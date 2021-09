Gaceta

Raúl Terrazas Barraza

El horno no está para bollos

En asuntos epidemiológicos debido a la pandemia de COVID-19, da la impresión de que el horno no está para bollos, según reza el adagio popular, cuando se trata de la celebración de la Independencia de México que llega a su 211 aniversario dentro de unos días, el 15 de septiembre por la noche.

El Grito de Independencia que dan las autoridades municipales y estatales, se reducirá a un evento para transmitirlo por redes sociales, porque se evitará que haya concentraciones de personas en las plazas públicas que se ubican frente a los edificios en los que despachan los alcaldes y el gobernador.

Obvio, todo mundo quisiera que las cosas en esto de la pandemia de COVID-19 ya hubiesen cambiado, para dar rienda suelta al consumo de los alimentos típicos de las celebraciones patrias, cuyo sabor se potencia al momento de miles se reúnen para gritar por la independencia y vitorear a los héroes que hicieron de México una patria libre y soberana.

De cualquier manera victorenses y tamaulipecos viven ya los festejos del mes patrio en todas sus dimensiones y a quienes les llega la festividad mínimo portan una bandera o algún objeto característico con los colores patrios, a su vez, el sector comercial aprovecha las fechas para colocar ofertas en sus productos y llamar la atención de los consumidores para que acudan a los establecimientos y adquieran bienes o servicios en mayo cantidad y en franco aprovechamiento de la bondad del sector empresarial que pretende elevar sus ventas.

En realidad, sin grito no hay emoción que llegue para que todos puedan sentir la emoción de la festividad del 2021 por la proclama que hiciera el cura don Miguel Hidalgo y Costilla de libertad, para que México dejase de ser un país en el que la esclavitud tenía sometidas a muchas personas.

El inicio de la Independencia quedó marcado en la historia del país como la gran lucha social, casi igualado con el movimiento armado de 1910 que fue la Revolución Mexicana y cuyo objetivo fue terminar con la dictadura que hubo en esa época, con la idea de impulsar los procesos democráticos que dieran forma a un nuevo esquema de vivir en el México libre heredado de la lucha de independencia.

También los hay que consideran que el Grito de Independencia no será tan público porque hay más factores que influyen en eso de que el horno no esté para bollos y quizá tiene que ver con el hecho de que los alcaldes de la entidad que van de salida, ya no tienen recursos para organizar la ceremonia y mejor acatarán las restricciones previstas por las autoridades sanitarias debido a la pandemia de COVID-19, principal elemento de que no haya las condiciones adecuadas para generar movilización de las personas a las plazas públicas.

Los otros.

Casi todas las Unidades Académicas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas experimentaron una gran demanda de espacio para la educación profesional de los jóvenes, motivo por el cual, aunque la semana de inscripciones y reinscripciones ya pasó, todavía hay muchos jóvenes que esperan verse favorecidos por la decisión de autorizar más grupo o el incremento de alumnos en los ya existentes.

A todos los alumnos que ingresaron a la UAT, el Rector José Andrés Suárez Fernández les recibió con amabilidad y les dio la seguridad que al formar parte de la comunidad universitaria tendrán la mejor formación académica y a su disposición infraestructura física y tecnológica para lograr su objetivo de tener una carrera profesional que les permita trabajar y lograr sus metas de vida.

La máxima casa de estudios de Tamaulipas ofrece al estudiantado de la entidad y de otras partes del país o del extranjero quienes, más de 80 carreras y tras conocer los planes educativos decidieron pasar cinco años de su vida en la UAT, situación que significa confianza en la institución y en sus académicos.

En el evento virtual de recepción a los estudiantes de nuevo ingreso, el ingeniero Suárez Fernández extendió la invitación para que todos llevasen a cabo un recorrido a través de la tecnología y las redes por los módulos en los que existe la información de todas las áreas de la Universidad, para que conozcan los servicios entre los que destacan las bibliotecas y las instalaciones a las que pueden tener acceso una vez que se reinicien las clases presenciales.

La UAT, trabaja desde hacer más de dos semanas de manera virtual en sus plataformas bien organizadas con la capacidad suficiente para que, los más de 40 mil estudiantes que existe, puedan tener acceso a las clases de las 82 carreras que tiene las Unidades Académicas y de acuerdo a la aseveración del Rector, la institución es una de las mejores del país.

Hay nuevos funcionarios en el Gobierno de la entidad y sus nombramientos fueron entregados por el titular del Poder Ejecutivo, todos tienen un año para demostrar sus capacidades y acelerar los procesos de atención a la población, en especial quienes fueron incorporados a la Secretaría de Bienestar Social, como el exdiputado local Arturo Soto Alemán quien será en subsecretario de Bienestar.

En esa misma área le dieron nombramiento como subsecretario de Derechos Humanos y Articulación Social, al exdiputado y excandidato a la presidencia municipal de Altamira, José Ciro Hernández Arteaga. En tanto, Edgar Medina Bernal, es ahora el nuevo subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas, cargo que se quedó vacante, cuándo se fue de ahí el actual jefe de la Oficina del Gobernador, René de Jesús Medellín Blanco porque quien estuvo allí en los últimos meses, David Cerda Zúñiga fue nombrado Magistrado en el Tribunal Superior de Justicia.

De la misma forma se nombró al subsecretario de Ingresos en la dependencia que maneja la contadora María de Lourdes Arteaga Reyna, porque Mauricio Guerra Martínez, que despachaba en esa área, también se fue de Magistrado, su sustituto es Carlos Valdés Suárez.

Otros dos nombramientos fueron para Carlota de León Posada en la Unidad de Entidad y Fideicomisos de la Secretaría de Finanzas y el de Patricia Mireya Saldívar Cano como directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración.

Falta el del diputado y doctor Juan Enrique Liceaga Pineda, quien se supone sustituirá al doctor Alejandro García Barrientos que ahora es alcalde electo del municipio de Aldama.