálogo y la ley, afirmó contundente el senador Ricardo Monreal Ávila, al referirse al conflicto generado en torno a la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero.

“Debemos todos, ponerle hielo a la situación, enfriar nuestros ánimos y buscar caminos de entendimiento racional. En el caso del INE, en el caso del TRIFE, en el caso de Guerrero, en el caso de Michoacán, en el caso de la elección en general”.

El legislador ofreció su punto de vista y, a título personal, ni siquiera como líder de la bancada de Morena, partido que postula a Salgado Macedonio, consideró que se enfrenta una contienda electoral “difícil, competida y polarizada” por lo que los actores políticos “debemos contribuir a serenar los ánimos y hacer un llamado a la tolerancia y a la prudencia” precisó.

El zacatecano, hombre de probada convicción en el acuerdo y diálogo, hizo hincapié al mencionar que, “si estiramos demasiado la liga, nadie va a ganar, sino por el contrario -advirtió- puede llevarnos a caminos sin retorno”.

Y es que para el senador Monreal la situación del país no está para profundizar polarizaciones, sino para que dejemos que los ciudadanos decidan, dijo.

En este sentido, reiteró que sólo a través del diálogo es posible respetar las instancias y superar las diferencias. E inmediatamente hizo un llamado a la ponderación, a la prudencia, a que los ánimos se serenen y que el diálogo sea el que prevalezca.

Ante las diferentes acciones de protesta que anunció el morenista Felix Salgado Macedonio, en contra el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, dijo no estar de acuerdo “todos los servidores públicos merecen respeto, hay forma de combatir sus decisiones por la vía jurisdiccional” reiteró.

El también presidente de la JUCOPO senatorial confió en que el ex senador por Guerrero actuará de manera ecuánime y dijo: «Félix es un hombre con experiencia política y con capacidad de análisis».

