T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“EL MIEDO NO ANDA EN BURRO”

X.-“El Pantorrillero” de acusador, ahora es acusado” y por ese motivo, “está en mira de la autoridad judicial”.

ALEJANDRO ROJAS Díaz Durán, a quien se le conoce como el “Perro Pantorrillero”, ayer tarde no llegó “al salón de los meseros” aquí en Reynosa, (donde sostendría una rueda de prensa) y dialogaría con gentes de colonias, pero como “el ahijado” del Senador Ricardo Monreal Ávila, arrastra una serie de denuncias en su contra, en las afueras del inmueble, hicieron presencia agentes de la Policía Investigadora, tal vez para hacerle una notificación judicial, una orden de presentación o bien ejecutar una orden de aprehensión en su contra, pero como “el miedo no anda en burro”, finalmente, “el Pantorrillero no llegó”.

ESTA CLASE de escenas a Díaz Durán, le han venido surgiendo, porque éste, quien aduce aspirar a Gobernar Tamaulipas, lejos de venir al estado a hacer un digno trabajo de campo y mostrar sanos deseos de servir a los tamaulipecos, para lo único que viene es para dirigir una sarta de insultos y ofensas a funcionarios del Gobierno del Estado, detalle por el cual “de acusador, ahora es acusado” y por eso ayer la Policía Estatal Investigadora, al tener que hacer su trabajo, estuvo al acecho para notificarlo de un citatorio o aplicarle la medidas de apremio, para hacer comparecer a Alejandro Rojas, al Tribunal que lo está reclamando.

EL HECHO de que la Policía Ministerial de Tamaulipas, ande tras Alejandro Rojas, “no es por venganza”, sino porque éste, se ha buscado problemas legales, por su indebido proceder político y sí, hay una orden de aprehensión, tendrá que ser detenido como cualquier hijo de vecino, porque “si el Pantorrillero”, cree que, no le harán nada, por estar bien amparado y recomendado por el Senador Ricardo Monreal Ávila, está rotundamente equivocado porque “Monreal no lo va a sacar al atolladero judicial” en el que evidentemente, Díaz Duran, ya está seriamente implicado.

LA RUEDA de Prensa anunciada por Alejandro Rojas con los medios de comunicación sería a las 6 horas de la tarde de ayer, pero “la entrevista” no se logró porque el actor político, Díaz Durán, al estar implicado en líos judiciales, ahora tendrá que andar amparado, para que se evite su captura, (si el caso lo amerita) o bien como lo establece la ley, cuyo detalle no se descarta porque “el Pantorrillero”, más que venir a intentar servirle a las familias de Tamaulipas, por su deseo de ser gobernador, viene a grillar, ofender y consumar una serie de atrocidades que lastiman a la sociedad tamaulipeca.

AHORA Alejandro Rojas, al saber que la ley anda tras sus pasos, no escapará de rendir su declaración ante la autoridad que, repito, lo está reclamando, porque “el perro pantorrillero, tendrá que probar toda una gama de falacias comprometedoras que ha venido lanzando a los cuatro vientos, contra funcionarios estatales, detalle por el cual “Díaz Durán, sabe que su situación jurídica, a estas alturas, ya es complicada y por esta razón “tendrá que andar muy bien amparado” o de plano ya pronto podría vérsele “al Pantorrillero” sentado en el banquillo de los acusados o bien tras las rejas, porque de que Rojas, “ya está en serios líos judiciales”, de eso ya no hay ninguna duda”, cuyo tema ha quedado plasmado, por la presencia de los Judiciales en las afueras, donde Alejandro Rojas, haría la rueda de Prensa y tendría la charla con un reducido grupo de vecinos, en el salón de los meseros.

AYER la gente al ver llegar a los judiciales en sus respectivas unidades policiacas, eso, por supuesto que causó expectación, porque hubo la versión de que, “iban por Alejandro Rojas”, polémico individuo que desde que le gusto venir a Tamaulipas, no ha hecho otra cosa, más que llenarse la boca de ofensas, por las frases grotescas que, “el operador del senador Monreal, dirige con claro dolo y mala fe, contra el gobernante tamaulipeco, apuntándose que, a la enorme gama de delitos en los que Rojas ha incurrido” tendrá que responder y su patrocinador Monreal, “no podrá salvarlo de esta complicada situación penal” por la que, tendrá que que ser puesto a disposición de la autoridad judicial ,que, repito, lo está reclamando.

FINALMENTE, les diré que, lo cierto es que, “el perro Pantorrillero” Alejandro Rojas Díaz Durán, ya no tendrá opción para andar ofendiendo a cuanta persona se le pega la gana, porque debe entender, razonar y por obviedad comprender que, tiene que guardar buenos hábitos y no seguir cayendo en los comportamientos de una persona inculta, es decir falto de educación, porque eso es lo que ha venido demostrado, este sujeto de baja calidad moral, el que, más que venir a trabajar por los tamaulipecos, como él lo afirma, solo viene a cumplir las órdenes de su patrón Ricardo Monreal, Senador que, de “Ipso facto”, está convertido en el principal responsable de las acciones que contra el gobernador de Tamaulipas, consuma “su Senador Suplente” Alejandro Rojas. Pues los hechos así lo que plasman…

