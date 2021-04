AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

El pleito entre AMLO y Cabeza de Vaca

Hoy viernes día clave para Tamaulipas

Rescatar el campo, ofrece Melchor Budarth

Noemy y Frank, por la ruta de los ganadores

Celebrarán en Ocampo su 272 aniversario

Certifican calidad de centros de idiomas de la UAT

Distante del partido que lo llevó a la presidencia de la república, a casi tres años de haber asumido el mando del poder nacional, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR aún no ha dado muestras de ser un hombre de izquierda y de resultados, compromiso como muchos otros que adoptó durante su campaña y que reivindicó en toma de protesta, cuando elogió el proyecto político y los principios básicos fundamentales que MORENA impulsó desde su fundación y al cual él se propuso a “honrar”.

Cuando llegó al poder, AMLO colocó a sus amigos en las dependencias más importantes del gobierno federal, las que tienen el control político, financiero, de seguridad y de obra pública, así como los programas asistenciales.

Otros “cuates”, se quedaron fuera de la repartición, pero se fueron a refugiar en MORENA, donde ni siquiera les dieron candidaturas y vaya que le invirtieron tiempo, trabajo y dinero al proyecto político del tabasqueño.

Desde entonces, hemos padecido un gabinete disparejo, donde muchos de esos amigos optaron por bajarse, pues nunca le entendieron las ideas para “gobernar” al país al Presidente.

En el partido en el poder, han pasado tantas cosas, desgarriates y enfrentamientos, producto de la voracidad y ambición política, que actualmente han encendido los focos rojos en la Presidencia, ya que se puede perder la mayoría en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y eso, de ninguna manera conviene al Presidente.

Prometieron que no serían lo mismo que los otros partidos políticos y salieron peor, tan así es que ahí tiene el incómodo caso de FÉLIX SALGADO MACEDIO, el amigo, el compadre del Presidente que no se deja y que ahora tras su pleito con el INE impondrá como candidata de MORENA al gobierno de Guerrero a su hija EVELYN SALGADO. ¿Dónde hemos visto eso?. Para lograrlo tiene todo el respaldo presidencial y hasta no dude usted, que don FÉLIX se convierta con tanta fama en un fuerte prospecto a la Presidencia de la República en 2024.

Pero bueno, el chiste es, que desde los primeros días de su mandato, AMLO ha venido enfrentando la oposición de diputados perredistas, del Movimiento Ciudadano, panistas y hasta priístas, pero no lo superan en mayoría.

Mención aparte merecen muchos empresarios que anduvieron súper alborotados en la campaña del tabasqueño y que actualmente sostienen serios pleitos con él, al grado de decirse perseguidos políticos.

Pero de cara al 2024, todo parece indicar, que existe un serio adversario que hay que quitar del camino en la ruta por la Presidencia de la República, que no se pudo hacer química con él, y representa una amenaza para los intereses de la llamada 4T, que pretende apoderarse del territorio tamaulipeco a cualquier precio.

Su nombre: FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, actual gobernador tamaulipeco, quien se dice perseguido político por el actual régimen.

Y es que hay que recordar que el martes 23 de febrero del año en curso, el fiscal federal ALEJANDRO GERTZ MANERO solicitó a la Cámara de Diputados su desafuero para procesarlo por delitos relacionados con la delincuencia organizada, evasión fiscal, entre otros.

Hoy el asunto está a todo lo que da, al rojo vivo, el pleito es serio y el mandatario nacional lejos de reconciliar como ya lo ha realizado en otros casos, manda claras señales en sus conferencias mañaneras- que no se trata de una venganza política, pero que no será tapadera de nadie.

La solicitud de desafuero del fiscal GERTZ MANERO ha unificado al PAN nacional, al verlo como un agravio a un prominente panista, con motivaciones electorales de trasfondo.

Otros gobernadores y empresarios están respaldando a CABEZA DE VACA. El tema del desafuero sin embargo se maneja con cierto hermetismo en la entidad y puede que este viernes se den noticias al respecto.

El dedo índice presidencial está puesto desde hace tiempo en Tamaulipas y en el gobernador. AMLO y su círculo de cuates quieren la entidad de cara al próximo año y al 2024.

Pero ha trascendido que el PAN Tamaulipas está preparado para cualquier eventualidad con su gobernador, por lo cual de darse tremendo golpe político y jurídico no afectará a los azules, que presumen ir por todo el 6 de junio y no soltar la gubernatura el próximo año. ¿Será posible?. Por lo pronto, puede ser que este viernes sea un día clave para el futuro político de la entidad

DEL ARCHIVERO…

En Ocampo, Tamaulipas, el candidato del PAN a la alcaldía, MELCHOR BUDARTH BÁEZ acelera el paso.

Lo mismo se ha reunido con gente del campo que con amas de casa, jóvenes y familias que habitan en las diversas colonias y comunidades rurales del llamado vergel tamaulipeco.

Y es que MELCHOR, tiene a su favor el trabajo y cercanía con la gente durante muchos años. Lo identifican, lo ven bien y la mayoría se la juegan con su proyecto.

Así, sumando kilómetros en sus recorridos a pie, el candidato a la Presidencia Municipal de Ocampo, BUDARTH BÁEZ estrecha las manos de los habitantes de esta población de la sierra, con quienes comparte sus propuestas y escucha sus más sentidas necesidades.

«En mi plan municipal de trabajo, nuestros amigos y familias del campo tienen un lugar especial, ustedes son parte fundamental de nuestra sociedad y municipio, les reitero mi compromiso de trabajar duro por todos ustedes», les dice el candidato panista.

Por cierto, el Ayuntamiento de Ocampo, que encabeza el Profesor, JOSÉ DE JESÚS ÁVALOS PUENTE estará realizando los festejos del 272 aniversario de la fundación de este importante municipio durante los días del 14 al 19 de mayo, con exposiciones gastronómicas, artesanales, comerciales y artísticas.

Habrá también carreras de caballos, el festival del chorizo más largo, callejoneada, guapangueda y muchas actividades más.

En cambio, ya lo hemos mencionado en columnas anteriores. Es el candidato a diputado federal por este VI Distrito Electoral, con cabecera en el Mante, VICENTE JAVIER VERÁSTEGUI OSTOS, quien encabeza las preferencias electorales de cara al próximo 6 de junio.

Es también quien le ha dado altos porcentajes de votación al Partido Acción Nacional, y es quien encabeza el liderazgo regional de las y los abanderados de dicho partido, tanto a las alcaldías de la región cañera como a las diputaciones locales y obviamente a la diputación federal.

Que no les quede duda, de que habrá PAN para rato en esta región cañera, pues los candidatos a las alcaldías hacen lo propio y aceleran el paso para alzarse con la victoria.

En Gómez Farías, es seguro el triunfo del candidato a esa alcaldía FRANK YUSSEF DE LEÓN ÁVILA, lo mismo que en Xicoténcatl, con NOEMY GONZÁLEZ MÁRQUEZ.

Las estructuras de Acción Nacional, el respaldo popular y la suma de miles de voluntades, así lo dejan ver muy pero muy claro.

Y para finalizar con esta columna, les damos a conocer en temas educativos que el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Ingeniero, JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ, presidió la ceremonia de entrega de certificaciones a los Centros de Lenguas y Lingüística Aplicada (CELLAP) de las sedes de Reynosa, Victoria y Tampico, que fueron otorgadas por el Consorcio Internacional de Aseguramiento de la Calidad Educativa (ICEQ, por sus siglas en inglés).

En el Centro de Excelencia del Campus Victoria, el Rector encabezó el evento académico con la Dra. LORENA ZALDÍVAR BRIBIESCA, Presidenta del Consejo de Acreditación de la Comunicación y las Ciencias Sociales, A.C. (CONAC) y Presidenta del ICEQ, acompañados por el Secretario General de la UAT, Dr. EDUARDO ARVIZU SÁNCHEZ, y la Secretaria Académica de la Universidad, Dra. ROSA ISSEL ACOSTA GONZÁLEZ.

El Ingeniero SUÁREZ FERNÁNDEZ reconoció el esfuerzo realizado por el personal docente, directivo y administrativo de los CELLAP para situar a estas dependencias universitarias en un nivel de calidad reconocida a nivel nacional e internacional, en beneficio de los usuarios de los servicios educativos.

