El Pantorrillero: libertad de expresión vs libertinaje

Alejandro Rojas Díaz Durán no ha entendido que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Y desde hace dos años ha venido a engañar a los tamaulipecos, con promesas que no podrá cumplir, nunca, porque el estado no tiene presupuesto para ello.

Una cosa es la libertad de expresión y otra, muy diferente, por cierto, es el libertinaje. Y esa diferencia semántica o no la sabe o no la quiere comprender, Alejandro Rojas Díaz Durán, “El Perrito Pantorrillero”, quien anda desatado “haciendo campaña por Tamaulipas, cuando él sabe, lo que es de conocimiento general, que él no es candidateable por razones de nacimiento y de residencia. Este folklórico personaje no es tamaulipeco, aunque él se canse de querer demostrarlo lanzando cañonazos de billetes a través de campañas telefónicas y de redes sociales, que hasta hoy nadie conoce el origen de los recursos, lo que da al traste con la tan cacareada transparencia que pregona.

Y entonces, este señor nacido en la Delegación Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, y que dice que, cuenta con el respaldo de su partido, pero en los hechos no, y dado que Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de MORENA no puede ver ni a Rojas Díaz Durán ni al “Guasón” ni en pintura, no tienen mayor futuro en ese partido político. Es más, el monrealista le es tan desagradable a Delgado Carrillo que no le dio nada de nada en la pasada elección del 6 de junio: no lo hizo diputado federal ni lo hizo titular en la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, al igual que le ocurrió a Héctor Garza González.

Rojas Díaz Durán, al igual que “el Guasón”, son, por su forma despótica y petulante de ser, despreciados tanto en las altas esferas, tanto del partido como del Palacio Nacional, y por supuesto en las bases. Por ello no es gratuito que a ninguno de los dos personajes les va a tocar absolutamente nada en la elección del año próximo.

Y yo reitero: es urgente que a ambos personajes los siente la autoridad electoral en el banquillo de los acusados y los obligue a presentar un informe pormenorizado de lo que han gastado en su larga precampaña, para que en el futuro no se repita lo que ocurrió en Guerrero y en Michoacán y que costó la candidatura a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón y no se digan robados.

Rojas Díaz Durán, el personaje que asegura que “que prefiero escuchar y no hablar”, pero que en los hechos habla hasta por los codos, se esta enreatando solito, al prometer el oro y el moro. Al que lo escucha le ofrece lo que quiere escuchar. Si hiciésemos un análisis de las promesas que ha hecho “Pantorrillero” llegaremos a la triste conclusión de que el dinero del sexenio no le alcanzaría ni para el arranque en el cumplimiento de sus promesas y ocurrencias que no compromisos.

Y podría repetirse la triste historia de que “él sabe como hacerlo” y cuando llega a la realidad se da cuenta de que sus ofrecimientos fueron palabras huecas, sin sustento y sin certeza. Porque su cruzada del combate a la corrupción es una campaña sistemática de ofensas y ataques contra el Gobernador de Tamaulipas, la cual no está pasa de ahí. No sé a quién quiere convencer el Pantorrillero a ladridos, pero a la autoridad electoral, de que le dé el registro no la va a convencer, porque su nominación como candidato violentaría el respeto a la norma electoral.

¿Y entonces? ¿Para quién está operando el “Perrito Pantorrillero”? Pues está claro qué para su amo, aquel que le lanza el hueso y le truena los dedos, el Coordinador de los Senadores de MORENA en el Senado, quien tampoco será candidato del partido marrón a la presidencia de la república.

Me imagino yo que al no ser este un proyecto incluyente, llegada la hora de la nominación, Monreal y su grupo intentarán vender “su capital” político al designado bajo el argumento de las “encuestas patito” que dicen que Pantorrillero es la “neta del planeta”, lo que en mediciones serias queda claro que los tamaulipecos ni lo conocen ni lo quieren, ante su desparpajada lengua que de todo sabe, de todo habla, todo promete y “el sabe como hacerlo”, lo que por supuesto que no es verdad.

Lo único que Alejandro Rojas Díaz Durán está haciendo es contrapuntearse con quien manda en el partido marrón, porque no ha entendido que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Y desde hace dos años, el “Patorrillero” ha venido a engañar a los tamaulipecos con promesas que no podrá cumplir, nunca, porque el estado no tiene presupuesto para ello y la federación difícilmente va a meterle el hombro, sobre todo cuando los “grandes proyectos” de este tipo son sólo ocurrencias que, hablando con honestidad, no le han generado nada más que el desprecio de los tamaulipecos, por hablador.

De todo lo que dice Rojas no hay que creerle la mitad y la otra mitad tampoco. Él no es un personaje digno de credibilidad. Es, lamentablemente, de los políticos que no salen del bla, bla, bla. Y en esa necesidad de atraer los reflectores y las miradas es capaz de decir lo que sea, aunque sepa que son sólo cuentos, ocurrencias y mentiras. Lo importante es resaltar que este descocado personaje, Alejandro Rojas Díaz Durán, no está haciendo uso de su derecho a la libertad de expresión, sino que está ejerciendo una actitud irrespetuosa de la ley, la ética y la moral, con menoscabo de la de los demás, transformando la libertad en libertinaje, y eso que presume de ser abogado.

¿Y así quiere ser gobernador? ¿Mintiendo cotidianamente? Díaz Durán tendría un éxito inusitado en su vida, si dedicara su tiempo como cuenta cuentos, donde se perdona todo… hasta ser mitómano compulsivo.

1. Y hablando de cuenta cuentos, Luis Torre Aliyán, el todavía síndico del Ayuntamiento de Ciudad Victoria, también despreciado por el partido al que “dice pertenecer”, aparece en una foto en su cuenta de twitter, recibiendo la aplicación de la vacuna contra COVID19, acompañada del siguiente texto: “Gracias, en primer término, al presidente @lopezobrador_ por la implementación del ejercicio de vacunación nacional contra el virus sars-cov2, y también, gracias a todas las personas que intervienen. Muy buen servicio.”

Sin duda que Torre Aliyán está demostrando una actitud “arrastrada” con el líder moral de MORENA e inquilino de Palacio Nacional, porque la vacunación es una obligación del Gobierno de México, y de los funcionarios, porque para eso cobran un salario. Y claro que ni el presidente López Obrador, ni López Gatell, ni ningún empleado del Gobierno Federal le están haciendo ningún favor a ningún mexicano, ya que las vacunas no se pagan de su bolsa, sino de lo que los mexicanos aportamos con nuestros impuestos.

Creo que Torre Aliyán quiere congraciarse con MORENA y sus dirigentes, al precio que sea, para que le den alguna chamba, en la próxima administración, aunque la verdad es que #elabogadoenemigo ha demostrado ser desleal a la primera de cambio. No podemos olvidar que fue el PAN quien le dio la oportunidad de llegar a la Sindicatura en el Ayuntamiento de Ciudad Victoria y cuando se sintió con las alas suficientes de volar, les dio la espalda y los traicionó, aunque nunca contó que la caída sería tan brutal que, le va a costar mucho tiempo levantarse, aunque con esa actitud de perdonavidas que se carga se ve difícil, muy difícil.

2. Un total de 87 funcionarios públicos han sido vinculados a proceso por delitos de corrupción de acuerdo con información del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción en Tamaulipas, Javier Castro Ormaechea, quien, ante la Diputación Permanente del Congreso del Estado, destacó que se ha logrado una alto grado de eficiencia del 98.29 en las investigaciones abiertas por los policías investigadores. 3. Desde las primeras horas de este sábado, y con poderosos vientos de más de 200 kilómetros por hora, el huracán «Grace» golpea en toda su intensidad la zona norte de Veracruz, donde docenas de viviendas han sufrido estragos. El fenómeno hidrometeorológico ingresó en categoría 3, pero casi con nivel 4, de acuerdo a la velocidad de los vientos sostenidos

