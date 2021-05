PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< El león no es como lo pintan, se verá el 6 de junio

< No todo es campaña, efectos externos impactan

< Encuestadora mide humor social frente a Morena

1.- En política no hay nada escrito y a 25 días de que tengan lugar las elecciones pueden suceder muchas cosas que hagan decrecer a unos candidatos e impulsar a otros. Entre esos efectos está el agua salada que llega a los hogares de Tampico y Madero para el consumo doméstico y que requiere de obras urgentes, que incluso le pidieron al Presidente AMLO en su última gira por la zona sur su intervención para resolverlo.

En este caso el candidato del PAN Jesús Nader, que busca la reelección a la alcaldía está bien posicionado, pero de prolongarse esta situación por más tiempo puede haber un descenso en su aprobación aunque este difícilmente modificará la ruta de triunfo que hasta ahora lleva.

Lo de Tampico no es cosa fácil y requiere de una importante inversión, que sólo está en manos de la Federación resolverlo. La circunstancia es que está llegando agua salada a los hogares de la zona sur por el deterioro de las esclusas del canal del Camalote, pero principalmente por las mareas altas y el descenso extraordinario de los niveles de profundidad de la laguna del Chairel, esto es algo que desde hace tiempo se veía venir.

Pero por lo pronto el agua doméstica no es agradable en el café o en bebidas refrescantes, si bien en los guisos se ahorran la sal.

Hay muchos otros fenómenos, incluso de tipo climatológico pero que ante la falta de atención y respuesta institucional, puede despertar una reacción negativa en el electorado y esto va para los tres niveles de gobierno.

Es el caso del desastre del campo al que no llega ayuda federal para enfrentar este evento de sequía, porque si bien el Gobierno de la 4ª T retiró los recursos que existían para ese renglón, se dijo en aquel momento que el dinero estaría disponible para ejercerlo cuando hubiera necesidad y ésta es una de ellas, para el efecto el gobierno de Tamaulipas pedirá declaratoria de desastre para el campo.

La tragedia de la ruta 12 del Metro evento en que forzosamente hay responsables, y aunque los afectados están en la Cd. de México y el Estado de México, es un evento que por sus dimensiones llegó a la conciencia de los mexicanos que observan el desarrollo de los hechos, sobre todo cuando hay dos actores calificados como presidenciables que están involucrados en ese escenario, que son Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard.

Los dos funcionarios son el prototipo de la figura morenista que en este momento están pasando al pizarrón para ser evaluados por un alto número de habitantes de este país, y una vez que se delimite las causas que originaron el lamentable accidente, sea por falta de mantenimiento o de origen desde la construcción, habrá una calificación que puede reprobar a alguna de las dos gestiones, o a ambas. Lo que ya salió a la luz pública es un recorte enorme al presupuesto del Metro a partir de 2019 y ahí puede haber relación con el mantenimiento.

En conclusión es que no podemos pasar por alto que hay fenómenos sociales y de la naturaleza que pueden cambiar el rumbo de la aprobación ciudadana. El ejemplo más ostensible está en Morena, cuyo puntaje se ha venido abajo no sólo local, sino a nivel nacional, por los comportamientos de algunos de sus candidatos que transgredieron las buenas costumbres; por impactos en la economía, como el encarecimiento de la gasolina, que no compete al gobierno federal de la 4ª T, pero como en la mañanera alguna vez el Presidente se atribuyó una baja de precio, pues ahora muchos pueden responsabilizarlo del alza.

De tal manera que en los próximos 26 días pueden ocurrir fenómenos que escapan del control de los partidos políticos y los candidatos. Veremos y le estaremos platicando.

2.- El león no es como lo pintan dice el refranero para referirse a la fama de “fiero” que le han endilgado a ese felino. Y es el caso de Morena, partido que se le veía invencible tras arrolladora victoria en 2018.

Hay muchas razones sobre el cambio de opinión de aprobación ciudadana en torno al Gobierno que se autoproclama como la 4ª Transformación, quizá nunca hubo tal simpatía por un gobierno de izquierda, pero la operación política priista surtió un efecto similar al que protagonizó Eugenio Hernández en 2006 cuando se “sobregiró” a favor de Calderón y sus diputados panistas, originando la derrota del PRI en cinco de los 8 distritos que había en esa época en territorio tamaulipeco. Y sólo conservó los distritos 1, 5 y 6 que defendieron Horacio Garza Garza, Miguel González Salum y Enrique Cárdenas del Avellano respectivamente.

De igual forma hay signos de que en 2018 Enrique Peña Nieto hizo que en varios estados los gobernadores del PRI operaran a favor del proyecto guinda, hay muchos testimonios de eso y los platicaremos en otra ocasión. El tema hoy, es la desaprobación al ambiente guinda que se manifiesta al salir a relucir los “adornos” de su militancia estrella, muchos de ellos candidatos y otros en el ejercicio de diferentes puestos, porque han dejado testimonio de que no son tan probos, algunos bastante contrarios a las buenas costumbres y hoy todo eso le ha restado fuerza al partido, que igual que el león del proverbio, no es como lo pintaron.

Agregue Usted que el hacha de la justicia que se decía combatiente de la corrupción, no ha tocado para nada a su antecesor. ¿Será que Peña Nieto no se llevó ni un alfiler? O amor con amor se paga.

Todo esto y muchas cosas más, cambió la perspectiva ciudadana con respecto al gobierno federal y por consiguiente no despierta confianza el partido Morena.

3.- Al respecto la casa encuestadora Marketing & Estrategias realizó una singular medición, partiendo del planteamiento, “La Presidencia de la República está en manos de Morena. Si llegara a ganar este partido en Cd. Victoria ¿qué sentimientos le provoca?

El resultado es muy interesante. En qué grado los habitantes de la capital del estado tienen esperanzas en ese partido, cuanto miedo a que gobierne la ciudad y cuantos victorenses creen que hay más probabilidades de un retroceso. Esos tres temas, dos de ellos reprobatorios ocupan el 51.0 % de sus sentimientos hacia Morena.

Desglosados están de la siguiente manera: “esperanza” en esa oferta política 13.5 %; a la pregunta sobre si tiene “miedo”, el 22.4 % respondió afirmativamente y el 28.6 % advierte un “retroceso” con un gobierno originado en esa coalición de partidos.

Otras emociones ponderadas son: “Desilusión”, 8.3 %; “Alegría”, 2.1; Un cambio”, 9.9; “Me da igual”, 8.9 y el 6.3 % “No tiene opinión”.

El director de Marketing & Estrategias, Marco Esquivel, al presentar estos resultados comentó que la falta de resultados en materia económica y social del Gobierno Federal, sumado a los escándalos de corrupción ligados a la 4ª Transformación, entre otras cosas, le está cobrando la factura al Movimiento de Regeneración Nacional.