Por Guadalupe E. González

“EL MIEDO NO ANDA EN BURRO” …!

X.-¡Si Alejandro Rojas, Involucró agentes de la DEA en acusación contra gobernador Cabeza de Vaca, tendrá que probar su dicho, de no hacerlo, “ya está ante comprometedor problema en el vecino país del norte” …!

REZA EL ADGIO que, “no hay fecha que no se llegue, ni tiempo que no se cumpla” y por esta razón, a Alejandro Rojas Díaz Durán a quién se le conoce con el seudónimo del Perro Pantorrillero”, le ha quedado claro que, “el miedo no anda en burro”, porque este sujeto de baja caterva moral, “lejos de venir a Tamaulipas y ejercer un trabajo político sensato, cauto y metódico” en favor de su partido Morena, este perverso enviado por el conflictivo Senador Ricardo Monreal a Tamaulipas, se ha visto en la imperiosa necesidad de “tener que recurrir al amparo de la Justicia federal”, por el claro temor a ser detenido y puesto tras las rejas.

LA SEMANA antepasada, “el trotamundos” influyente en la 4-T Alejandro Rojas Díaz Duran, “reanudó la guerra política”, contra sus adversarios, despotricando sin sustento contra el Gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, atribuyéndole nexos con el narcotráfico, además de haberlo denunciado en la Fiscalía General de la República, cuyas perversas acusaciones “el perro pantorrillero”, deberá probarlas, pero de no haber fundado jurídicamente su dicho, “la acción de la Justicia le caerá encima”.

POR ESTA RAZÓN, Alejandro Rojas a quien en el medio político, también se le identifica como “sierpe de triple filo”, no ha tenido más alternativa que, “ampararse” ante la Justicia Federal, consciente de que, “pudo haberse librado una orden de aprehensión en su contra”, todo por andar lanzando acusaciones a diestra y siniestra contra el gobernante tamaulipeco García Cabeza de Vaca, cuyos golpeteos políticos contra el mandatario estatal, son la consecuencia del interés de Rojas Díaz Durán, porque él, obviamente, “ya anda en pre-campaña”, por su interés de ser candidato de Morena e intentar Gobernar Tamaulipas, eso el mimo lo ha expresado ante los diversos medios de comunicación en toda la entidad.

Y LO PEOR es que, el mismo “perro pantorrillero” Rojas Díaz Durán, corrió (al parecer) la versión, de haber obtenido la información contra Cabeza de Vaca, (de parte de agentes de la DEA de los Estados Unidos), cuyo señalamiento, si lo hizo en redes sociales, plataformas digitales o medios escritos, esto “es un tema ampliamente delicado y comprometedor”, porque esa versión, el sujeto de marras, “difícilmente podría probarla ante la Justicia”, detalle por el que ahora, el indiciado ante las autoridades Judiciales de Tamaulipas “se encuentra entre la espada y la pared”, por habérsele soltado a raudales “su temible lengua viperina”, sin pensar “en la magnitud del problema” en el que ahora, se encuentra seriamente involucrado” Alejandro Rojas, porque implicar a agentes del vecino país del Norte (DEA), eso es una situación judicial de enorme agravio para el Gobierno norteamericano.

POR LO PRONTO, un Juez Federal, le ha otorgado al denunciado Alejandro Rojas Díaz Durán “una suspensión provisional”, para que éste cuente por el momento con la protección de la Justicia, contra una posible orden de aprehensión girada en su contra, por jueces de Control del Estado de Tamaulipas, actuación de Rojas, totalmente distinta “a la que a grito abierto” en la Plaza pública Miguel Hidalgo de Reynosa, hizo al señalar que, “no se presentaría a declarar”, porque según él , lo que se pretendía en su contra era una trampa, pero ahora “Rojas, sabe que está ante un serio lío legal”, al que por obviedad, tendrá que responder, tal como lo establece la ley.

SIN EMBARGO, al aparecer (documentos falsos de la DEA) expuestos presumiblemente por Alejandro Rojas Díaz Durán, ante la FGR, como pruebas en contra del Gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, “eso lleva el caso del perro pantorrillero”, a niveles de mayor envergadura, porque haber usado las siglas de la DEA de los EU, en una declaración pública o judicial, eso podría generarle a Rojas Díaz Durán, un problema judicial de corte internacional, todo por (presuntamente) hacerle caso al Senador titular Ricardo Monreal Ávila, de quien se sospecha “está atrás de todo lo que se instrumenta en contra del gobernador Cabeza de Vaca”, de cuyo senador Monreal Ávila dijimos aquí, “se le veía” como el principal traidor que tenía el Presidente AMLO en Palacio Nacional y eso, “ya ha sido corroborado” por el mismo Jefe del Ejecutivo Federal. Y por ende, no se descarta que mismo Monreal, “esté, generando la enorme gama de problemas en el país”, para desgastar o denostar al Presidente Andrés Manuel López Obrador, para él sin baranda, perfilarse sin problemas rumbo a la silla presidencial en el años 2024 y sino pues “el tiempo es el que os dará la razón”.

