Por: Guadalupe E. González

¡EL PODER DEL DINERO SE IMPUSO EN MORENA……!

MAKITO YA ES CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL

X.-MORENA SE HA CUAJADO, GRACIAS A LAS MILLONARIAS VENDUTAS!

TAL COMO lo pronosticamos aquí, “el Poder del dinero se impuso en MORENA” y por este motivo, “El Makito” Carlos Víctor Peña Ortiz, “ya es Candidato” de este Partido a Presidente Municipal por Reynosa, desplazándose en forma por demás brutal y grotesca políticamente, a los también aspirantes al mismo cargo Rigoberto Ramos Ordoñez, Armando Zertuche Zuani, Marcelo Olán Mendoza, Giovanni Molina Moreno y otros que honestamente pensaron que, “la contienda interna para la selección del candidato a alcalde, sería una competencia democrática”, ¡pero no!, porque tuvo más valor político “el cañonazo de 100 millones” ofertados a los altos directivos de Morena, por la alcaldesa de Reynosa Maki Esther Ortiz Domínguez, para ella, en el futuro político inmediato, “seguir teniendo el poder tras el trono”.

SOBRE ESTA clase de decisiones grotescas, pero sobre todo mercenarias, al interior del Partido MORENA ¿Qué podrá decirle al pueblo de México, el Presidente de la República Lic. Andrés Manuel López Obrador?. Su respuesta “sería interesante”, porque él, desde que era candidato presidencial de Morena, siempre ha pregonado que, en el partido de su creación, como en su gobierno “no hay corrupción”.

SIN EMBARGO, por el registro (hace unos momentos) del joven Carlos Víctor Peña Ortiz ante el Comité Municipal Electoral, como candidato oficial de Morena a alcalde por Reynosa, confirma y refleja lo contrario al propósito y deseo del Presidente de México. Y por esta acción suscitada en Reynosa, como en otras partes del estado y del país, al registrarse a “candidatos a cambio de sumas millonarias”, eso, por obviedad, ha provocado una enorme decepción entre la militancia de Morena y de todos aquellos ciudadanos de México que, “tenían una fe ciega en este partido”, por tratarse del partido creado por el Presidente de la República.

HAY LA CREENCIA entre muchos perversos y mercenarios políticos que, por ser candidatos de Morena, podrán tener triunfos seguros y arrolladores, ¡pero no!, porque sencillamente la gente que votó por AMLO en el 2018, para nominarlo Presidente de México, hoy estará pensando diferente, porque simple y llanamente, se están dando cuenta que a MORENA, están llegando “los cascajos” del PRI, PAN, PRD y MV”. Y Morena, por ende, ya lo hemos dicho, está plagada de traidores que proceden de los partidos que hasta el cansancio, han sido criticados y señalados como corruptos por el propio Presidente de la República.

Y Carlos Peña Ortiz “es uno de esos cascajos, (pero millonario), gracias a su respetable madre la millonaria alcaldesa, quienes también gracias, al dinero del pueblo de Reynosa viven placenteramente en la ciudad de Misión, Texas”, cuya dama, todo mundo recuerda, dijo haber sacado más votos que López Obrador, en la contienda pasada, y pese a presumir “mucha popularidad”, MAKI, tiene a Reynosa entre la inmundicia y la promiscuidad social, aunque ella dice lo contrario, pero las calles en las colonias de este pueblo fronterizo, reflejan el marcado abandono en que, la madre del hoy candidato a Presidente Municipal, tiene a esta ciudad fronteriza. Esto, no lo decimos nosotros, los hechos están a la vista.

YA ERA INEVITABLE, “sacar de la jugada interna de Morena” a Carlos Víctor Peña Ortiz, porque, “desde el pasado 22 de marzo” en la ciudad de México, mucha gente vio a este joven con su madre, la Dra. Maki Ortiz, cuando bajaban de “un auto guindo”, para entrevistarse con Mario Delgado Carrillo, allá en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, llevados “por un buen padrino” que fue quién los acercó para concertar (la jugosa y nada despreciable oferta de los 100 millones de pesos) de parte de la alcaldesa para que su hijo sin objeciones de ninguna especie, fuese asignado Candidato de Morena a alcalde por Reynosa, lo que anoche se convirtió en tangible realidad.

Y QUIENES han sufrido esta terrible ofensa, fueron los aspirantes o pre-candidato que se quedaron en el camino, a los que Carlos Peña Ortiz, con “dinero en mano gracias a su madre la millonaria Dra. Maki Ortiz, “pasó por encima de ellos”, aplastándolos irremediablemente, cuyo detalle confirma, como ya lo he señalado, que Morena, por la ambición al dinero, se ha convertido en un partido igual o peor de mercenario que los partidos Neoliberales y Conservadores como el PRI, PAN, PRD Y MC. Y por este motivo, el Presidente de México ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR “ya no podrá mofarse, ni lucirse” diciendo que, EN MORENA NO HAY CORRUPCIÓN”

Y POR ESTE detalle político, de “lamentable agravio al pueblo de Reynosa”, MORENA, SEGUIRÁ DESMORONÁNDOSE ELECTORALMENTE, porque Morena, repito, está plagada de funcionarios corruptos, como es este caso, de Carlos Víctor Peña Ortiz que, viene del PAN, junto con su madre la Dra. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, para buscar seguir teniendo el poder público de esta ciudad, de la que mucho Carlitos y mamá, se han encariñado, junto al padre del joven don Carlos ¨Peña Garza.

Y A PESAR DE que Carlos Peña Ortiz, dijo anoche que, “intentará convertir a Reynosa en una ciudad de Primer mundo”, eso nadie podrá creerlo, porque si su madre la Dra. Maki Ortiz, en 5 años de Gobernar Reynosa, no lo ha logrado, menos lograría este objetivo el vástago de la alcaldesa. Y las familias de los sectores proletarios o humildes de Reynosa, lo saben, porque Reynosa esta sumida en el más claro abandono. Sin embargo, hoy Carlos Peña Ortiz, ya es Candidato, mas no podrá estar seguro de ser Presidente Municipal de Reynosa. Porque las familias abandonadas, podrían cobrarle la factura, en honor a su madre que, los tiene en el olvido. Y sino pues “el tiempo es el que os dará la razón”.

