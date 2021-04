EL INE NO SUCUMBIÓ ANTE LAS AMENAZAS DEL TORO

Hipódromo Político

A pesar de los arranque y amenazas de Salgado Macedonio, el INE resolvió conforme a la Ley. ¿Y el TRIFE? Ya veremos.

El Gobernador de Tamaulipas inauguro diversas obras de infraestructura y puso otras en marcha.

Hasta los morenistas apoyaron la resolución del INE.

¿De dónde compró su lujoso departamento en Velamar, Olga Sosa? Radio pasillo dice que…

Finalmente, los consejeros del Instituto Nacional Electoral, que preside Lorenzo Córdoba Vianello, se fajaron los pantalones e hicieron cumplir la Ley. Nada más ni nada menos. Y no sucumbieron ante las amenazas de Félix Salgado Macedonio quien, al más puro estilo de picapleitos, les montó una protesta afuera de las instalaciones del órgano electoral, en el Viaducto Tlalpan de la Ciudad de México, y amenazó con llevar a sus seguidores a la casa de Córdoba y de los consejeros a protestar.

Y lo siento, pero esa “estridente declaración” no es otra cosa, aquí y en China, que una descarada amenaza, como otras “advertencias” como aquella de que si no le regresan la candidatura no habrá elecciones en el estado de Guerrero y otras chuladas de exabruptos en contra de las autoridades electorales.

La pregunta más importante de responder es: ¿Félix Salgado Macedonio incumplió con la Ley electoral o no? Literalmente si, ya que no presentó su informe de gastos de campaña como lo exige la norma. Y entonces, se aplica también lo que dice la Ley y la mayoría de los consejeros votaron por dejarlo fuera de la contienda electoral.

Y conste que no le quitaron la candidatura por las denuncias por violación interpuestas por cinco mujeres quienes dieron santo y seña de que este señor las violentó sexualmente. Y sin tomas las denuncias como verdad absoluta, me parece que la autoridad electoral debió haber tomado la decisión de separarlo de la candidatura para que enfrente, como cualquier simple ciudadano, dichas acusaciones y, al término del proceso si el juez lo declaraba inocente pues simple y sencillamente regresarlo a las actividades políticas.

Pero no. Félix Salgado Macedonio se siente protegido, o realmente está protegido, desde el pináculo del poder. Y el futuro de la decisión será tomado por los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y de regresar la decisión sobre el futuro político-electoral de Félix Salgado Macedonio al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo más seguro es que le regresen la candidatura por las presiones a que ese órgano está siendo sometido desde el ejecutivo federal.

Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde su púlpito mañanero, consideró como un “atentado contra la democracia” la ratificación del Instituto Nacional Electoral de cancelar el registro como candidatos a gobernador de Félix Salgado, en Guerrero, y Raúl Morón, en Michoacán, ambos candidatos del partido Morena.

Y, después de una larga perorata presidencial, Andrés Manuel López Obrador afirmó que “ojalá el Tribunal -Electoral del Poder Judicial de la Federación- resuelva bien este asunto y respetar lo que decidan en esa instancia y lo mismo, que haya debate, pero no insultos, no violencia, todo de manera pacífica”.

Y entonces queda la idea de que el presidente López Obrador no escuchó todos los insultos que Salgado Macedonio lanzó contra Lorenzo Córdoba y contra los consejeros electorales.

Me parece que como ciudadanos debemos aplaudir la decisión tomada por el Instituto Nacional Electoral de aplicar y exigir el respeto irrestricto a la Ley en la materia, y debemos exigir que el primero en respetar dicha decisión sea el propio presidente López Obrador, porque él está hoy gobernando gracias, precisamente, a la actuación del árbitro electoral.

Asimismo, la democracia en México, además de ser la más cara del mundo, es también la que más ha costado sangre y la vida de muchos mexicanos. Y ha funcionado medianamente bien, es perfectible, pero nunca como ahora ningún presidente se había convertido en su adversario.

Y ante todo lo que está ocurriendo en esta confrontación INE-MORENA-EJECUTIVO FEDERAL, el primer mandatario lanzó una velada amenaza: aseguró que “está en análisis el presentar una reforma para renovar el consejo general del INE. -Se hará- todo lo que sea bueno para el pueblo, y todo lo que sea buen para acabar con la corrupción, para dignificar al gobierno, para que haya democracia y justicia”.

¿Y para cuándo? Una vez que pase la elección de junio próximo, López Obrador enviará una serie de reformas para reducir el presupuesto al Poder Legislativo, al Poder Judicial y para perfeccionar los organismos electorales.

1. El Gobernador Constitucional de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, supervisó el inicio de los trabajos de pavimentación a base de concreto hidráulico, en diversas calles de distintas colonias de la capital del Estado, Ciudad Victoria.

Durante la gira de trabajo, al mandatario tamaulipeco lo acompañaron vecinos de las colonias Solidaridad, Voluntad y Trabajo, además de la colonia Barrio de Pajaritos, en donde iniciaron diversas obras, entre ellas, instalación de concreto hidráulico, construcción de guarniciones y banquetas, e instalación de tomas de agua y drenaje.

Al hablar con los medios de comunicación, Francisco García Cabeza de Vaca señaló que el personal adscrito a la Secretaría de Salud está en la mejor disposición para continuar con la aplicación de más vacunas Anti COVID-19 a personal educativo y profesionales de la salud. Sin embargo, el jefe del ejecutivo estatal reconoció que el Gobierno del Estado se encuentra limitado en cuanto a la disposición de biológicos distribuidos por la Federación.

2. Y ante los exabruptos de Félix Salgado Macedonio contra el INE, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero hizo, a través de su cuenta de Twitter, un “enérgico llamado” al respeto mutuo, luego de que el aspirante de Morena al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, amenazó al presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, en caso de que ese instituto confirmara el retiro de su candidatura.

En su mensaje en la red social, Sánchez Cordero escribió: “Como secretaria de Gobernación hago un enérgico llamado a mantener las diferencias dentro de la legalidad y el respeto mutuo, tanto a las instituciones, como a los servidores públicos”.

Por su parte, y luego de que el Instituto Nacional Electoral resolvió quitar la candidatura a Félix Salgado Macedonio como gobernador de Guerrero, el diputado morenista Sergio Mayer señaló que “la ley es la ley”.

A través también de sus redes sociales, el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, consideró que el INE aplicó la máxima sanción. “Quizás no estemos de acuerdo con las resoluciones, pero es muy importante que #RepetemosLasInstituciones, para eso fueron creadas, es lo único que puede fortalecer nuestra democracia”, escribió Mayer en redes sociales. ¿Así o más claro? Hasta sus compañeros morenistas están en desacuerdo con el Toro y con que lo vayan a agarrar de los… “los aquellos”.

3. Ayer en este mismo espacio, hable de la Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz. Y agradezco todas las opiniones, buenas y malas, hechas llegar a este tecleador. Y no, no es, desde luego un asunto de misoginia, Dios me libre. Vivo con 4 mujeres que me hacen el día a día y reconozco la inteligencia, la creatividad, el amor, la intensidad y todo lo que las mujeres pueden y saben dar.

El tema con Olga fue sólo un recuento de lo que ha hecho esta señora y, que, desde el punto de vista de ser personaje público, puedo señalar, y debo hacerlo, lo que hace bien y lo que hace mal, al igual que puedo hacerlo con cualquiera que sea personaje público. Esa es una desventaja, precisamente, de estar en el ámbito de lo público. Si Olga hace mal las cosas, cualquiera tiene el derecho de señalarlo, y en ningún caso me estoy metiendo en la vida privada de la señora de grandes aspiraciones.

Además, tampoco el comentario tuvo, ni tiene, ni tendrá, ninguna firma oculta ni dedicatoria. Y agradezco los muchos comentarios que nos hicieron llegar, lo que habla de que la señora Sosa como que no es muy popular, por más que ella lo quiera aparentar. Cabe recordar que los diputados locales le exigieron al entonces Gobernador, Egidio Torre Cantú, para aprobar las cuentas públicas de los alcaldes en 2016, un millón de pesos por cabeza, constante y sonante, y radio pasillo asegura que ese recurso le sirvió a Doña Olga Sosa para adquirir un lujoso departamento en el Conjunto Velamar. Si usted no lo recuerda, quizás ella si lo recuerde.

Por cierto, a las 17:00 horas del miércoles 14 de abril de 2021, Sosa Ruiz subió una foto de sus actividades políticas, bajo el título de Fuerza Jaiba, lo que no tendría mayor importancia, de no ser porque los participantes en esta foto no traen puesto tapabocas, lo que es, sin duda, un mal mensaje de la señora Olga, porque es una representante popular. ¿O no?

